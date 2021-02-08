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Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє своїх кордонів для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID. При цьому на сьогодні невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи буде світ подорожувати? Тут усе залежить від нас. Я впевнений, що Європа не надасть можливості... за тою інформацією з мого спілкування з лідерами європейських держав, Європа точно не надасть, якщо в тебе немає вакцинації, вільної подорожі, якщо люди хочуть виїхати на відпочинок чи заробітки. Потрібно буде вакцинуватися", - заявив Зеленський.

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Він також зазначив, що поки не знає, скільки країн будуть вводити так звані COVID-паспорти.

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Топ коментарі
+5
Правильно! Нефиг шастать, как зебоб с зарплатой в 6 тысяч гривен может путеществовать? Отож Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6519
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08.02.2021 11:53
+5
Это популяризация вакцинации или стимул для продаж фальшивых справок?!
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08.02.2021 11:55
+5
По рекомендации самой ЕС о не рекомендации вакцинироваться после 65-ти и переболевшим! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054А некоторые страны отказывают в вакцинировании старшим за 55, т.к. в числе подопытных не было старше 55-ти! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3172
Вот така х-йня, малята!© Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6073
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08.02.2021 12:12
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Правильно! Нефиг шастать, как зебоб с зарплатой в 6 тысяч гривен может путеществовать? Отож Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6519
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08.02.2021 11:53 Відповісти
у зебілів віїзд за кордон означає - "довели до зубожіння - вимушенний шукати собі роботу"
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08.02.2021 13:28 Відповісти
а вколотися шмурдяком "супутник V" вважається за прививку?
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Думаю, що вважатимуть лише на ліцензовані у ЄС

І думаю що дійсно не будуть пускати, і не лишень без ковід вакцинації, будуть вимагати "чистоту" і від інших інфекційних хвороб, і це правильно, хїоча б тобу що більше людей будуть проходити перевірку
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08.02.2021 11:58 Відповісти
Так мило, когда кто-то приезжает в ЕС, особенно по рабочей визе, и воняет оттуда, по подтексту причислив себя к той стороне (переживания в посте за ЕС, а не за Украину и украинцев), хотя там оно никто, из-за чего вынуждено идти на украинские сайты и строить тут из себя неизвестно что.

Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1746
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08.02.2021 12:16 Відповісти
Прививок еще нет, но фирм, которые дают такие справки- у нас есть их ЕвродЫбилы бумают что умнее нас
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08.02.2021 11:55 Відповісти
У нас народні умільці наштампуть таких довідок вагон. Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 590
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08.02.2021 11:58 Відповісти
прийматимуть не всі довідки, а лиш із сертифікованих центрів, і дивись будуть не на бумаги, а на бази даних
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08.02.2021 11:59 Відповісти
см. ниже)
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Платишь полную стоимость сертифицированному центру и даришь ему говно в ампулке, взамен лишь настоящая а не фуфельная ксива. Проверить невозможно в принципе: таможенники исследований не проводят)
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08.02.2021 12:10 Відповісти
слушай "недибЫл", несколько случаев когда таких "умников" как ты поймают с такими "фирменными" справками, посадят на бутылку и - отберут безвиз. "нутупЫЫе", правда?
хорошо шо ты "нууумнЫй" - ездишь к ним пахать, а не они к тебе, да? русге шоле?
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08.02.2021 12:00 Відповісти
А я ничего и не собираюсь выдавать, есть те кто выдадут без меня. А как ты проверишь: укололи мне реальную вакцину или вылили в унитаз? Дырочку от иглы покажешь, лошонок? Десятки лет выдавали эти справки и никто еще с мозгами не спалился...разве что ты...
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08.02.2021 12:04 Відповісти
Вакцина-то реальная, с серией и номерами, но только в унитаз мачмала пускай даже за полную стоимость. Зато не подопытная обезьяна
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08.02.2021 12:06 Відповісти
\\\\\\Платишь полную стоимость сертифицированному центру и даришь ему говно в ампулке\\\\\\

так бо ты "лошонок", поедешь, там заболеешь и возникнут вопросы. а то шо сервисный центр из-за тя не особо захочет подставляться - это тя не волнует?

Взамен тебе надо наручники и лет 5 на зоне. Вот из-за таких как ты - и ездим, как "братья" грят - мыть сортиры. хитрожопенький какой, точно русачок.
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08.02.2021 15:07 Відповісти
Я не понял? Шмаркля агитирует чтобы прививались "новичком" или "спутником" ?
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Он их не различает. Он вообще не понимает тех слов, которые он произносит.
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08.02.2021 12:06 Відповісти
Это популяризация вакцинации или стимул для продаж фальшивых справок?!
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Мабуть Європа Зелепупенка слухати не буде.
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования

Не бреши, чучело. Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3303
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08.02.2021 11:56 Відповісти
Оце так. Тобто, тим хто перехворів вакцинуватись не мона і вони не поїдуть до Австрії попити кохвею.
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08.02.2021 11:56 Відповісти
По рекомендации самой ЕС о не рекомендации вакцинироваться после 65-ти и переболевшим! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054А некоторые страны отказывают в вакцинировании старшим за 55, т.к. в числе подопытных не было старше 55-ти! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3172
Вот така х-йня, малята!© Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6073
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Плати полцены, выливаю в унитаз мачмалу фарм-еврии, и пишу шо ты привит...№, серия, - Пфайзер в квадрате при хранении минус 200 гаранитую
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08.02.2021 11:58 Відповісти
опись, протокол, отпечатки пальцев
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08.02.2021 21:57 Відповісти
С чем антиваксеров и поздравляю. Сидите дома, жуйте портянки. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3329
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08.02.2021 12:00 Відповісти
пфф, наивняк
А бабло на что? Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3917
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08.02.2021 12:04 Відповісти
В Украине можете хоть ветеринарную справку себе купить.
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08.02.2021 15:41 Відповісти
да.
Можно и справку президента Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8620
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08.02.2021 16:03 Відповісти
И всех остальных заодно. Шансы привиться сертифицированной вакциной = 0. Выбрали клоунов? Смейтесь.
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08.02.2021 12:05 Відповісти
А это у кого как. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2535 Частные клиники стопудово завезут Пфайзер.
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08.02.2021 15:41 Відповісти
Пфйазер продается только государственным структурам. Если тебе частная клиника обещает уколоть пфайзер, тебя заранее обманывают. Ну справкой из частной клиники можно будет подтереться.
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08.02.2021 17:23 Відповісти
Очень, очень интересно, кто и как может запретить кому-либо, что-либо покупать. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3602
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09.02.2021 02:07 Відповісти
Глупый? Можно запретить продавать. Это работает, если покупка должна быть легальной. Спроси хуавей. Так вот, Пфайзер не продает вакцину коммерческим структурам. Можно украсть и продать в подворотне, но справку о том, что тебе укололи краденое, никто не даст.
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09.02.2021 11:24 Відповісти
Вколи себе шмурдяк и успокойся,европейский ты наш.
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08.02.2021 12:06 Відповісти
Вам не надоело слушать рёв осла гнусавого?
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08.02.2021 12:00 Відповісти
напугал ежа голой сракой.
купим Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5813
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08.02.2021 12:02 Відповісти
Даже если Ленка оплатит полет в рейсовом самолете, которого ни в одном расписании нет?
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08.02.2021 12:04 Відповісти
Для узаконенной в ЕС "украинской вакцинации", вакцинация граждан Украины должна пройти в положенном режиме ( две вакцинации по сути), а это не такой уж и короткий период. Кроме этого должна производиться зарегистрированной во всех странах ЕС вакциной. Ну и наверняка должен быть подтвержденный позитивный результат вакцинации. ( тут не скажу это к специалистам) В общем в наших " условиях" нашим обеспокоенным выездом за рубеж гражданам проще будет просто купить справку об вакцинации. Так что еще один бизнес от "медицины" получи "прописку" в Украине.
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Ну, значит всё. Поедут работать на восток, как и раньше.
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08.02.2021 12:16 Відповісти
Из-за "особо умных" просто введут экспресс тесты на границе за ваш же счёт.
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08.02.2021 12:20 Відповісти
И правильно сделают, потому как эти быдло-умные готовы подвергнуть риску множество людей

Не хотите делать вакцинацию - не делайте, сидите дома,
и нужно в ЕС ввести ответственность за фальшивые справки - справка есть, а антител нет - два года тюрьмы.

Никто никуда ехать насильно не заставляет, а хотите ехать - пожалуста соблюдайте местные правила и законы
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08.02.2021 12:23 Відповісти
Есть часть людей которым нельзя колоть неизвестно как поведет организм,проблемы с имунной системой,если паспорт ковид нет смысла им так как не будет прививок в нём ,а как быть?какая прививка?"или им не ехать в командировку за границу или отпуск
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08.02.2021 12:21 Відповісти
А ты запроси к себе домой в командировку больных сифилисом (тем которые очень умные и им "нельзя лечиться")
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08.02.2021 12:29 Відповісти
Причем тут сифилис,есть люди старше 50 которым не желательно,и случаи смерти,и где гарантии что всё пройдет гладко с 30-40 летними
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08.02.2021 12:43 Відповісти
Бытовой сифилис - штука редкая так что если не долбиться в дёсны фсё будет ок.
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08.02.2021 13:11 Відповісти
Не треба владі так зганяти людей на вакцинацію, це в людей визве настороженість
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08.02.2021 12:25 Відповісти
В таком случае ,идеш ты и твоя Европа в одно место. За свою жизнь отвечаю я сам . И никто не вправе мне колоть,что захочет.
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08.02.2021 13:30 Відповісти
Більшу дурість ніж ці паспорти вакцинації важко видумати. Але ЕС спромігся. Взагалі то кажучи, Європа звичайно є колискою цивілізації але і захмарної дурості теж. Не дарма дві світові війни розпочалися в Європі а зараз вона успішно готує третю, заглядаючи в очі (а скоріше в інше місце) Путіну.
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08.02.2021 13:46 Відповісти
Скоро объявления: "продам справку о вакцинации"
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08.02.2021 13:58 Відповісти
именно для того,что бы украинцы не смогли свободно путешествовать , выехать на отдых или заработки. в Украине есь"зе слуги" при власти ,которые им в этом давно способствууют
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08.02.2021 14:55 Відповісти
 
 