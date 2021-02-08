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Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля

Суд по делу о сбитом российскими оккупантами над Украиной авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" назначил следующее заседание на 15 апреля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд приостанавливает оценку (расследования. - Ред.) в деле против обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 года, 10 часов, он также приостанавливает до этого же дня расследование в деле против обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко", - объявил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.

Суд отказал защите Пулатова - единственного из четверых обвиняемых, которого представляют адвокаты - в том, чтобы обломки сбитого "Боинга" исследовали эксперты российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей".

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Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине.

Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. "Что касается телефонных разговоров, о которых Пулатов не помнит, суд поручает, чтобы Пулатов за 14 дней от сегодня – самое позднее 22 февраля - проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие, если возможно, (установил. - Ред.) пять таких разговоров. Это потом может быть использовано для лингвистического исследования, проведения сравнительного голосового анализа", - пояснил он.

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Суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров. "Это запрос, который защита повторяет вновь даже после того, как ранее он был отклонен судом… Суд не считает это полезным заданием: и следствие четко разъяснило, что прокуратура несколько раз запрашивала украинские власти передать все данные в отношении других систем радаров, и они получили ответ, что вся информация была передана. Поэтому этот запрос отклонен", - констатировал председательствующий.

Суд также отклонил ходатайство защиты провести интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Вони такими темпами ще років 30 будуть вести цей процес ..
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08.02.2021 18:33
+6
Віталій Портніков-

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
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08.02.2021 18:42
+5
Устают они быстро,или как? Частые и долгие перерывы.
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08.02.2021 18:41
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Правила форума Совет форумчан
Вони такими темпами ще років 30 будуть вести цей процес ..
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08.02.2021 18:33 Ответить
Так по них же не стріляють.
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08.02.2021 18:37 Ответить
МН17: змусити Росію визнати вину

Попри пропагандистський спротив Кремля, український наступ на юридичному фронті триває

Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 67
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08.02.2021 18:39 Ответить
Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 9937Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 7726
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08.02.2021 18:38 Ответить
проклятий мордор і ввх разом з ним .
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08.02.2021 19:12 Ответить
Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля - Цензор.НЕТ 2095
Да хоть до декабря 25-го!
Пока живое *************** КУЙло, ГЕЙротолерасня побоится тыкать в "оно" пальцем.
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08.02.2021 18:41 Ответить
Устают они быстро,или как? Частые и долгие перерывы.
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08.02.2021 18:41 Ответить
Віталій Портніков-

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці
"Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору", - відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.
Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.
Що найцікавіше - Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо - ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.
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08.02.2021 18:42 Ответить
Його ж попереджали про безглуздість цієї поїздки (!) Це було передбачуване, то якого біса поперся ??
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08.02.2021 19:06 Ответить
Можно подумать, что Боррель летал в Москву, чтобы уговорить рос. власть на какие-то уступки и верил в успех. Не за этим он туда летал. А за тем, чтобы получить и показать миру официальный отказ рос. власти от сотрудничества. Ну, не хотите - не надо, получите дополнительные санкции. Так, что это - никакой не провал, так было задумано.
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08.02.2021 19:09 Ответить
і ще варіант . а чи не розповів він щось секретного , мордорському в.в.х .??
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08.02.2021 19:16 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..НАСТОЯЩИЙ . .Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . . .
Суд у справі МН17 пішов на перерву до 15 квітня - Цензор.НЕТ 2169
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08.02.2021 20:22 Ответить
―Степан! Степан, у гостя карета сломалась.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс...
(с)
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08.02.2021 20:51 Ответить
15 апреля 2023 года?) как я прочла в др. твблоиде
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08.02.2021 22:52 Ответить
 
 