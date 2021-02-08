Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Сегодня в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество новых случаев заболевания.
Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
При этом Зеленский уточнил, что власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.
"Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время", - сказал президент.
Также он констатировал, что что в вопрос противодействия COVID-19 вмешивалась политика.
"Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа - и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса ", - отметил глава государства.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ходе данного форума Зеленский также заявил, что Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19.
При этом Зеленский уточнил, что первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце. Кроме этого он отметил, что готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна.
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ЗЕбіл мля (майже (С))!
Життя на землі почалося завдяки великому ЗЕ.
На останній день творіння воно зробило 73% зелбаків, бо стомилося і крім бракованої (шлюбної!) продуції не могло більш нічого створити.
Достал достал президент из штанин
Зеленую маску с его хлеборезку
На форум поехал чувак не один
А с Ермачком совершил он поездку
КНДР и Беларусь вобще сразу победили Ковид - просто врали с самого начала.
2. На Закарпатье заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест,
Так кто из них
пизговорит неправду? стрілятиробити тести.
Вовиандр! Может хватит наркоту вагонами жрать!
Снижение заражаемости вполне просто объясняется тем, что у приблизительно 15% населения есть без вакцинации устойчивость к Ковид по разным причинам и 15-20% уже явно или тайно переболели, т.е. 30-35% населения уже не восприимчивы, далее еще несколько месяцев будет идти снижение болезни, если народ не перестанет носить маски, а далее начнут заболевать те, у кого антитела уже упали после первого заражения и болезни и все пойдет по кругу.
ttps://news.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
https://censor.net/ru/news/3247107/nam_pokazyvayut_krasivyyi_i_sereznyyi_spad_pandemii_no_dumayu_vse_gorazdo_sereznee_vrachinfektsionist
Хотя о чем это я, такое быдло заднеприводное как ты не может и не хочет знать правду и думать головой, у тебя все мысли о бутылках и самодельных страпонах.
Что касается короновируса, так это хорошо, что такое быдло как ты, не верит в него, тут должны срабатывать законы эволюции - самые тупые должны вымирать, размножаться ты наверняка не будешь (если конечно же не найдешь женщину, которая будет готова делить тебя с любовницей-бутылкой) так что тут и прервется твоя дегенеративная генетическая линия. Так что все окей.
Что значит "нам"? Пиши сразу "мне"!