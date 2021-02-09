Преемник Меркель в ХДС Лашет допускает предоставление Украине европейской перспективы

Новый лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны поддержать Украину на ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.

В комментарии дипломат добавил, что ответ Лашета на вопрос о перспективе членства Украины в ЕС начался с фразы "Сегодня так вопрос не стоит". При этом Мельник подчеркнул, что до сих пор все ведущие политики ХДС боялись даже произносить ключевые слова "европейская перспектива".





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Напоминаем, в январе 2021 г. правящая немецкая партия "Христианско-демократический союз" избрала новым председателем 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.

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