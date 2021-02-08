Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє своїх кордонів для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID. При цьому на сьогодні невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти.

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи буде світ подорожувати? Тут усе залежить від нас. Я впевнений, що Європа не надасть можливості... за тою інформацією з мого спілкування з лідерами європейських держав, Європа точно не надасть, якщо в тебе немає вакцинації, вільної подорожі, якщо люди хочуть виїхати на відпочинок чи заробітки. Потрібно буде вакцинуватися", - заявив Зеленський.

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Він також зазначив, що поки не знає, скільки країн будуть вводити так звані COVID-паспорти.