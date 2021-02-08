Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Сьогодні в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 і втричі зменшити середньотижневу кількість нових випадків захворювання.
Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
При цьому Зеленський уточнив, що влада, вибираючи між ударом по економіці і здоров'ям людей, пішла на непопулярний крок і ввела жорсткий карантин.
"Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час", - сказав президент.
Також він констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.
"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди й електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу - і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", - зазначив глава держави.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході цього форуму Зеленський також заявив, що Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19.
При цьому Зеленський уточнив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже в цьому місяці. Крім цього, він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕбіл мля (майже (С))!
Життя на землі почалося завдяки великому ЗЕ.
На останній день творіння воно зробило 73% зелбаків, бо стомилося і крім бракованої (шлюбної!) продуції не могло більш нічого створити.
Достал достал президент из штанин
Зеленую маску с его хлеборезку
На форум поехал чувак не один
А с Ермачком совершил он поездку
КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
2. На Закарпатье заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест,
Так кто из них
пизговорит неправду? стрілятиробити тести.
Вовиандр! Может хватит наркоту вагонами жрать!
Снижение заражаемости вполне просто объясняется тем, что у приблизительно 15% населения есть без вакцинации устойчивость к Ковид по разным причинам и 15-20% уже явно или тайно переболели, т.е. 30-35% населения уже не восприимчивы, далее еще несколько месяцев будет идти снижение болезни, если народ не перестанет носить маски, а далее начнут заболевать те, у кого антитела уже упали после первого заражения и болезни и все пойдет по кругу.
ttps://news.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
https://censor.net/ru/news/3247107/nam_pokazyvayut_krasivyyi_i_sereznyyi_spad_pandemii_no_dumayu_vse_gorazdo_sereznee_vrachinfektsionist
Хотя о чем это я, такое быдло заднеприводное как ты не может и не хочет знать правду и думать головой, у тебя все мысли о бутылках и самодельных страпонах.
Что касается короновируса, так это хорошо, что такое быдло как ты, не верит в него, тут должны срабатывать законы эволюции - самые тупые должны вымирать, размножаться ты наверняка не будешь (если конечно же не найдешь женщину, которая будет готова делить тебя с любовницей-бутылкой) так что тут и прервется твоя дегенеративная генетическая линия. Так что все окей.
Что значит "нам"? Пиши сразу "мне"!