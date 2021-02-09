Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы
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Новый лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны поддержать Украину на ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.
В комментарии дипломат добавил, что ответ Лашета на вопрос о перспективе членства Украины в ЕС начался с фразы "Сегодня так вопрос не стоит". При этом Мельник подчеркнул, что до сих пор все ведущие политики ХДС боялись даже произносить ключевые слова "европейская перспектива".
Напоминаем, в январе 2021 г. правящая немецкая партия "Христианско-демократический союз" избрала новым председателем 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг.
Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.
Пожалуйста, подождите...
Але не треба на це зважати.
Щойно вони звикнуть до думки про наше членство в ЄС,то вже нікуди не подінуться.
Наверняка торговатся будут - мы вам возможность песпективы (а проще нифейхоа) а вы не против санкции с тварей снять...
"предоставление европейской перспективы"?
это и есть вступление в ЕС
Хорошие перспективы на урожай. В перспективе в будущем, впереди.
Будапештский мумурандом №2
- вибрати зешоблу і сєпарів Медведчука.
- зешобла руйнує весь рух на Захід, руйнують навіть вже проведені реформи, в тому числі антикорупційні.
- "мудрий нарід" корчить з себе типу умних з всіх лохів на світі, розказуючи про морковку і йде хлєбати щі
- Байдєн, кагда прімінє в НАТО?
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь". (Иван Крылов, Лиса и Виноград)
Наверное недорого?
Чи повинна б Україна мати перспективу?
"Наразі це питання не стоїть. Ми маємо великий інтерес у стабільності, суверенітеті і модернізації України і мусимо підтримати Україну на її важкому шляху, при цьому також відкрити європейську перспективу".
В перекладі на російську питання звучить так: Должна ли Украина иметь перспективу? У питанні стоїть слово sollte виражає "можливість, вірогідність", від дієслова sollen - "повинен, зобов'язаний" (рос. должен, обязан). Але німецький політик слово "sollen" не використав, бо воно означає тверде зобов'язання. Натомість вживає слово müssen, яке означає "мусити". Погодьтеся, що "повинен, зобов'язаний надати перспективу" і "мусить, має надати перспективу" мають різне значення. У першому варіанті звучить як обов'язок , у другому всього лише мусить (але не зобов'язаний).
Так у нас вроде уже есть Европейская перспектива?