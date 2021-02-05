Родственники погибших в рейсе МН17 обвиняют Россию в препятствовании суду
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Родственники погибших в катастрофе самолета рейса МН17 уверены, что Россия будет продолжать препятствовать судебному процессу и расследованию, распространяя дезинформацию.
Об этом рассказал голландец Пит Плуг, родственник трех жертв трагедии МН17, член правления фонда "Авиакатастрофа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем, что Россия и в дальнейшем будет препятствовать судебному процессу и другим процедурам, однако для нас важно точно знать - что именно произошло, почему это произошло и кто за это ответственен. Наши родные были убиты ужасно. Мы должны получить правосудие. Поэтому мир должен сделать определенные выводы из этого, а мы - учиться жить с этим. Мы надеемся, что в будущем такие трагедии будут невозможны благодаря усилиям всего мира", - сказал он.
Также Плуг сообщил, что родственники погибших полностью доверяют результатам официального расследования. Он также подчеркнул, что несмотря на любые попытки России вмешаться, "наш суд имеет большое уважение в мире, и мы уверены, что в итоге суд придет к очень сбалансированному решению по этому делу".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
М.Бакунин писал-шо судьи одни из самых развращенных людец в мире.
А Карелин писал: "Гомударство- это шайка разбойников на работе".
*******... Да что у этого Плуга в башке творится-то?! Суд должен назвать и наказать виновных! А сбалансированное решение - это половина правды плюс половина ядовитой лжи. Полбочки говна и полбочки мёда - кушай своё сбалансированное решение, тупица! Половина вины лежит на пассажирах боинга, вторая на хулиганах, баловавшихся ЗРК - вот тебе "сбалансированное решение" - вполне в духе евроидиотизма... Дегенераты какие-то, ей богу. Просто на голову не налазит!