СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про ухилення від сплати податків

Компанію звинувачують в ухилянні від сплати податків на суму понад 4 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У пресслужбі СБУ прокоментували інформацію про обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Перевіряється інформація про умисне заниження менеджментом товариства податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами. За попередньою версією слідства, це призвело до ненадходження до держбюджету України коштів в особливо великих розмірах ‒ 2,2 млрд грн", - йдеться у відповіді агентству.

Для встановлення істини у межах кримінального провадження призначено комплексну судову експертизу, додали в СБУ. Її проведення доручено експертам харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. Під час досудового розслідування, за клопотанням експертів, для доступу до дослідження зразків було отримано ухвали суду. Вони передбачають дозвіл на проведення оглядів адміністративних будівель та виробничих потужностей, складських приміщень товариства. Для відбору зразків рудного матеріалу та дослідження технологічних операцій, які входять до технологічного циклу, співробітники СБ України за участі спеціаліста НАН України проводять необхідні огляди. Досудове розслідування триває.

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Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.