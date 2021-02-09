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Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму. ВИДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Президент держави-агресора має в окупованому Криму аж дві "державні" дачі. На території - кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і льодовий палац, який будується. Серед сусідів - російський експрем'єр Дмитро Медведєв і глава ФСБ Олександр Бортніков.

Про це йдеться у розслідуванні "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою шість метрів, весь у камерах відеоспостереження. Паркан перегородив краєвид на Чорне море з Южнобережного шосе (Ялтинської траси) ... На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам", - сказано в сюжеті.

На дачі поруч із селищем Олива до окупації Криму відпочивали президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Але тільки за Путіна тут з'явився шестиметровий паркан з камерами на кожному кроці. Перед цим парканом розташовані гори, якими раніше ходили туристи - зараз туди нікого не пускають.

Для Путіна перебудували басейни, зробили татамі, вертолітний майданчик, а також будують хокейний майданчик. Зв'язок і дрони охорона резиденції глушить. Крім цього, за безпеку резиденції відповідають і водолази. Один із місцевих мешканців Сергій Кабак розповів, що коли вони сиділи на пляжі, водолази виринули перед ними.

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"Єдина можливість для нас піти скупатися на пляж - коли на дачі нема заїзду", - додає він.

Коли Путін прибуває на дачу - все перекривають, і з самої резиденції виганяють увесь персонал: садівників, прибиральників, будівельників.

Сусідня дача зараз належить експрем'єру РФ Дмитру Медведєву. Сергій Кабак згадує, що коли там відпочивав Ющенко, його охорона не забороняла ходити на пляж, а зараз там все перекрито.

На іншій сусідній дачі, яка колись була санаторієм олігарха Ігоря Коломойського, зупиняється голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександр Бортніков.

Навколо цих трьох дач ввели кілометрову охоронну зону, тому мешканці селища Олива не можуть переоформити свою землю і будинки за законодавством окупантів. Деякі з них навіть звернулися з позовом до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

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Топ коментарі
+30
Путлєр -ЦАР.
а всі русачки - його раби.
Хто з українців хоче піти в рабство до плєшивого ?
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08.02.2021 18:58
+28
а мне нравиться что эта крыса демонстративно вытирает лапы и плюет в рыло свои тупым баранам
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08.02.2021 19:00
+25
Путин вручает медаль не за взятие Берлина, а за взятие, жюрнашлюшкой, туалетного ёршика в задрипанном Берлинском хостеле, где жил НавальныйЕще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6229
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08.02.2021 18:59
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А чё отдали-то?
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08.02.2021 20:52 Відповісти
всю свою недвижимость.
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08.02.2021 21:16 Відповісти
Ну как чё.. дык ёптыть, а чё бы не отдать-то? Ради того чтобы Расеющъку гнобить да отчебучивать санкциями..вон видишь, как рабы от нищеты там беснуются, лупят их по почкам, хрясь, хрясь!! Лепота!
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09.02.2021 12:21 Відповісти
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.


.


.


.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.


.


. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
..
Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .


.
.
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08.02.2021 20:41 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
..
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08.02.2021 20:43 Відповісти
123
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08.02.2021 20:58 Відповісти
Любой здравомыслящий турист, желающий оздоровиться на морском курорте, никогда не выберет целью своей поездки временно оккупированный россиянами ЮБК (Южный берег Крыма). И вот почему.
Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы.
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
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09.02.2021 11:19 Відповісти
Зачем ваш лечащий врач уменьшил вам дозировку нейролептиков? Вы бредите!
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09.02.2021 19:28 Відповісти
...На другой соседней даче, которая когда-то была санаторием олигарха Игоря КоломойскогоИсточник: https://censor.net/ru/v3246719

бывший санаторий Коломойского в пос. Олива в Крыму назывался пансионат Таврия. С большим удовольствием по разумным ценам раза три там останавливались. До войны.
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08.02.2021 21:25 Відповісти
Нафіг нам потрібні хороми путіна! Ти краще покажи хороми українських олігархів і за які награбовані гроші вони побудовані. А депутати відстають?
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08.02.2021 23:28 Відповісти
неплохой будет госпиталь для ветеранов ато
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09.02.2021 06:03 Відповісти
"рядовые граждане" считают, что путин в"вернул величие" их стране и, потому "заслужил" хоть сто дворцов. И, сколько таких? Соотношение упоротых "власть любящих" к тем, кто считает власть явлением временным для ее носителей - главное для "братского" соседнего народа. Наше дело - следить пристально и быть на поготове в любом случае.
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09.02.2021 07:30 Відповісти
Якщо Україна якнайшвидше не візьметься за розум і не зверне з шляху крадійства, лихоїства, кумівства і ще, чорт зна чого, то невдовзі черговий палац Путіна знайдуть вже у Конча-Заспі.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
А бункерів цього щура мабуть і не перерахувати!
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09.02.2021 10:07 Відповісти
***** - Голлум кремлядский.
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09.02.2021 10:19 Відповісти
Даже могучий русский народ такой забор не перепрыгнет...
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09.02.2021 11:14 Відповісти
Вокруг этих трех дач ввели километровую охранную зону, поэтому жители поселка Олива не могут переоформить свою землю и дома по законодательству оккупантов. ©
- Вєрнулісь в радную гавань говєнь, чо.

Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1307
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09.02.2021 11:27 Відповісти
выплясывающий шибзик руся-********** уже откинул таки копыта. видать, камень неба в башку попал...
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09.02.2021 15:25 Відповісти
Ros Vishen: "...я сюда захожу чисто поржать с вас, кастрюлеголовые! Привет из Солнечного Донбасса"
- Ти з паРаші строчиш, долбасянін? А чого ж з Донбабве п'ятами накивав? Сподівався на "жисть в багатай і вєлікай Рассіюшкє"?
"Чота ржу." ©

Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5570
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09.02.2021 13:08 Відповісти
Хорошо, говоришь, живётся на лугандонской помойке? Да уж. повезло тебе, как никому другому.... На чеченских членах , наверное, скачешь по три раза в день...За это они тебя кормят сытно - дают за щеку всем своим стадом....Ну живи, радуйся.... Пока тебя на яму не кинули и бошку не отрезали...
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09.02.2021 13:38 Відповісти
на то он и "ЦАРЬ" что бы иметь в каждой губернии по дворцу. А уж в Крыму "путинило- таврическому" по всем уголовным понятиям хаза должна быть как с куста.
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09.02.2021 12:41 Відповісти
ботоксный шибзик Сцарь-педофил ***** и так имеет уже 25 резиденций на паРаше, которые содержатся за счёт нищающего восьмой год кряду стада *********...

дворец в Геленджике, место сходки для банды Озеро, построен приближенными к пуйлу ворами на ворованное у быдлонаселения паРаши бабло. пуйло думало там роскошествовать после того, как уйдёт с галеры барствовать и нежится почти в раю до конца его сраной жизни... но не получается, грехи и преступления не отпускают, будет крыса сидеть в бункере и тянуть лямку по управлению кацапо-ордоф пока не сдохнет или не получит табакеркой между зенек...
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09.02.2021 15:36 Відповісти
Ну помечтать то ему ходя по залам дворцов не кто не мешает.. Ампиратор ядрен батон, "наполеон", эго выше крыши. Из грязи ( зав клубом в ГДР и шестерки в КГБ) и вдруг в цари. Даже если не придется попользоваться, это ему наверное " чертовски приятно". Но закончит жизнь видимо в бункере, это верно.
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09.02.2021 15:47 Відповісти
Цей малорос добалакається, що у нього взагалі все відберуть, це ж рузкій мір, а він такий. Крисчани повинні страждати.
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09.02.2021 13:10 Відповісти
Путин - собирательный образ военщины сталинского образца. Он - условный... Кто знает, когда настоящего путина грохнули... у него столько "двойников", что они уже стали "многойниками".
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09.02.2021 14:11 Відповісти
Кабаева жалуется на двойников, у одних часы на 12,у других на 9 часов, а больше попадаются на пол шестого. Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5965
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09.02.2021 15:59 Відповісти
самое ужасное, что крымчане в это все равно не поверят...скажут что при оккупантах нормальные дороги с разметкой появились, пенсии и зарплаты стали намного больше и прочее перечисление имперских подачек... Ще один палац Путіна виявили в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4189
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09.02.2021 15:21 Відповісти
Во кремлёвский Фюрер даёт, построил себе на военной базе Крым бункер, как был по крепости бункер у Гитлера в Виннице.
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09.02.2021 15:55 Відповісти
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