Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в стране только началась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"Медреформа в Украине необходима. Но я считаю, что она не проведена. Потому что эти хаотичные шаги, закрывать все лишние медучреждения, не тратить на них средства, а потом вся страна не знает куда привозить больных COVUD-19. Это большая ошибка и это говорит о том, что в реформе не было стратегии", - сказал президент.

В то же время, Зеленский отметил, что реформа только началась.

"Все необходимо делать с запасом, это и нормальная зарплата для врачей, и нормальные условия для пациентов, и инфраструктура. Ее не было. Мало просто построить прекрасную больницу, есть вопрос как туда доехать", - добавил Зеленский.

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