Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський. ВIДЕО
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Перший етап вакцинації від коронавірусу в Україні стартує вже в лютому поточного року.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися про постачання в Україну вакцини від Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військовослужбовці та нацгвардійці, - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+8 wake up-UA
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+7 Ан Мур
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+6 Tat Prut
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То тобі подобається бути гуртожитком для вірусів, чи збираєшся щось з цим робити?
Не набридло?
Хроника одного президента
08.02.2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.