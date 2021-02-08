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Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський

Сьогодні в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 і втричі зменшити середньотижневу кількість нових випадків захворювання.

Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

При цьому Зеленський уточнив, що влада, вибираючи між ударом по економіці і здоров'ям людей, пішла на непопулярний крок і ввела жорсткий карантин.

"Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час", - сказав президент.

Також він констатував, що  в питання протидії COVID-19 втручалася політика.

Також читайте: Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський

"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди й електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу - і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", - зазначив глава держави.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході цього форуму Зеленський також заявив, що Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19.

При цьому Зеленський уточнив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже в цьому місяці. Крім цього, він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.

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Топ коментарі
+9
Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2095
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08.02.2021 11:55
+7
И всего-то надо - просто перестать тестировать.

КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
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08.02.2021 11:57
+5
Полный стабилезец.
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08.02.2021 11:56
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Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2095
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Воно, навіть природний процес приписує собі.

ЗЕбіл мля (майже (С))!

Життя на землі почалося завдяки великому ЗЕ.

На останній день творіння воно зробило 73% зелбаків, бо стомилося і крім бракованої (шлюбної!) продуції не могло більш нічого створити.
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08.02.2021 16:54 Відповісти
Полный стабилезец.
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08.02.2021 11:56 Відповісти
Внезапно!
Достал достал президент из штанин
Зеленую маску с его хлеборезку
На форум поехал чувак не один
А с Ермачком совершил он поездку
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08.02.2021 11:57 Відповісти
Наверное умирают больше, чем заболевают.
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08.02.2021 11:57 Відповісти
И всего-то надо - просто перестать тестировать.

КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
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08.02.2021 11:57 Відповісти
Смотри молодец какой! Действительно, если никого не тестировать фуфлотестами то никакого Ковида нет.
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08.02.2021 12:34 Відповісти
А ещё надо перестать кашлять, чихать и температурить
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08.02.2021 14:49 Відповісти
Еще надо изменить Законы Природы и ликвидировать вирусы как класс.
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08.02.2021 14:58 Відповісти
Вы это можете. Дибилам это не сложно - просто сказать, что вирусов нет.
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08.02.2021 15:39 Відповісти
Дауны, вроде тебя, верят в Страшную Пандемию. Смотри, памперсы чаше меняй.
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08.02.2021 16:04 Відповісти
Судя по этому пассажиру корона вирус поражает не легкие а мозг...
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08.02.2021 11:58 Відповісти
погода стабілізувала, може це ти морозу нагнав, чучело?
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08.02.2021 12:00 Відповісти
Майстер спорту по боротьбі з ковідом. А шо?
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08.02.2021 12:01 Відповісти
1. Нам удалось стабилизировать ситуацию , - Зеленский

2. На Закарпатье заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест,
Так кто из них пиз говорит неправду?
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Помните как в "Кавказской поленнице" от ящура прививали? Будет вам ксива
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08.02.2021 12:01 Відповісти
И так сначала были " чемпионами мира" по преодолению коронавируса, теперь перешли в " лидеры по стабилизации".. Интересно что будет дальше..
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08.02.2021 12:07 Відповісти
Ага! Треба просто перестати стріляти робити тести.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Зе - мастер спорта. По марафонскому киздоболу.
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08.02.2021 12:14 Відповісти
Стабилизировать удалось за счёт естественно иммунитета у тех хто переболел!
Вовиандр! Может хватит наркоту вагонами жрать!
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08.02.2021 12:18 Відповісти
Если не делать анализов, то заболеваемость станет нулевой. Показательно только число тяжелых больных в больницах и на кислороде, их смертность и общая смертность по Украине, которая в ноябре уже была на треть выше 1919, далее нет данных, но вероятно, не меньше. Пока у нас п...дят про скачок смертности в России. в разы якобы превышающий смертность от Ковида, то в Украине сложился точно такой же скачок, который за год эпидемии т.е. до мая 1921 даст среднее повышение смертности пенсионеров на 20-30%.
Снижение заражаемости вполне просто объясняется тем, что у приблизительно 15% населения есть без вакцинации устойчивость к Ковид по разным причинам и 15-20% уже явно или тайно переболели, т.е. 30-35% населения уже не восприимчивы, далее еще несколько месяцев будет идти снижение болезни, если народ не перестанет носить маски, а далее начнут заболевать те, у кого антитела уже упали после первого заражения и болезни и все пойдет по кругу.
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08.02.2021 12:25 Відповісти
Брехня от начала и до конца.
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08.02.2021 12:35 Відповісти
Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7654
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Сектрет "успеха" в борьбе с короновирусом от зельцмана предельно прост - нет тестов, нет ковида. Ну а повышение смертности, это мелочи на которые не стоит обращать внимания.
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08.02.2021 16:46 Відповісти
Вот не надо сюда этих руских закидонов, в Украине смертность 20 ниже 19ого года, так что сними портянки и повесся на березке, руское чмо.
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08.02.2021 17:41 Відповісти
Наслаждайся убогое цифрами, у нас ведь от короновирус не смертельный в отличие от кацапского, не так ли?
ttps://news.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Насладись бутылкой в анусе, уродина руская. Смотри Держстат Украины на мове и сцысь от злости - смертнось в Украине в 20м году меньше чем в 19ом.
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08.02.2021 23:32 Відповісти
А вот и вскрылся петушок заднеприводный, который умудрился проблему смертности от короновируса перевести на свою любимую гомосятскую тематику. Я тебе убогому пиарасу, скинул ссылку на статью, где приводится увеличение смертности за несколько осенних месяцев по данным все того же Держстата, но как говорится чукча видать не читатель, чукча писатель. Кроме того, я вполне себе даже допускаю фальсификацию в конечном счете данных Дерстатом, особенно глядя на то как эпидемия короновируса усилиями зебильных махинаторов пошла на спад, а нужно было всего лишь сократить в разы количество сделанных тестов в сутки и все, перемога, зебилы рады, маски можно не носить. Ну и если бы ты не был тупым быдлом отягащенным заднеприводными извращениями, то ты мог бы подумать головой и понять, что если в странах с развитой медициной и адекватной властью, смертность возрастает, а у нас с убитой медициной и тупым клоуном у руля смертность остается прежней, то что-то тут не так. Хотя чем это я, призывать думать головой заднеприводное быдло, влажно мечтающее о бутылках просто бесполезно, так что начинай кукарекать - вы все вретиии, ахенты кремля.
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09.02.2021 03:17 Відповісти
Кстати, ссылки от педиков я не смотрю, себе дороже. Так что и обозреватель идет нах, а вот Держстат , чьи данные не вызывают сомнения, говорит - смертностьв 20 году меньше смертности 19ого года. Так что вертись на бутылке хоть до разрыва ануса, но Пандемии никакой нет и не было.
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09.02.2021 13:25 Відповісти
Да кто бы сомневался - петушок у нас не читатель, петушок писатель - не читал, но не согласен. Типичное тупое быдло с пиарастическими замашками, и отсутствием мозгов в голове, впрочем иначе ты не было бы быдлом.
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09.02.2021 19:19 Відповісти
Та не визжи так, ясно же , что в Украине, в отличии от вас руских, никакой Пандемии нет. Можешь еще лайна нажраться и плюнуть в монитор. Удачи, кацапский уё....ук.
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09.02.2021 23:37 Відповісти
Ну не знаю, как там у вас заднеприводных (может на пиарасов короновирус не действует), а у нас нормальных людей в Украине вполне себе заметная пандемия, да во всей Европе тоже. Не знаю, может даже вирусы брезгуют любителями приседать на бутылку, хотя скорее всего ты просто брехливое зебильное чмо, что впрочем не отменяет твоей **********.
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10.02.2021 00:48 Відповісти
Вот и видно что ты не в Украине живешь, цапский выкидыш. Повторяю для слабоумного руского - в Украине никакой Пандемии нет. Держстат Украины это точно знает. Так что вертись дальше на страпоне самодельном.
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10.02.2021 09:37 Відповісти
Вот чем мне "нравятся" зебильные дегенераты, так это святой верой в то, что им впаривает ваш клоун - раз нарисовали уменьшение заражений короновирусом, значит нет эпидемии. Ну а то, что у нас сейчас 50-60% выявленных случаев это тяжелая форма требующая госпитализации, а всем мире примерно 5%, это для такого заднеприводного быдла как ты конечно же не важно. Ну и так как ты упоротая насадка на бутылку не способна на логические рассуждения, то поясню тебе детально - на практике это означает, что общее число инфицированных в день у нас раз в 10 выше от официальных цифр. А вот тебе еще одна ссылка на мнение по этому поводу врача-епидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

https://censor.net/ru/news/3247107/nam_pokazyvayut_krasivyyi_i_sereznyyi_spad_pandemii_no_dumayu_vse_gorazdo_sereznee_vrachinfektsionist
Хотя о чем это я, такое быдло заднеприводное как ты не может и не хочет знать правду и думать головой, у тебя все мысли о бутылках и самодельных страпонах.
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10.02.2021 14:55 Відповісти
Я вижу ты действительно ковиидиот и веришь в Эпидемию. Сиди в трех намордниках до конца жизни и не путайся под ногами.
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10.02.2021 15:20 Відповісти
А вот мы и подошли к самому интересному, оказывается ты у нас не только заднеприводный любитель бутылок, ты еще и дегенерат не верящий в опасность короновируса, а может и вообще в его существование, не так ли? Впрочем, я не удивлен, ничего иного от тупого быдла и не ожидал.
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10.02.2021 15:26 Відповісти
Дегенераты, вот вроде тебя, верят всему что им телевизор говорит, в том числе о "Страшном Вирусе". Это участь людей без мозгов - верить СМИ.
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Да ладно петушок, не кукарекай, я у же понял что ты у нас не веришь в существование короновируса, то что земля шарообразная , а бутылка это не предмет для сексуальных утех твоей задницы.
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10.02.2021 17:10 Відповісти
Твой интерес к мужским задницам очень прогресивен, но тебе прийдется удовлетворятся дыркой от бублика. Верь в Ковид и не забывай что Ковид коварен , от него дохнут даже трупы....Масочку поправь...
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10.02.2021 22:17 Відповісти
Да нет, знаешь ли, интерес к мужским задницам ни фига не прогрессивен, особенно если он выставляется на показ как в твоем случае. А так как я не настолько "прогрессивен", то таких моральных уродов и извращенцев как ты не переношу и брезгую.
Что касается короновируса, так это хорошо, что такое быдло как ты, не верит в него, тут должны срабатывать законы эволюции - самые тупые должны вымирать, размножаться ты наверняка не будешь (если конечно же не найдешь женщину, которая будет готова делить тебя с любовницей-бутылкой) так что тут и прервется твоя дегенеративная генетическая линия. Так что все окей.
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11.02.2021 17:23 Відповісти
Не скромничай, Зеля!
Что значит "нам"? Пиши сразу "мне"!
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08.02.2021 16:56 Відповісти
 
 