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Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка ретранслируемых в Латвии программ, поскольку их представитель в Латвии не известен с 1 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

NEPLP исключает из списка телеканалов: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Прежний правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую ​​информацию также предоставляют кабельные операторы. NEPLP обратилось к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить в Совет подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, ранее в Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ

Также читайте: Правильный, взвешенный шаг, - Кулеба о запрете телеканала "Россия РТР" в Латвии

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Топ комментарии
+30
И где вопли сливных бачков педерации про геноцид? Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7010
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09.02.2021 12:57
+23
Байден, Байден... нарываешься ты на гнев пенсионерок из отрядов путлера!
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09.02.2021 12:57
+17
Давно надо было это сделать ... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 401но лучше поздно чем никогда ...
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09.02.2021 12:57
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И где вопли сливных бачков ********* про геноцид? Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7010
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09.02.2021 12:57 Ответить
вечером, в шестидесятьох минутах со скобаевай
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09.02.2021 13:04 Ответить
Та даже за Украину они там продинамили и только в конце несколько минут поскулили.
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09.02.2021 13:06 Ответить
Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 3530
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09.02.2021 13:07 Ответить
а зачем скулить, если ясно, что не для кого. а такая инфа в целом адептов может толкнуть на поиск причин, и не тех, которьіе сама сабакеева в уши пихает, а альтернативних.
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09.02.2021 14:13 Ответить
Московия занята навальным, до этого была занята Карабахом, в этом фишка спец-операции США-ЕС.
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09.02.2021 13:49 Ответить
Байден, Байден... нарываешься ты на гнев пенсионерок из отрядов путлера!
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09.02.2021 12:57 Ответить
Там счас главная причина инфарктов - наваляльный небутерброд.
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09.02.2021 13:16 Ответить
ХУНТА СТАВИТЬ :

Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 8905
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09.02.2021 13:37 Ответить
Давно надо было это сделать ... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 401но лучше поздно чем никогда ...
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09.02.2021 12:57 Ответить
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 5669
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09.02.2021 13:38 Ответить
Рашн канал "Індійське кіно" Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850 Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2850
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09.02.2021 13:02 Ответить
Нифига себе латыши помойку развели. Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 2394
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09.02.2021 13:03 Ответить
Запретить однозначно! пропаганда идиотизма!
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09.02.2021 13:19 Ответить
там написано, что какой-то вещатель с 1 февраля без лицензии, а єто его мотлох походу. и єтот мусор сейчас вещал нелегально. или прятался за єтим вещателем по шумок. ну да, бардак полюбому.
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09.02.2021 14:17 Ответить
Какого х в Латвии вообще делали рашистские каналы?
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09.02.2021 13:03 Ответить
Нєгражданє мабуть дивилися...
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09.02.2021 13:04 Ответить
Это только в одной стране, а по Европе ещё сколько ватных помоек работает?
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09.02.2021 13:04 Ответить
Красавчеги! Достойный пример для подражания!
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09.02.2021 13:04 Ответить
Украине надо брать пример с Латвии!! И закрыть все пророссийские каналы которые вещают на просторах Украины!! Россия у нас агрессор или "вшивый брат" с ножом за спиной!
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09.02.2021 13:07 Ответить
А на місце каналів раши транслювати канали з Європи (Польща, Чехія і т.д.).
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09.02.2021 14:47 Ответить
Даааааа.... Это не Абама только лифты и подъезды обгаживать... Это еще только цветочки, козлорылые... Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7637
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09.02.2021 13:07 Ответить
Зеленский их вдохновил. Но все равно "Индийское кино" запрещать было незачем.
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09.02.2021 13:09 Ответить
Кстати замечу что процент " русских по национальности а не так называемых русскоязычных" в Латвии ( 27% по нац.признаку) больше чем в Украине ( до 2014 г с учетом Крыма в Украине было до 17 %) ( в Эстонии кстати 25%, в Казахстане 19%). ну это так просто статистика.
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09.02.2021 13:11 Ответить
Та в Ризі взагалі жах, там більше половини міста кацапня
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09.02.2021 13:14 Ответить
Причому, алкашні кацапської ну дуже багато!
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09.02.2021 13:27 Ответить
Але це не завадило латвійцям зробити 27% нєгражданамі в 1991 році! От і нам так треба було...
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09.02.2021 13:27 Ответить
та то так.. Но как я помню там" не гражданами " объявляли не по национальному или другому какому то принципу, а только по тому были ли они ( или их предки) гражданами Латвии на 1939 год, на момент оккупации Латвии СССР. У нас бы это было сложнее, потому что по факту до 1991 года Украина не имела по факту независимости, если брать времена УНР, или "Украинской державы" гетмана Скоропадского, то на те времена не было определенных границ и контроля на всех территориях, все носило чисто декларативный характер.. Да и вдобавок у нас много смешанных семей. Поэтому по какому принципу давать гражданство кроме как по фактической прописке на 1991 год сложно сказать, я например такого варианта не вижу. ( тем более что Украина в нынешних админ границах образовалась только в 1954 году ( с присоединением Крыма) так что нам в этом латвийский, эстонский , литовский пример не годится, просто по невозможности применения.
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09.02.2021 13:38 Ответить
Litve tolko 4% ostalis ruskix,iz 10% 1989 godu.I bolsinstve ruskije tut svobodno govorit po litovski.
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09.02.2021 13:40 Ответить
Tut mesnyje programi tolko na litovskom, i ne ponimajet molodyje liudi ruskogo ne slova a ciom tam oni buxtiat Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2935
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09.02.2021 13:49 Ответить
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 7286 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 3186
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09.02.2021 13:12 Ответить
Гут! Де потужні протести кацапні у Ризі ? Де аквафреши і мукання Путенвведі ?)
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09.02.2021 13:12 Ответить
Почему у нас НАШ работает до сих
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09.02.2021 13:15 Ответить
Потому что одноразовая акция, а не системная работа по обороне своего информационного пространства.
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09.02.2021 13:22 Ответить
Прибалты до сих пор смотрели рашкины РЕН и НТВ
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09.02.2021 14:01 Ответить
Прибалтам Мордор не аннексировал ее часть и не развязал войну последние годы
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09.02.2021 14:25 Ответить
У нас и до этого не транслировались!
Это речь не о спутниковых или интернет каналах, а об эфирных.
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09.02.2021 15:50 Ответить
якщо "НАШ" твій, тобто ти його адепт, то кажеш "НАШ". Якщо ти не його адепт, то називай "ЇХНІЙ".
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09.02.2021 14:23 Ответить
Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2944 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 7020
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09.02.2021 13:27 Ответить
Если поставить заслонки в канализационную трубу, то все дерьмо хлынет к производителям сего. Пусть лапти теперь свое дерьмо хлебают ковшами.
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09.02.2021 13:36 Ответить
Не совай ногами, коцаб... Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 3648 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 4538
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09.02.2021 14:17 Ответить
и статью не читал!!но боюсь что если так и дальше пойдёт!! доиграются латыши!! что все кацапы от них съедут!! в сторону русского телевидения и такого же мира!! Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 586 Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 8416
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09.02.2021 13:54 Ответить
нифига, єто такой народец, что предпочитает жить там, где можно защитить свои права, насрав на права других. они не хотят жить там, где попирают их правами - на рашке. а раз в латвии останутся, то родной язьік и помет из тв все-таки не так важньі.
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09.02.2021 14:25 Ответить
В Латвии до сих пор транслировались 16 мордорских каналов? Латвія призупинила мовлення ще 16 російських телеканалів - Цензор.НЕТ 2810
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09.02.2021 13:59 Ответить
як би там не було, а це гарна підтримка нам. Хай тепер москалі на члена нати кидаються.
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09.02.2021 15:31 Ответить
Імперія Зла - ракова пухлина на карті світу, що підлягає тотальній ізоляції від цивілізації.
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09.02.2021 14:13 Ответить
В нормальных странах расейские каналы блокируют, а наши придурки украинские заблокировали.
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09.02.2021 14:30 Ответить
нє плачь, закроют и "Ваш" і другіє.
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09.02.2021 15:30 Ответить
Не понял, дружище что за наезды?
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09.02.2021 16:42 Ответить
прямо какаято руссофобия затевается. Головне що, ЄС схвалює. Дякуємо латвійцям за підтримку.
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09.02.2021 15:29 Ответить
Вот у кого надо учиться Украине.
В Латвии путинские кумовья не отсвечивают.
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09.02.2021 15:41 Ответить
логічне рішення.
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09.02.2021 18:10 Ответить
скоро рашку звідусіль погонять....все до цього йде
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08.03.2021 21:54 Ответить
 
 