Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО

"Донецький національний технічний університет", що перебуває під контролем ОРДО, акредитовано в Росії у низці спеціальностей і напрямків підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Російської федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки.

Акредитацію отримали програми рівнів магістратури або специалітети "Технології матеріалів", "Матеріалознавство і технології матеріалів", "Металургія", "Машинобудування", "Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв", "Автоматизація технологічних процесів і виробництв", "Мехатроніка та робототехніка" (рівень магістратури), "Прикладна геологія, гірнича справа, нафтогазова справа і геодезія", "Нафтогазові техніка і технології", "Прикладна геологія", "Технологія геологічної розвідки", "Гірнича справа".

За даними "Новостей Донбасса", в ДонНТУ уточнили, що виш пройшов перший із трьох етапів російської акредитації. Там розповіли сепаратистському ресурсу ДАН, що в першому півріччі планується завершення другого етапу, під час якого передбачається акредитувати ще вісім укрупнених груп професій, спеціальностей і напрямків підготовки, у жовтні - третього - по семи укрупнених групах.

За словами представника ДонНТУ, після підтвердження змісту та якості освіти документи, що видаються донецьким випускникам, вносяться до федерального реєстру дипломів РФ.

Цей виш став п'ятим за рахунком, який отримав свідоцтво про акредитацію в Рососвітнагляді РФ. До нього російська акредитація була видана підконтрольним "ДНР" Донецькому національному університету, Донецькому національному медичному університету імені Горького, Донбаській національній академії будівництва та архітектури, а також Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

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Зазначимо, що в Покровську базується Донецький національний технічний університет, який був змушений покинути Донецьк після захоплення міста бойовиками в 2014 році. Навчання в цьому виші відповідає українським стандартам.

Україна робить кроки із залучення абітурієнтів із непідконтрольних територій. Торік було прийнято закон, який дозволяє абітурієнтам з ОРДЛО вступати у будь-який український виш без здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2020 році, попри пандемію коронавірусу, в українські виші вступило 2 026 абітурієнтів із непідконтрольних територій Донбасу і Криму. Це трохи більше, ніж роком раніше - 1865 абітурієнтів.