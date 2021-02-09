З початку 2021 року в Україні від СНІДу померли 158 осіб, - ЦГЗ

В Україні від синдрому набутого імунодефіциту в січні померли 158 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 001 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 313 пацієнтів діагностовано СНІД, а 158 осіб померли від СНІДу", - йдеться в повідомленні.

Шляхами інфікування ВІЛ в Україні в січні 2021 року було - гетеросексуальний - 606, гомосексуальний – 28, парентеральний - 360 і вертикальний - 167.

"Важливо пам’ятати, що людина може жити 10–15 років без прояву будь-яких симптомів. Лише з часом, коли вірус усе більше послаблює імунну систему, можуть проявлятися такі симптоми, як збільшені лімфовузли, втрата ваги, підвищена температура, кашель, розлади ЖКТ. Без лікування в інфікованих можуть розвинутися такі серйозні хвороби, як туберкульоз, криптококовий менінгіт, важка бактеріальна інфекція, онкологічні захворювання та ін.", - відзначили в ЦГЗ.

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Проте, якщо виявити ВІЛ та дотримуватися призначеного лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу імунодефіциту людини в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові. До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт.

"В Україні сьогодні доступне ефективне та безкоштовне лікування для всіх ВІЛ-інфікованих. Швидкий тест можна зробити навіть у сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах "Довіра", в центрах СНІДу та ін. Це безкоштовно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу", - йдеться в повідомленні.