Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в країні тільки почалася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході форуму "Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді".
"Медреформа в Україні необхідна. Але я вважаю, що вона не проведена. Тому що ці хаотичні кроки, закривати всі зайві медустанови, не витрачати на них коштів, а потім уся країна не знає, куди привозити хворих із COVID-19. Це велика помилка і це свідчить про те, що в реформі не було стратегії", - сказав президент.
Водночас Зеленський зазначив, що реформа тільки почалася.
"Усе необхідно робити із запасом, це і нормальна зарплата для лікарів, і нормальні умови для пацієнтів, і інфраструктура. Її не було. Мало просто побудувати прекрасну лікарню, є питання, як туди доїхати", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
Выберут суки рошен, полечатся, а потом начнут обсирать. Это их казлиная суть.
Це ж саме їх налагоджену систему охорони здоров'я Супрун знищила, за твердженням "мудрого" наріду.
А кто ж похерил медреформу Уляны Супрун?
До речі, основна мед.реформа від сцикуна те, що фірми прокладки від роїсі богатирьової знову повернулись в Україну, які Супрун була прибрала від кормушки.
В главных ролях:
1 сезон - Пётр Всепереможный.
2 сезон - Владимир В-глазах-путина-что-то-высмотревший.
А Другий етап медреформи успішно кастрований Зе.
Кажу, як інженер в лікарні з 1991-го.
от вам і вся реформа від Зеоманського !
Зате кокс надходить регулярно і безкоштовно , для хрипатого упиря !