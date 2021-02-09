Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. ВИДЕО
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Президент держави-агресора має в окупованому Криму аж дві "державні" дачі. На території - кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і льодовий палац, який будується. Серед сусідів - російський експрем'єр Дмитро Медведєв і глава ФСБ Олександр Бортніков.
Про це йдеться у розслідуванні "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою шість метрів, весь у камерах відеоспостереження. Паркан перегородив краєвид на Чорне море з Южнобережного шосе (Ялтинської траси) ... На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам", - сказано в сюжеті.
На дачі поруч із селищем Олива до окупації Криму відпочивали президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Але тільки за Путіна тут з'явився шестиметровий паркан з камерами на кожному кроці. Перед цим парканом розташовані гори, якими раніше ходили туристи - зараз туди нікого не пускають.
Для Путіна перебудували басейни, зробили татамі, вертолітний майданчик, а також будують хокейний майданчик. Зв'язок і дрони охорона резиденції глушить. Крім цього, за безпеку резиденції відповідають і водолази. Один із місцевих мешканців Сергій Кабак розповів, що коли вони сиділи на пляжі, водолази виринули перед ними.
"Єдина можливість для нас піти скупатися на пляж - коли на дачі нема заїзду", - додає він.
Коли Путін прибуває на дачу - все перекривають, і з самої резиденції виганяють увесь персонал: садівників, прибиральників, будівельників.
Сусідня дача зараз належить експрем'єру РФ Дмитру Медведєву. Сергій Кабак згадує, що коли там відпочивав Ющенко, його охорона не забороняла ходити на пляж, а зараз там все перекрито.
На іншій сусідній дачі, яка колись була санаторієм олігарха Ігоря Коломойського, зупиняється голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександр Бортніков.
Навколо цих трьох дач ввели кілометрову охоронну зону, тому мешканці селища Олива не можуть переоформити свою землю і будинки за законодавством окупантів. Деякі з них навіть звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Будь ласка, зачекайте...
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.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.
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. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
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Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы.
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
бывший санаторий Коломойского в пос. Олива в Крыму назывался пансионат Таврия. С большим удовольствием по разумным ценам раза три там останавливались. До войны.
- Вєрнулісь в радную
гаваньговєнь, чо.
- Ти з паРаші строчиш, долбасянін? А чого ж з Донбабве п'ятами накивав? Сподівався на "жисть в багатай і вєлікай Рассіюшкє"?
"Чота ржу." ©
дворец в Геленджике, место сходки для банды Озеро, построен приближенными к пуйлу ворами на ворованное у быдлонаселения паРаши бабло. пуйло думало там роскошествовать после того, как уйдёт с галеры барствовать и нежится почти в раю до конца его сраной жизни... но не получается, грехи и преступления не отпускают, будет крыса сидеть в бункере и тянуть лямку по управлению кацапо-ордоф пока не сдохнет или не получит табакеркой между зенек...