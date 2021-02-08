Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа не відкриє своїх кордонів для тих, хто не пройде вакцинацію від COVID. При цьому на сьогодні невідомо, чи всі країни будуть вводити так звані COVID-паспорти.
Про це він заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Чи буде світ подорожувати? Тут усе залежить від нас. Я впевнений, що Європа не надасть можливості... за тою інформацією з мого спілкування з лідерами європейських держав, Європа точно не надасть, якщо в тебе немає вакцинації, вільної подорожі, якщо люди хочуть виїхати на відпочинок чи заробітки. Потрібно буде вакцинуватися", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що поки не знає, скільки країн будуть вводити так звані COVID-паспорти.
Будь ласка, зачекайте...
І думаю що дійсно не будуть пускати, і не лишень без ковід вакцинації, будуть вимагати "чистоту" і від інших інфекційних хвороб, і це правильно, хїоча б тобу що більше людей будуть проходити перевірку
хорошо шо ты "нууумнЫй" - ездишь к ним пахать, а не они к тебе, да? русге шоле?
так бо ты "лошонок", поедешь, там заболеешь и возникнут вопросы. а то шо сервисный центр из-за тя не особо захочет подставляться - это тя не волнует?
Взамен тебе надо наручники и лет 5 на зоне. Вот из-за таких как ты - и ездим, как "братья" грят - мыть сортиры. хитрожопенький какой, точно русачок.
Не бреши, чучело.
Вот така х-йня, малята!©
А бабло на что?
Можно и справку президента
купим
Не хотите делать вакцинацию - не делайте, сидите дома,
и нужно в ЕС ввести ответственность за фальшивые справки - справка есть, а антител нет - два года тюрьмы.
Никто никуда ехать насильно не заставляет, а хотите ехать - пожалуста соблюдайте местные правила и законы