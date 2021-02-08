Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский

Сегодня в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество новых случаев заболевания.

Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

При этом Зеленский уточнил, что власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.

"Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время", - сказал президент.

Также он констатировал, что что в вопрос противодействия COVID-19 вмешивалась политика.

"Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа - и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса ", - отметил глава государства.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ходе данного форума Зеленский также заявил, что Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19.

При этом Зеленский уточнил, что первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце. Кроме этого он отметил, что готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна.

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