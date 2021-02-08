Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля
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Суд по делу о сбитом российскими оккупантами над Украиной авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" назначил следующее заседание на 15 апреля.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд приостанавливает оценку (расследования. - Ред.) в деле против обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 года, 10 часов, он также приостанавливает до этого же дня расследование в деле против обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко", - объявил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.
Суд отказал защите Пулатова - единственного из четверых обвиняемых, которого представляют адвокаты - в том, чтобы обломки сбитого "Боинга" исследовали эксперты российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей".
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Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине.
Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. "Что касается телефонных разговоров, о которых Пулатов не помнит, суд поручает, чтобы Пулатов за 14 дней от сегодня – самое позднее 22 февраля - проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие, если возможно, (установил. - Ред.) пять таких разговоров. Это потом может быть использовано для лингвистического исследования, проведения сравнительного голосового анализа", - пояснил он.
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Суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров. "Это запрос, который защита повторяет вновь даже после того, как ранее он был отклонен судом… Суд не считает это полезным заданием: и следствие четко разъяснило, что прокуратура несколько раз запрашивала украинские власти передать все данные в отношении других систем радаров, и они получили ответ, что вся информация была передана. Поэтому этот запрос отклонен", - констатировал председательствующий.
Суд также отклонил ходатайство защиты провести интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.
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Попри пропагандистський спротив Кремля, український наступ на юридичному фронті триває
Да хоть до декабря 25-го!
Пока живое *************** КУЙло, ГЕЙротолерасня побоится тыкать в "оно" пальцем.
Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс...
(с)