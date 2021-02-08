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Зеленський (9969) медреформа (104)

Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в країні тільки почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході форуму "Україна 30 Коронавірус: виклики і відповіді".

"Медреформа в Україні необхідна. Але я вважаю, що вона не проведена. Тому що ці хаотичні кроки, закривати всі зайві медустанови, не витрачати на них коштів, а потім уся країна не знає, куди привозити хворих із COVID-19. Це велика помилка і це свідчить про те, що в реформі не було стратегії", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що реформа тільки почалася.

"Усе необхідно робити із запасом, це і нормальна зарплата для лікарів, і нормальні умови для пацієнтів, і інфраструктура. Її не було. Мало просто побудувати прекрасну лікарню, є питання, як туди доїхати", - додав Зеленський.

Також читайте: КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена

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Топ коментарі
+19
Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5392
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08.02.2021 11:42
+19
Та вы шо? Только началась? Серьезно?

А кто ж похерил медреформу Уляны Супрун?
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08.02.2021 11:43
+16
Медреформа начиналась, но закончилась, когда уволили Уляны Супрун.
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08.02.2021 11:45
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Похоже когда закончится то лечить будет уже некого ... Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский - Цензор.НЕТ 862
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08.02.2021 11:42 Відповісти
Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5392
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08.02.2021 11:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
в спам . Маю невелику надію, що розділяєш українців з власної дурощі , а не за завданням ворога .
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08.02.2021 11:52 Відповісти
Третього варіанту не було, а тобі видно прикро, що ти голосувало за малороса сцикуна? Не ображайся, тобі ще за свої дії відповідати прийдеться!
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08.02.2021 11:57 Відповісти
- Уявіть собі картину - інфекційне відділення лікарні. Хворі на коронавірус лежать у двох палатах. Одна фінансується «95-м кварталом», а друга - «Рошен»… Питання - «Яку палату виберуть «73% зебілів»?...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
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08.02.2021 13:41 Відповісти
😄😄😄👍👍👍
Выберут суки рошен, полечатся, а потом начнут обсирать. Это их казлиная суть.
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08.02.2021 14:13 Відповісти
А там есть люди профи которые смогут эту реформу сделать, уверен что нет.
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08.02.2021 11:42 Відповісти
бОгатирьова, та інші ригівські проХХвесіонали.
Це ж саме їх налагоджену систему охорони здоров'я Супрун знищила, за твердженням "мудрого" наріду.
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08.02.2021 13:05 Відповісти
Та вы шо? Только началась? Серьезно?

А кто ж похерил медреформу Уляны Супрун?
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Це довго тобі розповідати, краще почитай в гуглі, тебе ж там надіюсь не забанили? Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8291
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08.02.2021 11:48 Відповісти
Чого ж є, але я не наймався тобі тут безкоштовно лекції читати, за все потрібно платити. Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6276
До речі, основна мед.реформа від сцикуна те, що фірми прокладки від роїсі богатирьової знову повернулись в Україну, які Супрун була прибрала від кормушки.
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08.02.2021 11:55 Відповісти
ні, на тобе, зебіла, не варто час витрачати.Хоча би через те, що тут (на форумі) стільки толкувалось про етапи медреформи Гройсмана-Супрун, і про їх тривалість... Але ж ти не здатен сприйняти. Тому шукай відповідді самостійно.
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Ти про Нинішнього міністра? З дводенною практикою за все життя? Тоді -- згоден! І Зе, і міністра.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Тобі до того хвершала як до Місяця рачки.
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08.02.2021 11:49 Відповісти
Да заткнись уже убогое
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08.02.2021 11:49 Відповісти
Медреформа начиналась, но закончилась, когда уволили Уляны Супрун.
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08.02.2021 11:45 Відповісти
А я зебил, кончу ее членом по пианино...
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Сериал "Медицинская реформа в Украине".

В главных ролях:
1 сезон - Пётр Всепереможный.
2 сезон - Владимир В-глазах-путина-что-то-высмотревший.
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08.02.2021 11:47 Відповісти
в первом сезоне кстати получили семейную медицину, как в развитых странах.
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19.07.2021 15:26 Відповісти
У Зелі почалась словесна срачка. Вже нюхнув зранку.
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08.02.2021 11:47 Відповісти
и кто же ее начал? масочный король крадуцкий? это не та же реформа питания в школах, торжественно начатая и законченная ленкой?
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08.02.2021 11:47 Відповісти
"Готовьте физраствор, я уколюсь перед камерой канала "Наш"...
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08.02.2021 11:49 Відповісти
Судя по всему " медреформа" это просто очередной лозунг. Потому что отечественная "медицина " как впрочем и медицина всех постсоветских республик в большой " опе" В общем даже если что то и будет делаться в этой сфере, то это больше на картинку и словоблудие. С медициной у нас беда и положение будет только ухудшаться. Медицина у нас это форма бизнеса от рождения до похорон ( за " лечение" вообще говорить не чего), это ровно то же что и "служители культа" ( церковная братия), тоже бизнес на обещании "следующей жизни", там правда еще проще, результата все равно ни кто не узнает.
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08.02.2021 11:53 Відповісти
Ну медицина в жопе, потому что из совковой жопы появилась. Но это и понятно, после семидесяти лет подорожника и другой пещерной медицины совков это неудивительно. Но слава богу, у нас медицина давно уже лучше, чем в убогом совке и только улучшается. Да, при ворах типа яныка и зелени улучшается не сильно и иногда на месте топчется, но иногда случаются и серьезные шаги вперед, типа Ульяны.
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19.07.2021 15:35 Відповісти
Зеля , з твоїм приходом до влади , медреформа скінчилась допоки не підеш взад , чмо занюхане !
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Зввсно що медична система яку робила супрун це одна з найгірших мед систем. Але в мене є великі сумніви що мавп'ячий квартал зможе щось взагалі запропонувати крім знищення.
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Ну конечно, система по примеру самых развитых стран, это самая плохая) Для адептов кацапской коррупции и совкового подорожника особенно))
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19.07.2021 15:28 Відповісти
Який мавпячий квартал? Ти іліот? Ця система найгірша в світі. Це тупо платна медицина з совковим бестолковим сервісом.
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19.07.2021 17:41 Відповісти
А как же "Далой Доктора Смерть!"?
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08.02.2021 11:56 Відповісти
Я порадив би Бубочці подивитися дебати на стадіоні. І особливо уважно питання від одного кандидата до іншого про медреформу.
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08.02.2021 11:57 Відповісти
Ну якщо всерйоз візьмуться за медреформу, то https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
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08.02.2021 11:59 Відповісти
Саме так. На жаль.
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08.02.2021 12:17 Відповісти
"Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский" - а чем три года занималась и. о. Супрун?
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08.02.2021 12:00 Відповісти
Не бреши.Скорочення почалися в кінці 2019 - на початку 2020 року.Ти ще не забув,чия влада тоді була?
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08.02.2021 12:09 Відповісти
Теє... попитай "первинну ланку", що Вони думають про реформу... і... чи хочуть назад, в совок.
А Другий етап медреформи успішно кастрований Зе.
Кажу, як інженер в лікарні з 1991-го.
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08.02.2021 12:20 Відповісти
Зеля не згоден з тим, що до нього взагалі щось існувало. Він прийшов і все створилось само по собі. А до нього нічого не було . . . . приблизно така логіка.
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08.02.2021 12:08 Відповісти
А да . . .ось ще його фотопортрет
Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2071
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08.02.2021 12:09 Відповісти
КРадуцький і Зетоваріщі , повернули старі ригівські схеми по закупці медпрепаратів і інші брудні схеми в медицині через Богатирьову -
от вам і вся реформа від Зеоманського !
Зате кокс надходить регулярно і безкоштовно , для хрипатого упиря !
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08.02.2021 12:03 Відповісти
Я что-то пропустила? То что они разрушили все, что делала Уля, я читала. А что они придумали лучше? Не встречала никакой информации.
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08.02.2021 14:03 Відповісти
Уля и Богатырева Януковича
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08.02.2021 16:15 Відповісти
Что "и Богатырева"? Богатырева с зебилами давно новую "реформу" давно уже делает, с 2019г. При Ульяне это были единственные годы, когда фарммафию заставили пыль глотать.
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19.07.2021 15:30 Відповісти
 
 