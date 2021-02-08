Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля

Суд по делу о сбитом российскими оккупантами над Украиной авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" назначил следующее заседание на 15 апреля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд приостанавливает оценку (расследования. - Ред.) в деле против обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 года, 10 часов, он также приостанавливает до этого же дня расследование в деле против обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко", - объявил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.

Суд отказал защите Пулатова - единственного из четверых обвиняемых, которого представляют адвокаты - в том, чтобы обломки сбитого "Боинга" исследовали эксперты российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей".

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства

Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине.

Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. "Что касается телефонных разговоров, о которых Пулатов не помнит, суд поручает, чтобы Пулатов за 14 дней от сегодня – самое позднее 22 февраля - проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие, если возможно, (установил. - Ред.) пять таких разговоров. Это потом может быть использовано для лингвистического исследования, проведения сравнительного голосового анализа", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины"

Суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров. "Это запрос, который защита повторяет вновь даже после того, как ранее он был отклонен судом… Суд не считает это полезным заданием: и следствие четко разъяснило, что прокуратура несколько раз запрашивала украинские власти передать все данные в отношении других систем радаров, и они получили ответ, что вся информация была передана. Поэтому этот запрос отклонен", - констатировал председательствующий.

Суд также отклонил ходатайство защиты провести интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.

Читайте также: Родственники погибших в рейсе МН17 обвиняют Россию в препятствовании суду