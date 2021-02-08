Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в країні тільки почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході форуму "Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді".

"Медреформа в Україні необхідна. Але я вважаю, що вона не проведена. Тому що ці хаотичні кроки, закривати всі зайві медустанови, не витрачати на них коштів, а потім уся країна не знає, куди привозити хворих із COVID-19. Це велика помилка і це свідчить про те, що в реформі не було стратегії", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що реформа тільки почалася.

"Усе необхідно робити із запасом, це і нормальна зарплата для лікарів, і нормальні умови для пацієнтів, і інфраструктура. Її не було. Мало просто побудувати прекрасну лікарню, є питання, як туди доїхати", - додав Зеленський.

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