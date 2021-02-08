Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи
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Новий лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.
Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв'ю німецьким ЗМІ.
У коментарі дипломат додав, що відповідь Ланшета на запитання про перспективу членства України в ЄС почався з фрази "Сьогодні так питання не стоїть". При цьому Мельник підкреслив, що досі всі провідні політики ХДС боялися навіть вимовляти ключове слово "європейська перспектива".
Нагадуємо, в січні 2021 р. правляча німецька партія "Християнсько-демократичний союз" обрала новим головою 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета. Новий голова ХДС є одним із найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах у бундестаг.
Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.
Будь ласка, зачекайте...
Але не треба на це зважати.
Щойно вони звикнуть до думки про наше членство в ЄС,то вже нікуди не подінуться.
Наверняка торговатся будут - мы вам возможность песпективы (а проще нифейхоа) а вы не против санкции с тварей снять...
"предоставление европейской перспективы"?
это и есть вступление в ЕС
Хорошие перспективы на урожай. В перспективе в будущем, впереди.
Будапештский мумурандом №2
- вибрати зешоблу і сєпарів Медведчука.
- зешобла руйнує весь рух на Захід, руйнують навіть вже проведені реформи, в тому числі антикорупційні.
- "мудрий нарід" корчить з себе типу умних з всіх лохів на світі, розказуючи про морковку і йде хлєбати щі
- Байдєн, кагда прімінє в НАТО?
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь". (Иван Крылов, Лиса и Виноград)
Наверное недорого?
Чи повинна б Україна мати перспективу?
"Наразі це питання не стоїть. Ми маємо великий інтерес у стабільності, суверенітеті і модернізації України і мусимо підтримати Україну на її важкому шляху, при цьому також відкрити європейську перспективу".
В перекладі на російську питання звучить так: Должна ли Украина иметь перспективу? У питанні стоїть слово sollte виражає "можливість, вірогідність", від дієслова sollen - "повинен, зобов'язаний" (рос. должен, обязан). Але німецький політик слово "sollen" не використав, бо воно означає тверде зобов'язання. Натомість вживає слово müssen, яке означає "мусити". Погодьтеся, що "повинен, зобов'язаний надати перспективу" і "мусить, має надати перспективу" мають різне значення. У першому варіанті звучить як обов'язок , у другому всього лише мусить (але не зобов'язаний).
Так у нас вроде уже есть Европейская перспектива?