РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15776 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
3 438 48
Германия (6030) членство в ЕС (778) ХДС (26) Мельник Андрей (221) Лашет Армин (21)

Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы

Новый лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны поддержать Украину на ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.

В комментарии дипломат добавил, что ответ Лашета на вопрос о перспективе членства Украины в ЕС начался с фразы "Сегодня так вопрос не стоит". При этом Мельник подчеркнул, что до сих пор все ведущие политики ХДС боялись даже произносить ключевые слова "европейская перспектива".

Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы 01
Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем полагаться на преемственность немецкой политики по Донбассу, - Зеленский провел переговоры с новым лидером ХДС Лашетом

Напоминаем, в январе 2021 г. правящая немецкая партия "Христианско-демократический союз" избрала новым председателем 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.

Также читайте: Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Ойойой, этот любитель лаптеногих хочет нам морковку перед носом повесить ))))
показать весь комментарий
08.02.2021 23:08
+8
пока Украиной управляет кланово-олигархическая банда захватившая власть в стране еще 30 лет назад ,не видать украинцам ни благосостояния ни членства в ЕС. увы(
показать весь комментарий
08.02.2021 23:23
+7
У вас петухов вообще никогда ничего нет
показать весь комментарий
08.02.2021 23:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ойойой, этот любитель лаптеногих хочет нам морковку перед носом повесить ))))
показать весь комментарий
08.02.2021 23:08 Ответить
Бояться росії...ясно

Але не треба на це зважати.
Щойно вони звикнуть до думки про наше членство в ЄС,то вже нікуди не подінуться.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:09 Ответить
турки тоже так думали, и их в Европе намного больше, чем украинцев
показать весь комментарий
08.02.2021 23:12 Ответить
НО у турок до сих пор нет даже безВиза с ЕС хотя они одной ногой были уже в ЕС когда то . Их сгубил спор с Грецией по поводу Кипра .ЕС поставил условие и Турция на него НЕ пошла . И чует мое сердце нам тоже поставят условия на которые ни один вменяемый политик в стране НЕ согласится . Дай Бог чтоб это было не так
показать весь комментарий
08.02.2021 23:29 Ответить
Это все полнейшая херня.
Наверняка торговатся будут - мы вам возможность песпективы (а проще нифейхоа) а вы не против санкции с тварей снять...
показать весь комментарий
08.02.2021 23:40 Ответить
Zushaua, Вами упущены некоторые детали. Эрдоган душил демократию в Турции, когда были протесты против него. ЕС неоднократно выражали "обеспокоенность", а Эрдоган - забил. Именно после этого он получил отказ ЕС и потом еще возмущался (для внутреннего потребителя).
показать весь комментарий
08.02.2021 23:40 Ответить
Это было гораздо позднее .
показать весь комментарий
09.02.2021 12:34 Ответить
хвамилиё Лашет...высывает какие -то стрёмные ассосиасии
показать весь комментарий
08.02.2021 23:10 Ответить
Ага....
показать весь комментарий
08.02.2021 23:12 Ответить
Хм, вопрос даже "сегодня не стоит", а дальше допуск перспективы, там или ишак сдохнет...или шах помрет
показать весь комментарий
08.02.2021 23:13 Ответить
Как там погодка за уралом? Дождит?
показать весь комментарий
08.02.2021 23:16 Ответить
Ну зашибись. А до этого у нас получается не было европейской перспективы? Да и сейчас нет, если Лашет предлагает ее ОТКРЫТЬ. Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы - Цензор.НЕТ 2322
показать весь комментарий
08.02.2021 23:14 Ответить
У вас петухов вообще никогда ничего нет
показать весь комментарий
08.02.2021 23:15 Ответить
и это все, что тебе остается говорить. А петухи кстати в Европе в большом фаворе. Но я не петух. Может быть ты скрытый, не знаю.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:17 Ответить
Ну как же не петух, серешь на Украину в каждом посте, мразь **********
показать весь комментарий
08.02.2021 23:18 Ответить
например? я критикую отдельных граждан, не передергивай. брехунишка.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:23 Ответить
Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы - Цензор.НЕТ 4631
показать весь комментарий
08.02.2021 23:16 Ответить
открыть "европерспективу", по губам поводить и сказать - ну хватит, идит в "руцкiй мiр"....
показать весь комментарий
08.02.2021 23:20 Ответить
Ещё одно чмо петушиное
показать весь комментарий
08.02.2021 23:58 Ответить
но не в ЕС. И оказывается даже не имеет перспективы. Ее только собираются возможно открывать.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:25 Ответить
ты умственно отсталый?

"предоставление европейской перспективы"?

это и есть вступление в ЕС
показать весь комментарий
08.02.2021 23:27 Ответить
погугли значение слова "перспектива" - будущее, ожидаемое, виды на будущее. Например:

Хорошие перспективы на урожай. В перспективе в будущем, впереди.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:34 Ответить
погугли значение "Европейская перспектива", даун умственно отсталый
показать весь комментарий
08.02.2021 23:48 Ответить
ты путаешь с "европейской интеграцией". По-момему даун кто-то другой.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:59 Ответить
это означает, членство в Европейском союзе
показать весь комментарий
08.02.2021 23:26 Ответить
Ага.
Будапештский мумурандом №2
показать весь комментарий
08.02.2021 23:41 Ответить
пока Украиной управляет кланово-олигархическая банда захватившая власть в стране еще 30 лет назад ,не видать украинцам ни благосостояния ни членства в ЕС. увы(
показать весь комментарий
08.02.2021 23:23 Ответить
План дій України:
- вибрати зешоблу і сєпарів Медведчука.
- зешобла руйнує весь рух на Захід, руйнують навіть вже проведені реформи, в тому числі антикорупційні.
- "мудрий нарід" корчить з себе типу умних з всіх лохів на світі, розказуючи про морковку і йде хлєбати щі
- Байдєн, кагда прімінє в НАТО?
показать весь комментарий
08.02.2021 23:31 Ответить
Турция устала ждать обещаний фрицовских ,о вступлении в ЕС и послала их на,,,уй
показать весь комментарий
08.02.2021 23:33 Ответить
шо-то мне показалось наоборот. Турцию фрицы послали. И не только фрицы.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:37 Ответить
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь". (Иван Крылов, Лиса и Виноград)
показать весь комментарий
08.02.2021 23:41 Ответить
Крылос - сраный плагиатчик. Абсолютно все слизал у римского раба Эзопа
показать весь комментарий
08.02.2021 23:43 Ответить
А скока индийское АйПи коштуэ?
Наверное недорого?
показать весь комментарий
08.02.2021 23:42 Ответить
блин! очередной немецкий(ГДРовский лапотник) высказывает свое сраное мнение об Украине.. *****!.. да тебя даже в обоссаный Макдональдз в Мюнхене даже не пустят!..
показать весь комментарий
08.02.2021 23:40 Ответить
************ солодко стелить.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:41 Ответить
Яйко,млеко, шнапс он уже не хочет?
показать весь комментарий
08.02.2021 23:51 Ответить
Не розумію ейфорію пана посла Мельника. Як на мене Лашет сказав у стилі європейських політиків загальні фрази, які ні до чого не зобов'язують.

Чи повинна б Україна мати перспективу?
"Наразі це питання не стоїть. Ми маємо великий інтерес у стабільності, суверенітеті і модернізації України і мусимо підтримати Україну на її важкому шляху, при цьому також відкрити європейську перспективу".

В перекладі на російську питання звучить так: Должна ли Украина иметь перспективу? У питанні стоїть слово sollte виражає "можливість, вірогідність", від дієслова sollen - "повинен, зобов'язаний" (рос. должен, обязан). Але німецький політик слово "sollen" не використав, бо воно означає тверде зобов'язання. Натомість вживає слово müssen, яке означає "мусити". Погодьтеся, що "повинен, зобов'язаний надати перспективу" і "мусить, має надати перспективу" мають різне значення. У першому варіанті звучить як обов'язок , у другому всього лише мусить (але не зобов'язаний).

Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи - Цензор.НЕТ 7091
показать весь комментарий
09.02.2021 00:25 Ответить
Яке щастя,нам дають надiю на щасливе життя,але треба виконати окремi вимоги.А вони розтягнуться на сотнi рокiв.Головне дати надiю,ми ж скiльки чекали комунiзму???
показать весь комментарий
09.02.2021 07:33 Ответить
допускает предоставление Украине европейской перспективы
Наступник Меркель в ХДС Лашет допускає надання Україні європейської перспективи - Цензор.НЕТ 6262
Так у нас вроде уже есть Европейская перспектива?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:26 Ответить
Какой профит для Украины,если европейская перспектива заключается только в вывозе рабочей силы?
показать весь комментарий
09.02.2021 11:17 Ответить
 
 