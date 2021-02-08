Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня
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Суд у справі про збитий російськими окупантами над Україною авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" призначив наступне засідання на 15 квітня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Суд зупиняє оцінку (розслідування - ред.) у справі проти обвинуваченого Пулатова до 15 квітня 2021 року, 10:00, він також призупиняє до цього самого дня розслідування у справі проти обвинувачених Гіркіна, Дубінського і Харченка", - оголосив головуючий Гендрік Стейнгаус.
Суддя відмовив захисту Пулатова - єдиного з чотирьох обвинувачених, якого представляють адвокати - в тому, щоб уламки збитого "Боїнга" досліджували експерти російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей".
Крім того, суд відхилив клопотання захисту надати фото всіх уламків літака, включаючи ті, що не були транспортовані до Нідерландів і залишилися в Україні.
Суд також ухвалив рішення щодо лінгвістичної експертизи перехоплених телефонних розмов. "Що стосується телефонних розмов, про які Пулатов не пам'ятає, суд доручає, щоб Пулатов за 14 днів від сьогодні - найпізніше 22 лютого - поінформував слідчого суддю, в якій із розмов він брав участь, якщо можливо, (встановив - ред.) п'ять таких розмов. Це потім може бути використано для лінгвістичного дослідження, проведення порівняльного голосового аналізу", - пояснив він.
Суд не задовольнив запиту захисту Пулатова про базу даних радарів. "Це запит, який захист повторює знову навіть після того, як раніше він був відхилений судом... Суд не вважає це корисним завданням: і слідство чітко роз'яснило, що прокуратура кілька разів запитувала українську владу передати всі дані щодо інших систем радарів, і вони отримали відповідь, що всю інформацію було передано. Тому цей запит відхилено", - констатував головуючий.
Суд також відхилив клопотання захисту провести інтерв'ю із сепаратистом на ім'я Леон із незаконного формування в Костянтинівці.
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Попри пропагандистський спротив Кремля, український наступ на юридичному фронті триває
Да хоть до декабря 25-го!
Пока живое *************** КУЙло, ГЕЙротолерасня побоится тыкать в "оно" пальцем.
Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс...
(с)