Медреформа необходима для Украины, но она только началась, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в стране только началась.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".
"Медреформа в Украине необходима. Но я считаю, что она не проведена. Потому что эти хаотичные шаги, закрывать все лишние медучреждения, не тратить на них средства, а потом вся страна не знает куда привозить больных COVUD-19. Это большая ошибка и это говорит о том, что в реформе не было стратегии", - сказал президент.
В то же время, Зеленский отметил, что реформа только началась.
"Все необходимо делать с запасом, это и нормальная зарплата для врачей, и нормальные условия для пациентов, и инфраструктура. Ее не было. Мало просто построить прекрасную больницу, есть вопрос как туда доехать", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
Выберут суки рошен, полечатся, а потом начнут обсирать. Это их казлиная суть.
Це ж саме їх налагоджену систему охорони здоров'я Супрун знищила, за твердженням "мудрого" наріду.
А кто ж похерил медреформу Уляны Супрун?
До речі, основна мед.реформа від сцикуна те, що фірми прокладки від роїсі богатирьової знову повернулись в Україну, які Супрун була прибрала від кормушки.
В главных ролях:
1 сезон - Пётр Всепереможный.
2 сезон - Владимир В-глазах-путина-что-то-высмотревший.
А Другий етап медреформи успішно кастрований Зе.
Кажу, як інженер в лікарні з 1991-го.
от вам і вся реформа від Зеоманського !
Зате кокс надходить регулярно і безкоштовно , для хрипатого упиря !