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Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский

Сегодня в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество новых случаев заболевания.

Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

При этом Зеленский уточнил, что власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.

"Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время", - сказал президент.

Также он констатировал, что что в вопрос противодействия COVID-19 вмешивалась политика.

"Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа - и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса ", - отметил глава государства.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ходе данного форума Зеленский также заявил, что Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19.

При этом Зеленский уточнил, что первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце. Кроме этого он отметил, что готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна.

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Топ комментарии
+9
Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2095
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08.02.2021 11:55
+7
И всего-то надо - просто перестать тестировать.

КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
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08.02.2021 11:57
+5
Полный стабилезец.
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08.02.2021 11:56
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Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2095
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08.02.2021 11:55 Ответить
Воно, навіть природний процес приписує собі.

ЗЕбіл мля (майже (С))!

Життя на землі почалося завдяки великому ЗЕ.

На останній день творіння воно зробило 73% зелбаків, бо стомилося і крім бракованої (шлюбної!) продуції не могло більш нічого створити.
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08.02.2021 16:54 Ответить
Полный стабилезец.
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08.02.2021 11:56 Ответить
Внезапно!
Достал достал президент из штанин
Зеленую маску с его хлеборезку
На форум поехал чувак не один
А с Ермачком совершил он поездку
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08.02.2021 11:57 Ответить
Наверное умирают больше, чем заболевают.
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08.02.2021 11:57 Ответить
И всего-то надо - просто перестать тестировать.

КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
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08.02.2021 11:57 Ответить
Смотри молодец какой! Действительно, если никого не тестировать фуфлотестами то никакого Ковида нет.
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08.02.2021 12:34 Ответить
А ещё надо перестать кашлять, чихать и температурить
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08.02.2021 14:49 Ответить
Еще надо изменить Законы Природы и ликвидировать вирусы как класс.
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08.02.2021 14:58 Ответить
Вы это можете. Дибилам это не сложно - просто сказать, что вирусов нет.
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08.02.2021 15:39 Ответить
Дауны, вроде тебя, верят в Страшную Пандемию. Смотри, памперсы чаше меняй.
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08.02.2021 16:04 Ответить
Судя по этому пассажиру корона вирус поражает не легкие а мозг...
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08.02.2021 11:58 Ответить
погода стабілізувала, може це ти морозу нагнав, чучело?
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08.02.2021 12:00 Ответить
Майстер спорту по боротьбі з ковідом. А шо?
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08.02.2021 12:01 Ответить
1. Нам удалось стабилизировать ситуацию , - Зеленский

2. На Закарпатье заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест,
Так кто из них пиз говорит неправду?
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08.02.2021 12:01 Ответить
Помните как в "Кавказской поленнице" от ящура прививали? Будет вам ксива
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08.02.2021 12:01 Ответить
И так сначала были " чемпионами мира" по преодолению коронавируса, теперь перешли в " лидеры по стабилизации".. Интересно что будет дальше..
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08.02.2021 12:07 Ответить
Ага! Треба просто перестати стріляти робити тести.
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08.02.2021 12:11 Ответить
Зе - мастер спорта. По марафонскому киздоболу.
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08.02.2021 12:14 Ответить
Стабилизировать удалось за счёт естественно иммунитета у тех хто переболел!
Вовиандр! Может хватит наркоту вагонами жрать!
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08.02.2021 12:18 Ответить
Если не делать анализов, то заболеваемость станет нулевой. Показательно только число тяжелых больных в больницах и на кислороде, их смертность и общая смертность по Украине, которая в ноябре уже была на треть выше 1919, далее нет данных, но вероятно, не меньше. Пока у нас п...дят про скачок смертности в России. в разы якобы превышающий смертность от Ковида, то в Украине сложился точно такой же скачок, который за год эпидемии т.е. до мая 1921 даст среднее повышение смертности пенсионеров на 20-30%.
Снижение заражаемости вполне просто объясняется тем, что у приблизительно 15% населения есть без вакцинации устойчивость к Ковид по разным причинам и 15-20% уже явно или тайно переболели, т.е. 30-35% населения уже не восприимчивы, далее еще несколько месяцев будет идти снижение болезни, если народ не перестанет носить маски, а далее начнут заболевать те, у кого антитела уже упали после первого заражения и болезни и все пойдет по кругу.
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08.02.2021 12:25 Ответить
Брехня от начала и до конца.
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08.02.2021 12:35 Ответить
Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7654
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08.02.2021 16:14 Ответить
Сектрет "успеха" в борьбе с короновирусом от зельцмана предельно прост - нет тестов, нет ковида. Ну а повышение смертности, это мелочи на которые не стоит обращать внимания.
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08.02.2021 16:46 Ответить
Вот не надо сюда этих руских закидонов, в Украине смертность 20 ниже 19ого года, так что сними портянки и повесся на березке, руское чмо.
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08.02.2021 17:41 Ответить
Наслаждайся убогое цифрами, у нас ведь от короновирус не смертельный в отличие от кацапского, не так ли?
ttps://news.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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08.02.2021 17:51 Ответить
Насладись бутылкой в анусе, уродина руская. Смотри Держстат Украины на мове и сцысь от злости - смертнось в Украине в 20м году меньше чем в 19ом.
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08.02.2021 23:32 Ответить
А вот и вскрылся петушок заднеприводный, который умудрился проблему смертности от короновируса перевести на свою любимую гомосятскую тематику. Я тебе убогому пиарасу, скинул ссылку на статью, где приводится увеличение смертности за несколько осенних месяцев по данным все того же Держстата, но как говорится чукча видать не читатель, чукча писатель. Кроме того, я вполне себе даже допускаю фальсификацию в конечном счете данных Дерстатом, особенно глядя на то как эпидемия короновируса усилиями зебильных махинаторов пошла на спад, а нужно было всего лишь сократить в разы количество сделанных тестов в сутки и все, перемога, зебилы рады, маски можно не носить. Ну и если бы ты не был тупым быдлом отягащенным заднеприводными извращениями, то ты мог бы подумать головой и понять, что если в странах с развитой медициной и адекватной властью, смертность возрастает, а у нас с убитой медициной и тупым клоуном у руля смертность остается прежней, то что-то тут не так. Хотя чем это я, призывать думать головой заднеприводное быдло, влажно мечтающее о бутылках просто бесполезно, так что начинай кукарекать - вы все вретиии, ахенты кремля.
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09.02.2021 03:17 Ответить
Кстати, ссылки от педиков я не смотрю, себе дороже. Так что и обозреватель идет нах, а вот Держстат , чьи данные не вызывают сомнения, говорит - смертностьв 20 году меньше смертности 19ого года. Так что вертись на бутылке хоть до разрыва ануса, но Пандемии никакой нет и не было.
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09.02.2021 13:25 Ответить
Да кто бы сомневался - петушок у нас не читатель, петушок писатель - не читал, но не согласен. Типичное тупое быдло с пиарастическими замашками, и отсутствием мозгов в голове, впрочем иначе ты не было бы быдлом.
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09.02.2021 19:19 Ответить
Та не визжи так, ясно же , что в Украине, в отличии от вас руских, никакой Пандемии нет. Можешь еще лайна нажраться и плюнуть в монитор. Удачи, кацапский уё....ук.
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09.02.2021 23:37 Ответить
Ну не знаю, как там у вас заднеприводных (может на пиарасов короновирус не действует), а у нас нормальных людей в Украине вполне себе заметная пандемия, да во всей Европе тоже. Не знаю, может даже вирусы брезгуют любителями приседать на бутылку, хотя скорее всего ты просто брехливое зебильное чмо, что впрочем не отменяет твоей **********.
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10.02.2021 00:48 Ответить
Вот и видно что ты не в Украине живешь, цапский выкидыш. Повторяю для слабоумного руского - в Украине никакой Пандемии нет. Держстат Украины это точно знает. Так что вертись дальше на страпоне самодельном.
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10.02.2021 09:37 Ответить
Вот чем мне "нравятся" зебильные дегенераты, так это святой верой в то, что им впаривает ваш клоун - раз нарисовали уменьшение заражений короновирусом, значит нет эпидемии. Ну а то, что у нас сейчас 50-60% выявленных случаев это тяжелая форма требующая госпитализации, а всем мире примерно 5%, это для такого заднеприводного быдла как ты конечно же не важно. Ну и так как ты упоротая насадка на бутылку не способна на логические рассуждения, то поясню тебе детально - на практике это означает, что общее число инфицированных в день у нас раз в 10 выше от официальных цифр. А вот тебе еще одна ссылка на мнение по этому поводу врача-епидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

https://censor.net/ru/news/3247107/nam_pokazyvayut_krasivyyi_i_sereznyyi_spad_pandemii_no_dumayu_vse_gorazdo_sereznee_vrachinfektsionist
Хотя о чем это я, такое быдло заднеприводное как ты не может и не хочет знать правду и думать головой, у тебя все мысли о бутылках и самодельных страпонах.
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10.02.2021 14:55 Ответить
Я вижу ты действительно ковиидиот и веришь в Эпидемию. Сиди в трех намордниках до конца жизни и не путайся под ногами.
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10.02.2021 15:20 Ответить
А вот мы и подошли к самому интересному, оказывается ты у нас не только заднеприводный любитель бутылок, ты еще и дегенерат не верящий в опасность короновируса, а может и вообще в его существование, не так ли? Впрочем, я не удивлен, ничего иного от тупого быдла и не ожидал.
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10.02.2021 15:26 Ответить
Дегенераты, вот вроде тебя, верят всему что им телевизор говорит, в том числе о "Страшном Вирусе". Это участь людей без мозгов - верить СМИ.
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10.02.2021 16:58 Ответить
Да ладно петушок, не кукарекай, я у же понял что ты у нас не веришь в существование короновируса, то что земля шарообразная , а бутылка это не предмет для сексуальных утех твоей задницы.
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10.02.2021 17:10 Ответить
Твой интерес к мужским задницам очень прогресивен, но тебе прийдется удовлетворятся дыркой от бублика. Верь в Ковид и не забывай что Ковид коварен , от него дохнут даже трупы....Масочку поправь...
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10.02.2021 22:17 Ответить
Да нет, знаешь ли, интерес к мужским задницам ни фига не прогрессивен, особенно если он выставляется на показ как в твоем случае. А так как я не настолько "прогрессивен", то таких моральных уродов и извращенцев как ты не переношу и брезгую.
Что касается короновируса, так это хорошо, что такое быдло как ты, не верит в него, тут должны срабатывать законы эволюции - самые тупые должны вымирать, размножаться ты наверняка не будешь (если конечно же не найдешь женщину, которая будет готова делить тебя с любовницей-бутылкой) так что тут и прервется твоя дегенеративная генетическая линия. Так что все окей.
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11.02.2021 17:23 Ответить
Не скромничай, Зеля!
Что значит "нам"? Пиши сразу "мне"!
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08.02.2021 16:56 Ответить
 
 