Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський. ВIДЕО

Перший етап вакцинації від коронавірусу в Україні стартує вже в лютому поточного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Ми домовилися про постачання в Україну вакцини від Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військовослужбовці та нацгвардійці, - сказав Зеленський.

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