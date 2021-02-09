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Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила виключити 16 телеканалів зі списку ретрансльованих у Латвії програм, оскільки їх представник у Латвії не відомий, з 1 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті  регулятора.

NEPLP виключає зі списку телеканалів: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Кіномікс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "кіносерія", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" і "HD Life".

"Це рішення було ухвалено, тому що Рада не має інформації про вищезгаданого представника поширення програм або представників в Латвії, які могли б дати згоду від імені власників програм на поширення в Латвії, а також Рада не отримав інформації від власника про продовження поширення в Латвії" , - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності опівночі 10 лютого.

Читайте: У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ

Колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого він більше не має права на ці програми, таку інформацію також надають кабельні оператори. NEPLP звернулося до можливого ​​нового представника з розповсюдження програм з проханням подати до Ради підтверджувальні документи про права на розповсюдження вищевказаних програм на території Латвії, але ніяких документів, що підтверджують такі права, отримано не було.

Нагадаємо, раніше в Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ.

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Топ коментарі
+30
И где вопли сливных бачков педерации про геноцид? Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7010
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09.02.2021 12:57
+23
Байден, Байден... нарываешься ты на гнев пенсионерок из отрядов путлера!
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09.02.2021 12:57
+17
Давно надо было это сделать ... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 401но лучше поздно чем никогда ...
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09.02.2021 12:57
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И где вопли сливных бачков ********* про геноцид? Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7010
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09.02.2021 12:57 Відповісти
вечером, в шестидесятьох минутах со скобаевай
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09.02.2021 13:04 Відповісти
Та даже за Украину они там продинамили и только в конце несколько минут поскулили.
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09.02.2021 13:06 Відповісти
Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 3530
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09.02.2021 13:07 Відповісти
а зачем скулить, если ясно, что не для кого. а такая инфа в целом адептов может толкнуть на поиск причин, и не тех, которьіе сама сабакеева в уши пихает, а альтернативних.
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Московия занята навальным, до этого была занята Карабахом, в этом фишка спец-операции США-ЕС.
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09.02.2021 13:49 Відповісти
Байден, Байден... нарываешься ты на гнев пенсионерок из отрядов путлера!
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09.02.2021 12:57 Відповісти
Там счас главная причина инфарктов - наваляльный небутерброд.
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09.02.2021 13:16 Відповісти
ХУНТА СТАВИТЬ :

Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 8905
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09.02.2021 13:37 Відповісти
Давно надо было это сделать ... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 401но лучше поздно чем никогда ...
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09.02.2021 12:57 Відповісти
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 5669
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09.02.2021 13:38 Відповісти
Рашн канал "Індійське кіно" Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850
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09.02.2021 13:02 Відповісти
Нифига себе латыши помойку развели. Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2394
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09.02.2021 13:03 Відповісти
Запретить однозначно! пропаганда идиотизма!
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09.02.2021 13:19 Відповісти
там написано, что какой-то вещатель с 1 февраля без лицензии, а єто его мотлох походу. и єтот мусор сейчас вещал нелегально. или прятался за єтим вещателем по шумок. ну да, бардак полюбому.
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Какого х в Латвии вообще делали рашистские каналы?
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09.02.2021 13:03 Відповісти
Нєгражданє мабуть дивилися...
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09.02.2021 13:04 Відповісти
Это только в одной стране, а по Европе ещё сколько ватных помоек работает?
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09.02.2021 13:04 Відповісти
Красавчеги! Достойный пример для подражания!
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09.02.2021 13:04 Відповісти
Украине надо брать пример с Латвии!! И закрыть все пророссийские каналы которые вещают на просторах Украины!! Россия у нас агрессор или "вшивый брат" с ножом за спиной!
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09.02.2021 13:07 Відповісти
А на місце каналів раши транслювати канали з Європи (Польща, Чехія і т.д.).
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09.02.2021 14:47 Відповісти
Даааааа.... Это не Абама только лифты и подъезды обгаживать... Это еще только цветочки, козлорылые... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7637
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09.02.2021 13:07 Відповісти
Зеленский их вдохновил. Но все равно "Индийское кино" запрещать было незачем.
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09.02.2021 13:09 Відповісти
Кстати замечу что процент " русских по национальности а не так называемых русскоязычных" в Латвии ( 27% по нац.признаку) больше чем в Украине ( до 2014 г с учетом Крыма в Украине было до 17 %) ( в Эстонии кстати 25%, в Казахстане 19%). ну это так просто статистика.
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09.02.2021 13:11 Відповісти
Та в Ризі взагалі жах, там більше половини міста кацапня
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09.02.2021 13:14 Відповісти
Причому, алкашні кацапської ну дуже багато!
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Але це не завадило латвійцям зробити 27% нєгражданамі в 1991 році! От і нам так треба було...
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09.02.2021 13:27 Відповісти
та то так.. Но как я помню там" не гражданами " объявляли не по национальному или другому какому то принципу, а только по тому были ли они ( или их предки) гражданами Латвии на 1939 год, на момент оккупации Латвии СССР. У нас бы это было сложнее, потому что по факту до 1991 года Украина не имела по факту независимости, если брать времена УНР, или "Украинской державы" гетмана Скоропадского, то на те времена не было определенных границ и контроля на всех территориях, все носило чисто декларативный характер.. Да и вдобавок у нас много смешанных семей. Поэтому по какому принципу давать гражданство кроме как по фактической прописке на 1991 год сложно сказать, я например такого варианта не вижу. ( тем более что Украина в нынешних админ границах образовалась только в 1954 году ( с присоединением Крыма) так что нам в этом латвийский, эстонский , литовский пример не годится, просто по невозможности применения.
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09.02.2021 13:38 Відповісти
Litve tolko 4% ostalis ruskix,iz 10% 1989 godu.I bolsinstve ruskije tut svobodno govorit po litovski.
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Tut mesnyje programi tolko na litovskom, i ne ponimajet molodyje liudi ruskogo ne slova a ciom tam oni buxtiat Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2935
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09.02.2021 13:49 Відповісти
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 7286 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 3186
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09.02.2021 13:12 Відповісти
Гут! Де потужні протести кацапні у Ризі ? Де аквафреши і мукання Путенвведі ?)
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09.02.2021 13:12 Відповісти
Почему у нас НАШ работает до сих
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09.02.2021 13:15 Відповісти
Потому что одноразовая акция, а не системная работа по обороне своего информационного пространства.
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09.02.2021 13:22 Відповісти
Прибалты до сих пор смотрели рашкины РЕН и НТВ
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09.02.2021 14:01 Відповісти
Прибалтам Мордор не аннексировал ее часть и не развязал войну последние годы
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09.02.2021 14:25 Відповісти
У нас и до этого не транслировались!
Это речь не о спутниковых или интернет каналах, а об эфирных.
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09.02.2021 15:50 Відповісти
якщо "НАШ" твій, тобто ти його адепт, то кажеш "НАШ". Якщо ти не його адепт, то називай "ЇХНІЙ".
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09.02.2021 14:23 Відповісти
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2944 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 7020
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Если поставить заслонки в канализационную трубу, то все дерьмо хлынет к производителям сего. Пусть лапти теперь свое дерьмо хлебают ковшами.
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09.02.2021 13:36 Відповісти
Не совай ногами, коцаб... Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 3648 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 4538
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09.02.2021 14:17 Відповісти
и статью не читал!!но боюсь что если так и дальше пойдёт!! доиграются латыши!! что все кацапы от них съедут!! в сторону русского телевидения и такого же мира!! Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 586 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 8416
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09.02.2021 13:54 Відповісти
нифига, єто такой народец, что предпочитает жить там, где можно защитить свои права, насрав на права других. они не хотят жить там, где попирают их правами - на рашке. а раз в латвии останутся, то родной язьік и помет из тв все-таки не так важньі.
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09.02.2021 14:25 Відповісти
В Латвии до сих пор транслировались 16 мордорских каналов? Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2810
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09.02.2021 13:59 Відповісти
як би там не було, а це гарна підтримка нам. Хай тепер москалі на члена нати кидаються.
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09.02.2021 15:31 Відповісти
Імперія Зла - ракова пухлина на карті світу, що підлягає тотальній ізоляції від цивілізації.
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09.02.2021 14:13 Відповісти
В нормальных странах расейские каналы блокируют, а наши придурки украинские заблокировали.
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09.02.2021 14:30 Відповісти
нє плачь, закроют и "Ваш" і другіє.
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09.02.2021 15:30 Відповісти
Не понял, дружище что за наезды?
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09.02.2021 16:42 Відповісти
прямо какаято руссофобия затевается. Головне що, ЄС схвалює. Дякуємо латвійцям за підтримку.
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09.02.2021 15:29 Відповісти
Вот у кого надо учиться Украине.
В Латвии путинские кумовья не отсвечивают.
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09.02.2021 15:41 Відповісти
логічне рішення.
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09.02.2021 18:10 Відповісти
скоро рашку звідусіль погонять....все до цього йде
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08.03.2021 21:54 Відповісти
 
 