Родичі загиблих у рейсі МН17 звинувачують Росію в перешкоджанні суду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Родичі загиблих у катастрофі літака рейсу МН17 впевнені, що Росія продовжуватиме перешкоджати судовому процесу та розслідуванню, поширюючи дезінформацію.
Про це сказав нідерландець Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду "Авіакатастрофа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу", – зазначив він.
Також Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування. Він також підкреслив, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, "наш суд має велику повагу в світі, й ми впевнені, що врешті-решт суд дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.
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Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
М.Бакунин писал-шо судьи одни из самых развращенных людец в мире.
А Карелин писал: "Гомударство- это шайка разбойников на работе".
*******... Да что у этого Плуга в башке творится-то?! Суд должен назвать и наказать виновных! А сбалансированное решение - это половина правды плюс половина ядовитой лжи. Полбочки говна и полбочки мёда - кушай своё сбалансированное решение, тупица! Половина вины лежит на пассажирах боинга, вторая на хулиганах, баловавшихся ЗРК - вот тебе "сбалансированное решение" - вполне в духе евроидиотизма... Дегенераты какие-то, ей богу. Просто на голову не налазит!