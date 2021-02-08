Еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Президент государства-агрессора занимает в оккупированном Крыму целых две "государственных" дачи. На территории - несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. В соседях - российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.
Речь об этом идет в расследовании "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Летняя дача скрыта за двумя заборами. Первый – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы)… На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам", – говорится в сюжете.
На даче рядом с поселком Олива до оккупации Крыма отдыхали президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Но только при Путине здесь появился шестиметровый забор с камерами на каждом шагу. Перед этим забором расположены горы, по которым ранее ходили туристы — сейчас туда никого не пускают.
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Для Путина перестроили бассейны, сделали татами, вертолетную площадку, а также строят хоккейную площадку. Связь и дроны охрана резиденции глушит. Кроме этого, за безопасность резиденции отвечают и водолазы. Один из местных жителей Сергей Кабак рассказал, что когда они сидели на пляже, водолазы вынырнули перед ними.
"Единственная возможность для нас пойти искупаться на пляж — когда на дачу нет заезда", — добавляет он.
Когда Путин прибывает на дачу — все перекрывают, и из самой резиденции выгоняют весь персонал: садоводов, уборщиков, строителей.
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Соседняя дача сейчас принадлежит экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Сергей Кабак вспоминает, что когда там отдыхал Ющенко, его охрана не запрещала ходить на пляж, а сейчас там все перекрыто.
На другой соседней даче, которая когда-то была санаторием олигарха Игоря Коломойского, останавливается глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.
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Вокруг этих трех дач ввели километровую охранную зону, поэтому жители поселка Олива не могут переоформить свою землю и дома по законодательству оккупантов. Некоторые из них даже обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.
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. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
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Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
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Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы.
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
бывший санаторий Коломойского в пос. Олива в Крыму назывался пансионат Таврия. С большим удовольствием по разумным ценам раза три там останавливались. До войны.
- Вєрнулісь в радную
гаваньговєнь, чо.
- Ти з паРаші строчиш, долбасянін? А чого ж з Донбабве п'ятами накивав? Сподівався на "жисть в багатай і вєлікай Рассіюшкє"?
"Чота ржу." ©
дворец в Геленджике, место сходки для банды Озеро, построен приближенными к пуйлу ворами на ворованное у быдлонаселения паРаши бабло. пуйло думало там роскошествовать после того, как уйдёт с галеры барствовать и нежится почти в раю до конца его сраной жизни... но не получается, грехи и преступления не отпускают, будет крыса сидеть в бункере и тянуть лямку по управлению кацапо-ордоф пока не сдохнет или не получит табакеркой между зенек...