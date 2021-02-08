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Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи

Новий лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

У коментарі дипломат додав, що відповідь Ланшета на запитання про перспективу членства України в ЄС почався з фрази "Сьогодні так питання не стоїть". При цьому Мельник підкреслив, що досі всі провідні політики ХДС боялися навіть вимовляти ключове слово "європейська перспектива".

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Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи 01
Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи 02

Нагадуємо, в січні 2021 р. правляча німецька партія "Християнсько-демократичний союз" обрала новим головою 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета. Новий голова ХДС є одним із найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах у бундестаг.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.
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Топ коментарі
+11
Ойойой, этот любитель лаптеногих хочет нам морковку перед носом повесить ))))
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08.02.2021 23:08
+8
пока Украиной управляет кланово-олигархическая банда захватившая власть в стране еще 30 лет назад ,не видать украинцам ни благосостояния ни членства в ЕС. увы(
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08.02.2021 23:23
+7
У вас петухов вообще никогда ничего нет
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08.02.2021 23:15
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Ойойой, этот любитель лаптеногих хочет нам морковку перед носом повесить ))))
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08.02.2021 23:08 Відповісти
Бояться росії...ясно

Але не треба на це зважати.
Щойно вони звикнуть до думки про наше членство в ЄС,то вже нікуди не подінуться.
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08.02.2021 23:09 Відповісти
турки тоже так думали, и их в Европе намного больше, чем украинцев
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08.02.2021 23:12 Відповісти
НО у турок до сих пор нет даже безВиза с ЕС хотя они одной ногой были уже в ЕС когда то . Их сгубил спор с Грецией по поводу Кипра .ЕС поставил условие и Турция на него НЕ пошла . И чует мое сердце нам тоже поставят условия на которые ни один вменяемый политик в стране НЕ согласится . Дай Бог чтоб это было не так
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08.02.2021 23:29 Відповісти
Это все полнейшая херня.
Наверняка торговатся будут - мы вам возможность песпективы (а проще нифейхоа) а вы не против санкции с тварей снять...
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08.02.2021 23:40 Відповісти
Zushaua, Вами упущены некоторые детали. Эрдоган душил демократию в Турции, когда были протесты против него. ЕС неоднократно выражали "обеспокоенность", а Эрдоган - забил. Именно после этого он получил отказ ЕС и потом еще возмущался (для внутреннего потребителя).
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08.02.2021 23:40 Відповісти
Это было гораздо позднее .
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09.02.2021 12:34 Відповісти
хвамилиё Лашет...высывает какие -то стрёмные ассосиасии
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08.02.2021 23:10 Відповісти
Ага....
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08.02.2021 23:12 Відповісти
Хм, вопрос даже "сегодня не стоит", а дальше допуск перспективы, там или ишак сдохнет...или шах помрет
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08.02.2021 23:13 Відповісти
Как там погодка за уралом? Дождит?
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08.02.2021 23:16 Відповісти
Ну зашибись. А до этого у нас получается не было европейской перспективы? Да и сейчас нет, если Лашет предлагает ее ОТКРЫТЬ. Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы - Цензор.НЕТ 2322
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08.02.2021 23:14 Відповісти
У вас петухов вообще никогда ничего нет
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08.02.2021 23:15 Відповісти
и это все, что тебе остается говорить. А петухи кстати в Европе в большом фаворе. Но я не петух. Может быть ты скрытый, не знаю.
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08.02.2021 23:17 Відповісти
Ну как же не петух, серешь на Украину в каждом посте, мразь **********
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08.02.2021 23:18 Відповісти
например? я критикую отдельных граждан, не передергивай. брехунишка.
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08.02.2021 23:23 Відповісти
Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы - Цензор.НЕТ 4631
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08.02.2021 23:16 Відповісти
открыть "европерспективу", по губам поводить и сказать - ну хватит, идит в "руцкiй мiр"....
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08.02.2021 23:20 Відповісти
Ещё одно чмо петушиное
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08.02.2021 23:58 Відповісти
но не в ЕС. И оказывается даже не имеет перспективы. Ее только собираются возможно открывать.
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08.02.2021 23:25 Відповісти
ты умственно отсталый?

"предоставление европейской перспективы"?

это и есть вступление в ЕС
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08.02.2021 23:27 Відповісти
погугли значение слова "перспектива" - будущее, ожидаемое, виды на будущее. Например:

Хорошие перспективы на урожай. В перспективе в будущем, впереди.
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08.02.2021 23:34 Відповісти
погугли значение "Европейская перспектива", даун умственно отсталый
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08.02.2021 23:48 Відповісти
ты путаешь с "европейской интеграцией". По-момему даун кто-то другой.
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08.02.2021 23:59 Відповісти
это означает, членство в Европейском союзе
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08.02.2021 23:26 Відповісти
Ага.
Будапештский мумурандом №2
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08.02.2021 23:41 Відповісти
пока Украиной управляет кланово-олигархическая банда захватившая власть в стране еще 30 лет назад ,не видать украинцам ни благосостояния ни членства в ЕС. увы(
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08.02.2021 23:23 Відповісти
План дій України:
- вибрати зешоблу і сєпарів Медведчука.
- зешобла руйнує весь рух на Захід, руйнують навіть вже проведені реформи, в тому числі антикорупційні.
- "мудрий нарід" корчить з себе типу умних з всіх лохів на світі, розказуючи про морковку і йде хлєбати щі
- Байдєн, кагда прімінє в НАТО?
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08.02.2021 23:31 Відповісти
Турция устала ждать обещаний фрицовских ,о вступлении в ЕС и послала их на,,,уй
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08.02.2021 23:33 Відповісти
шо-то мне показалось наоборот. Турцию фрицы послали. И не только фрицы.
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08.02.2021 23:37 Відповісти
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь". (Иван Крылов, Лиса и Виноград)
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08.02.2021 23:41 Відповісти
Крылос - сраный плагиатчик. Абсолютно все слизал у римского раба Эзопа
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08.02.2021 23:43 Відповісти
А скока индийское АйПи коштуэ?
Наверное недорого?
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08.02.2021 23:42 Відповісти
блин! очередной немецкий(ГДРовский лапотник) высказывает свое сраное мнение об Украине.. *****!.. да тебя даже в обоссаный Макдональдз в Мюнхене даже не пустят!..
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08.02.2021 23:40 Відповісти
************ солодко стелить.
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08.02.2021 23:41 Відповісти
Яйко,млеко, шнапс он уже не хочет?
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08.02.2021 23:51 Відповісти
Не розумію ейфорію пана посла Мельника. Як на мене Лашет сказав у стилі європейських політиків загальні фрази, які ні до чого не зобов'язують.

Чи повинна б Україна мати перспективу?
"Наразі це питання не стоїть. Ми маємо великий інтерес у стабільності, суверенітеті і модернізації України і мусимо підтримати Україну на її важкому шляху, при цьому також відкрити європейську перспективу".

В перекладі на російську питання звучить так: Должна ли Украина иметь перспективу? У питанні стоїть слово sollte виражає "можливість, вірогідність", від дієслова sollen - "повинен, зобов'язаний" (рос. должен, обязан). Але німецький політик слово "sollen" не використав, бо воно означає тверде зобов'язання. Натомість вживає слово müssen, яке означає "мусити". Погодьтеся, що "повинен, зобов'язаний надати перспективу" і "мусить, має надати перспективу" мають різне значення. У першому варіанті звучить як обов'язок , у другому всього лише мусить (але не зобов'язаний).

Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи - Цензор.НЕТ 7091
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09.02.2021 00:25 Відповісти
Яке щастя,нам дають надiю на щасливе життя,але треба виконати окремi вимоги.А вони розтягнуться на сотнi рокiв.Головне дати надiю,ми ж скiльки чекали комунiзму???
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09.02.2021 07:33 Відповісти
допускает предоставление Украине европейской перспективы
Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи - Цензор.НЕТ 6262
Так у нас вроде уже есть Европейская перспектива?
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09.02.2021 09:26 Відповісти
Какой профит для Украины,если европейская перспектива заключается только в вывозе рабочей силы?
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09.02.2021 11:17 Відповісти
 
 