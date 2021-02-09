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Кривий Ріг (424) обшук (739) СБУ (5559) Міттал Лакшмі (5) Арселор (40)

СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про ухилення від сплати податків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про ухилення від сплати податків

Компанію звинувачують в ухилянні від сплати податків на суму понад 4 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У пресслужбі СБУ прокоментували інформацію про обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Перевіряється інформація про умисне заниження менеджментом товариства податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами. За попередньою версією слідства, це призвело до ненадходження до держбюджету України коштів в особливо великих розмірах ‒ 2,2 млрд грн", - йдеться у відповіді агентству.

Для встановлення істини у межах кримінального провадження призначено комплексну судову експертизу, додали в СБУ. Її проведення доручено експертам харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. Під час досудового розслідування, за клопотанням експертів, для доступу до дослідження зразків було отримано ухвали суду. Вони передбачають дозвіл на проведення оглядів адміністративних будівель та виробничих потужностей, складських приміщень товариства. Для відбору зразків рудного матеріалу та дослідження технологічних операцій, які входять до технологічного циклу, співробітники СБ України за участі спеціаліста НАН України проводять необхідні огляди. Досудове розслідування триває.

Також читайте: СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

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Топ коментарі
+12
А че сбу не едет к ахметову, пинчуку или каломойше - у ни что все законно?!
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09.02.2021 14:17
+9
Цікаво яким боком СБУ до податків? звичайні заробітчани..обілетять побриють і справу закриють...як і завжди?
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09.02.2021 14:17
+9
Арселор Міттал Кривий Ріг - єдине металургійне підприємство України , яке відкрито заявило свого часу , що не потребує вугілля з окупованих територій , на відміну від інших подібних . Просто додаткова інформація .
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09.02.2021 14:23
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Цікаво яким боком СБУ до податків? звичайні заробітчани..обілетять побриють і справу закриють...як і завжди?
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09.02.2021 14:17 Відповісти
О! Уже и иноземцы поняли, что с этим государством честно нельзя!
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09.02.2021 14:17 Відповісти
А че сбу не едет к ахметову, пинчуку или каломойше - у ни что все законно?!
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09.02.2021 14:17 Відповісти
там можно и по хлебалу отгрести...
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09.02.2021 14:18 Відповісти
Ось риганали і пригадають індусу перепродаж "Криворіжсталі".
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09.02.2021 14:19 Відповісти
Баканов личный охранник Коломойского : СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .21.07.2019. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело (Загрязнение окружающей среды ).
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09.02.2021 14:23 Відповісти
Арселор Міттал Кривий Ріг - єдине металургійне підприємство України , яке відкрито заявило свого часу , що не потребує вугілля з окупованих територій , на відміну від інших подібних . Просто додаткова інформація .
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09.02.2021 14:23 Відповісти
"СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов"

Не отстегнули, что ли, на Арселоре? СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 8407

Напоминаю, первым действием "бубочки', в самом начале его каденции, былапопытка отжать Арселор-Миттал.
Похоже, сейчас началась 2-я серия того же действа.
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09.02.2021 14:23 Відповісти
Идет 2-й год каденции "бубочки".
По-прежнему мы наблюдаем все то на арене: попытки отжать предприятия, только уже на фоне страшного обнищания населения.
С любопытством жду последующих годов каденции..
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09.02.2021 14:25 Відповісти
Клята Юлька,мародер Порошенко і зелені інвестняні.
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09.02.2021 14:27 Відповісти
квартал 95 зарегистрирован на Кипре , в офшоре ... там с налогами как ? всё в порядке ?
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09.02.2021 14:31 Відповісти
"В том, что президент (нужное вписать) открыл (1-100500) офшорные компании в (нужное вписать) для проведения операций с (нужное вписать), конечно же, нет ничего противозаконного. Весь бизнес в Украине пользуется подобными схемами."
"Даже если с точки зрения юристов в этом нет ничего криминального, то с точки зрения европейцев это выглядит дико."
Я все верно написал?
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09.02.2021 15:10 Відповісти
Бедный индус наверное 100 раз проклял тот день когда связался с Украиной... СБУ (которое вообще тут не при чем) не вылазит с завода... живут там... И кто-то еще хочет инвестиций? Налоговые няни - это как раз СБУ?
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09.02.2021 14:35 Відповісти
А ось тут велика подяка Порошенку, який помирив регіоналів, власників заводів-пароходів з Ющенком. Юлю прибрали через пів-року. І це пряма заслуга "любих друзів". А реприватизація захлинулася на Нікопольському ферросплавному, яким володіє Пінчук. Пам'ятаєте чорнороту Богословську яка "захищала" це підприємство від реприватизації? Список на реприватизацію у Тимошенко був великий, але все закінчилося пшиком.
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09.02.2021 16:00 Відповісти
Постраждалі від перепродажу йому комбінату олігархи 15 років мріють помститися.
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09.02.2021 15:22 Відповісти
А слабо беню или ахмета проверить?
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09.02.2021 14:45 Відповісти
інвестняня в дії СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про ухилення від сплати податків - Цензор.НЕТ 7486
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09.02.2021 14:51 Відповісти
дегенераты...единственное предприятие реально с иностранным инвестором - индусом Митталом они штормят, а ринат линидыч и коломойша у них исправно платят налоги??)) не, ну их то за что?)) они то на оман процент кидают...))
какие нах инвест няни?? дебилы...уйдет миттал сюда даже спьяну никто доллара не вложит
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09.02.2021 14:54 Відповісти
пора реприватизировать
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09.02.2021 16:15 Відповісти
Купити в Лакшмі міліьярди за 4, а нашим правильним бізнесменам віддати за кількасот.
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09.02.2021 16:22 Відповісти
Ух ты, наша СБУ не только акты выполненных работ проверяет, но и в налоги тоже может
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09.02.2021 16:32 Відповісти
 
 