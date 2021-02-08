Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию от COVID. При этом на сегодня неизвестно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.
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І думаю що дійсно не будуть пускати, і не лишень без ковід вакцинації, будуть вимагати "чистоту" і від інших інфекційних хвороб, і це правильно, хїоча б тобу що більше людей будуть проходити перевірку
хорошо шо ты "нууумнЫй" - ездишь к ним пахать, а не они к тебе, да? русге шоле?
так бо ты "лошонок", поедешь, там заболеешь и возникнут вопросы. а то шо сервисный центр из-за тя не особо захочет подставляться - это тя не волнует?
Взамен тебе надо наручники и лет 5 на зоне. Вот из-за таких как ты - и ездим, как "братья" грят - мыть сортиры. хитрожопенький какой, точно русачок.
Не бреши, чучело.
Вот така х-йня, малята!©
А бабло на что?
Можно и справку президента
купим
Не хотите делать вакцинацию - не делайте, сидите дома,
и нужно в ЕС ввести ответственность за фальшивые справки - справка есть, а антител нет - два года тюрьмы.
Никто никуда ехать насильно не заставляет, а хотите ехать - пожалуста соблюдайте местные правила и законы