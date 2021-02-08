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Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня

Суд у справі про збитий російськими окупантами над Україною авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" призначив наступне засідання на 15 квітня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд зупиняє оцінку (розслідування - ред.) у справі проти обвинуваченого Пулатова до 15 квітня 2021 року, 10:00, він також призупиняє до цього самого дня розслідування у справі проти обвинувачених Гіркіна, Дубінського і Харченка", - оголосив головуючий Гендрік Стейнгаус.

Суддя відмовив захисту Пулатова - єдиного з чотирьох обвинувачених, якого представляють адвокати - в тому, щоб уламки збитого "Боїнга" досліджували експерти російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей".

Крім того, суд відхилив клопотання захисту надати фото всіх уламків літака, включаючи ті, що не були транспортовані до Нідерландів і залишилися в Україні.

Суд також ухвалив рішення щодо лінгвістичної експертизи перехоплених телефонних розмов. "Що стосується телефонних розмов, про які Пулатов не пам'ятає, суд доручає, щоб Пулатов за 14 днів від сьогодні - найпізніше 22 лютого - поінформував слідчого суддю, в якій із розмов він брав участь, якщо можливо, (встановив - ред.) п'ять таких розмов. Це потім може бути використано для лінгвістичного дослідження, проведення порівняльного голосового аналізу", - пояснив він.

Суд не задовольнив запиту захисту Пулатова про базу даних радарів. "Це запит, який захист повторює знову навіть після того, як раніше він був відхилений судом... Суд не вважає це корисним завданням: і слідство чітко роз'яснило, що прокуратура кілька разів запитувала українську владу передати всі дані щодо інших систем радарів, і вони отримали відповідь, що всю інформацію було передано. Тому цей запит відхилено", - констатував головуючий.

Суд також відхилив клопотання захисту провести інтерв'ю із сепаратистом на ім'я Леон із незаконного формування в Костянтинівці. 

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Топ коментарі
+6
Вони такими темпами ще років 30 будуть вести цей процес ..
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08.02.2021 18:33
+6
Віталій Портніков-

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
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08.02.2021 18:42
+5
Устают они быстро,или как? Частые и долгие перерывы.
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08.02.2021 18:41
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Вони такими темпами ще років 30 будуть вести цей процес ..
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08.02.2021 18:33 Відповісти
Так по них же не стріляють.
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08.02.2021 18:37 Відповісти
МН17: змусити Росію визнати вину

Попри пропагандистський спротив Кремля, український наступ на юридичному фронті триває

Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 67
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08.02.2021 18:39 Відповісти
Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 9937Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 7726
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08.02.2021 18:38 Відповісти
проклятий мордор і ввх разом з ним .
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08.02.2021 19:12 Відповісти
Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 2095
Да хоть до декабря 25-го!
Пока живое *************** КУЙло, ГЕЙротолерасня побоится тыкать в "оно" пальцем.
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08.02.2021 18:41 Відповісти
Устают они быстро,или как? Частые и долгие перерывы.
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08.02.2021 18:41 Відповісти
Віталій Портніков-

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
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08.02.2021 18:42 Відповісти
Його ж попереджали про безглуздість цієї поїздки (!) Це було передбачуване, то якого біса поперся ??
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08.02.2021 19:06 Відповісти
Можно подумать, что Боррель летал в Москву, чтобы уговорить рос. власть на какие-то уступки и верил в успех. Не за этим он туда летал. А за тем, чтобы получить и показать миру официальный отказ рос. власти от сотрудничества. Ну, не хотите - не надо, получите дополнительные санкции. Так, что это - никакой не провал, так было задумано.
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08.02.2021 19:09 Відповісти
і ще варіант . а чи не розповів він щось секретного , мордорському в.в.х .??
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08.02.2021 19:16 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..НАСТОЯЩИЙ . .Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . . .
Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня - Цензор.НЕТ 2169
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08.02.2021 20:22 Відповісти
―Степан! Степан, у гостя карета сломалась.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс...
(с)
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08.02.2021 20:51 Відповісти
15 апреля 2023 года?) как я прочла в др. твблоиде
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08.02.2021 22:52 Відповісти
 
 