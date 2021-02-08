РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
57251 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
3930 50
вакцина (3472) граница (1524) Зеленский (9933) карантин (15570) COVID-19 (17205) коронавирус (16162)

Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию от COVID. При этом на сегодня неизвестно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

Он также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
Правильно! Нефиг шастать, как зебоб с зарплатой в 6 тысяч гривен может путеществовать? Отож Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6519
показать весь комментарий
08.02.2021 11:53
+5
Это популяризация вакцинации или стимул для продаж фальшивых справок?!
показать весь комментарий
08.02.2021 11:55
+5
По рекомендации самой ЕС о не рекомендации вакцинироваться после 65-ти и переболевшим! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054А некоторые страны отказывают в вакцинировании старшим за 55, т.к. в числе подопытных не было старше 55-ти! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3172
Вот така х-йня, малята!© Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6073
показать весь комментарий
08.02.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно! Нефиг шастать, как зебоб с зарплатой в 6 тысяч гривен может путеществовать? Отож Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6519
показать весь комментарий
08.02.2021 11:53 Ответить
у зебілів віїзд за кордон означає - "довели до зубожіння - вимушенний шукати собі роботу"
показать весь комментарий
08.02.2021 13:28 Ответить
а вколотися шмурдяком "супутник V" вважається за прививку?
показать весь комментарий
08.02.2021 11:54 Ответить
Думаю, що вважатимуть лише на ліцензовані у ЄС

І думаю що дійсно не будуть пускати, і не лишень без ковід вакцинації, будуть вимагати "чистоту" і від інших інфекційних хвороб, і це правильно, хїоча б тобу що більше людей будуть проходити перевірку
показать весь комментарий
08.02.2021 11:58 Ответить
Так мило, когда кто-то приезжает в ЕС, особенно по рабочей визе, и воняет оттуда, по подтексту причислив себя к той стороне (переживания в посте за ЕС, а не за Украину и украинцев), хотя там оно никто, из-за чего вынуждено идти на украинские сайты и строить тут из себя неизвестно что.

Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1746
показать весь комментарий
08.02.2021 12:16 Ответить
Прививок еще нет, но фирм, которые дают такие справки- у нас есть их ЕвродЫбилы бумают что умнее нас
показать весь комментарий
08.02.2021 11:55 Ответить
У нас народні умільці наштампуть таких довідок вагон. Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 590
показать весь комментарий
08.02.2021 11:58 Ответить
прийматимуть не всі довідки, а лиш із сертифікованих центрів, і дивись будуть не на бумаги, а на бази даних
показать весь комментарий
08.02.2021 11:59 Ответить
см. ниже)
показать весь комментарий
08.02.2021 12:01 Ответить
Платишь полную стоимость сертифицированному центру и даришь ему говно в ампулке, взамен лишь настоящая а не фуфельная ксива. Проверить невозможно в принципе: таможенники исследований не проводят)
показать весь комментарий
08.02.2021 12:10 Ответить
слушай "недибЫл", несколько случаев когда таких "умников" как ты поймают с такими "фирменными" справками, посадят на бутылку и - отберут безвиз. "нутупЫЫе", правда?
хорошо шо ты "нууумнЫй" - ездишь к ним пахать, а не они к тебе, да? русге шоле?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:00 Ответить
А я ничего и не собираюсь выдавать, есть те кто выдадут без меня. А как ты проверишь: укололи мне реальную вакцину или вылили в унитаз? Дырочку от иглы покажешь, лошонок? Десятки лет выдавали эти справки и никто еще с мозгами не спалился...разве что ты...
показать весь комментарий
08.02.2021 12:04 Ответить
Вакцина-то реальная, с серией и номерами, но только в унитаз мачмала пускай даже за полную стоимость. Зато не подопытная обезьяна
показать весь комментарий
08.02.2021 12:06 Ответить
\\\\\\Платишь полную стоимость сертифицированному центру и даришь ему говно в ампулке\\\\\\

так бо ты "лошонок", поедешь, там заболеешь и возникнут вопросы. а то шо сервисный центр из-за тя не особо захочет подставляться - это тя не волнует?

Взамен тебе надо наручники и лет 5 на зоне. Вот из-за таких как ты - и ездим, как "братья" грят - мыть сортиры. хитрожопенький какой, точно русачок.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:07 Ответить
Я не понял? Шмаркля агитирует чтобы прививались "новичком" или "спутником" ?
показать весь комментарий
08.02.2021 11:55 Ответить
Он их не различает. Он вообще не понимает тех слов, которые он произносит.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:06 Ответить
Это популяризация вакцинации или стимул для продаж фальшивых справок?!
показать весь комментарий
08.02.2021 11:55 Ответить
Мабуть Європа Зелепупенка слухати не буде.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:55 Ответить
Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования

Не бреши, чучело. Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3303
показать весь комментарий
08.02.2021 11:56 Ответить
Оце так. Тобто, тим хто перехворів вакцинуватись не мона і вони не поїдуть до Австрії попити кохвею.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:56 Ответить
По рекомендации самой ЕС о не рекомендации вакцинироваться после 65-ти и переболевшим! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054А некоторые страны отказывают в вакцинировании старшим за 55, т.к. в числе подопытных не было старше 55-ти! Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3172
Вот така х-йня, малята!© Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6073
показать весь комментарий
08.02.2021 12:12 Ответить
Плати полцены, выливаю в унитаз мачмалу фарм-еврии, и пишу шо ты привит...№, серия, - Пфайзер в квадрате при хранении минус 200 гаранитую
показать весь комментарий
08.02.2021 11:58 Ответить
опись, протокол, отпечатки пальцев
показать весь комментарий
08.02.2021 21:57 Ответить
С чем антиваксеров и поздравляю. Сидите дома, жуйте портянки. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3329
показать весь комментарий
08.02.2021 12:00 Ответить
пфф, наивняк
А бабло на что? Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3917
показать весь комментарий
08.02.2021 12:04 Ответить
В Украине можете хоть ветеринарную справку себе купить.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:41 Ответить
да.
Можно и справку президента Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8620
показать весь комментарий
08.02.2021 16:03 Ответить
И всех остальных заодно. Шансы привиться сертифицированной вакциной = 0. Выбрали клоунов? Смейтесь.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:05 Ответить
А это у кого как. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2535 Частные клиники стопудово завезут Пфайзер.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:41 Ответить
Пфйазер продается только государственным структурам. Если тебе частная клиника обещает уколоть пфайзер, тебя заранее обманывают. Ну справкой из частной клиники можно будет подтереться.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:23 Ответить
Очень, очень интересно, кто и как может запретить кому-либо, что-либо покупать. Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3602
показать весь комментарий
09.02.2021 02:07 Ответить
Глупый? Можно запретить продавать. Это работает, если покупка должна быть легальной. Спроси хуавей. Так вот, Пфайзер не продает вакцину коммерческим структурам. Можно украсть и продать в подворотне, но справку о том, что тебе укололи краденое, никто не даст.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:24 Ответить
Вколи себе шмурдяк и успокойся,европейский ты наш.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:06 Ответить
Вам не надоело слушать рёв осла гнусавого?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:00 Ответить
напугал ежа голой сракой.
купим Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5813
показать весь комментарий
08.02.2021 12:02 Ответить
Даже если Ленка оплатит полет в рейсовом самолете, которого ни в одном расписании нет?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:04 Ответить
Для узаконенной в ЕС "украинской вакцинации", вакцинация граждан Украины должна пройти в положенном режиме ( две вакцинации по сути), а это не такой уж и короткий период. Кроме этого должна производиться зарегистрированной во всех странах ЕС вакциной. Ну и наверняка должен быть подтвержденный позитивный результат вакцинации. ( тут не скажу это к специалистам) В общем в наших " условиях" нашим обеспокоенным выездом за рубеж гражданам проще будет просто купить справку об вакцинации. Так что еще один бизнес от "медицины" получи "прописку" в Украине.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:12 Ответить
Ну, значит всё. Поедут работать на восток, как и раньше.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:16 Ответить
Из-за "особо умных" просто введут экспресс тесты на границе за ваш же счёт.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:20 Ответить
И правильно сделают, потому как эти быдло-умные готовы подвергнуть риску множество людей

Не хотите делать вакцинацию - не делайте, сидите дома,
и нужно в ЕС ввести ответственность за фальшивые справки - справка есть, а антител нет - два года тюрьмы.

Никто никуда ехать насильно не заставляет, а хотите ехать - пожалуста соблюдайте местные правила и законы
показать весь комментарий
08.02.2021 12:23 Ответить
Есть часть людей которым нельзя колоть неизвестно как поведет организм,проблемы с имунной системой,если паспорт ковид нет смысла им так как не будет прививок в нём ,а как быть?какая прививка?"или им не ехать в командировку за границу или отпуск
показать весь комментарий
08.02.2021 12:21 Ответить
А ты запроси к себе домой в командировку больных сифилисом (тем которые очень умные и им "нельзя лечиться")
показать весь комментарий
08.02.2021 12:29 Ответить
Причем тут сифилис,есть люди старше 50 которым не желательно,и случаи смерти,и где гарантии что всё пройдет гладко с 30-40 летними
показать весь комментарий
08.02.2021 12:43 Ответить
Бытовой сифилис - штука редкая так что если не долбиться в дёсны фсё будет ок.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:11 Ответить
Не треба владі так зганяти людей на вакцинацію, це в людей визве настороженість
показать весь комментарий
08.02.2021 12:25 Ответить
В таком случае ,идеш ты и твоя Европа в одно место. За свою жизнь отвечаю я сам . И никто не вправе мне колоть,что захочет.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:30 Ответить
Більшу дурість ніж ці паспорти вакцинації важко видумати. Але ЕС спромігся. Взагалі то кажучи, Європа звичайно є колискою цивілізації але і захмарної дурості теж. Не дарма дві світові війни розпочалися в Європі а зараз вона успішно готує третю, заглядаючи в очі (а скоріше в інше місце) Путіну.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:46 Ответить
Скоро объявления: "продам справку о вакцинации"
показать весь комментарий
08.02.2021 13:58 Ответить
именно для того,что бы украинцы не смогли свободно путешествовать , выехать на отдых или заработки. в Украине есь"зе слуги" при власти ,которые им в этом давно способствууют
показать весь комментарий
08.02.2021 14:55 Ответить
 
 