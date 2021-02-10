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виш, ЗВО (289) Донецьк (523) Росія (28488) вища освіта (84)

Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО

"Донецький національний технічний університет", що перебуває під контролем ОРДО, акредитовано в Росії у низці спеціальностей і напрямків підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Російської федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки.

Акредитацію отримали програми рівнів магістратури або специалітети "Технології матеріалів", "Матеріалознавство і технології матеріалів", "Металургія", "Машинобудування", "Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв", "Автоматизація технологічних процесів і виробництв", "Мехатроніка та робототехніка" (рівень магістратури), "Прикладна геологія, гірнича справа, нафтогазова справа і геодезія", "Нафтогазові техніка і технології", "Прикладна геологія", "Технологія геологічної розвідки", "Гірнича справа".

За даними "Новостей Донбасса", в ДонНТУ уточнили, що виш пройшов перший із трьох етапів російської акредитації. Там розповіли сепаратистському ресурсу ДАН, що в першому півріччі планується завершення другого етапу, під час якого передбачається акредитувати ще вісім укрупнених груп професій, спеціальностей і напрямків підготовки, у жовтні - третього - по семи укрупнених групах.

За словами представника ДонНТУ, після підтвердження змісту та якості освіти документи, що видаються донецьким випускникам, вносяться до федерального реєстру дипломів РФ.

Цей виш став п'ятим за рахунком, який отримав свідоцтво про акредитацію в Рососвітнагляді РФ. До нього російська акредитація була видана підконтрольним "ДНР" Донецькому національному університету, Донецькому національному медичному університету імені Горького, Донбаській національній академії будівництва та архітектури, а також Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

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Зазначимо, що в Покровську базується Донецький національний технічний університет, який був змушений покинути Донецьк після захоплення міста бойовиками в 2014 році. Навчання в цьому виші відповідає українським стандартам.

Україна робить кроки із залучення абітурієнтів із непідконтрольних територій. Торік було прийнято закон, який дозволяє абітурієнтам з ОРДЛО вступати у будь-який український виш без здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2020 році, попри пандемію коронавірусу, в українські виші вступило 2 026 абітурієнтів із непідконтрольних територій Донбасу і Криму. Це трохи більше, ніж роком раніше - 1865 абітурієнтів.

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Топ коментарі
+10
Так это ж прекрасно! В результате миграции лугандонских "специалистов" на па-рашку, средний уровень IQ у населения повысится и в Украине и на па-рашке.
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09.02.2021 20:20
+8
Они все на смене - на заднем плане труба дымит.
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09.02.2021 20:43
+7
Зимняя Воркута.

Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 20:33
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Все по взрослому! И какие перспективы у выпускников?!
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09.02.2021 20:20 Відповісти
славити клоуна?
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09.02.2021 20:22 Відповісти
Заблукав, пацак?
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09.02.2021 20:24 Відповісти
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рудий женя малюк-криворук, йди куди небудь там де твої збоченці збираються
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09.02.2021 20:30 Відповісти
Сонячний Магадан чекає на них!
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09.02.2021 20:23 Відповісти
Зимняя Воркута.

Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 20:33 Відповісти
Многие туристы удивляются, когда видят, что в Египте много домов с недостроенной крышей, или вообще без крыши. Все дело в том, что пока у дома нет крыши, он считается недостроенным, а значит, нет необходимости платить налог на недвижимость.
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09.02.2021 20:37 Відповісти
Что то я на фото верблюдов не наблюдаю....
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09.02.2021 20:42 Відповісти
Они все на смене - на заднем плане труба дымит.
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09.02.2021 20:43 Відповісти
Чистенький городишко - нет пробок, нет машин, нет прохожих, нет крыш на домах,
стало быть, с них никому не упадёт на голову сосулька - это же не жизнь, а красота.
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10.02.2021 00:31 Відповісти
Одна из причин, почему на па-рашке можно не опасаться сосулек - они их экспортируют, при чем, они лидеры в экспорте.
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10.02.2021 10:08 Відповісти
Так это ж прекрасно! В результате миграции лугандонских "специалистов" на па-рашку, средний уровень IQ у населения повысится и в Украине и на па-рашке.
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09.02.2021 20:20 Відповісти
математически все правильно Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3158
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Если где-то убыло, значит где-то прибыло) но это не значит плюс...
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09.02.2021 21:09 Відповісти
Иногда таки и от убыли бывает плюс Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1664
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09.02.2021 21:31 Відповісти
собственно зачем Украине специалисьы ? Страна идет в сторону аграрной державы, там одного сельхоз вуза будет достаточно.
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09.02.2021 22:02 Відповісти
Жаль... перспективы были...
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09.02.2021 22:25 Відповісти
с па-рашным "образованием"? Не нужны, конечно Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8329
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10.02.2021 10:05 Відповісти
Таких "спєциалістав" хай паРаша собі забирає...

Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5331
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10.02.2021 10:22 Відповісти
"...тоесть..."
- Откуда это следует?
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10.02.2021 10:33 Відповісти
По опыту могу сказать, чем дольше длится процесс, тем менее вероятно его положительное завершение, а прцесс возврата донбасса затянулся!
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09.02.2021 20:21 Відповісти
Страны Балтии, восточная Германия...
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09.02.2021 20:23 Відповісти
Сколько лет это заняло? И время пришло , союз распался. Ждать пока распадется рашка? С самого начала надо было не допускать этого.
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09.02.2021 21:34 Відповісти
им прийдется доказывать, что они Украинцы, не думаю что это многим удастся.
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09.02.2021 20:35 Відповісти
Саме цим завойовують території, а не в ході бойових дій.
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09.02.2021 20:22 Відповісти
Ну да таки таджики с узбеками на дипломы не потянут. Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6390
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09.02.2021 20:23 Відповісти
таджиков на самом деле очень мало.
основные гастробайтеры это Узбеки и Киргизы.
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09.02.2021 22:04 Відповісти
вот вам и менталитет) Таджики и... узбеки и киргизы. )
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09.02.2021 22:29 Відповісти
*****, альма матер испоганили.
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09.02.2021 20:24 Відповісти
Наша с тобой альма матер в Покровск выехала...а эта шарашкина контора только название одинаковое имеет..
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09.02.2021 20:32 Відповісти
Кроме названия и мат. базу. Интересно, много препадов-сепаров осталось нести вечное за фубли.
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09.02.2021 20:42 Відповісти
Абітура для вагнерівців
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09.02.2021 20:25 Відповісти
гаденькая , подлая и наглая "несторонаконфликта" по-тихому интегрирует украинскую территорию в себя, а зебилы хоть бы обозначились какой- нибудь озабоченностью... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1320
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09.02.2021 20:31 Відповісти
А они обозначились... не заметил? они "по-тихому интегрирует украинскую территорию" ... )
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09.02.2021 22:00 Відповісти
чудны крестьянские дети.
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09.02.2021 20:37 Відповісти
Быдло всегда тянется к Шариковым.... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3150учился я когда то в этом гадюшнике...,еле выдержал один курс... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3150
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09.02.2021 20:37 Відповісти
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Оно заметно) не парься... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9141
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09.02.2021 21:15 Відповісти
"Донецкий национальный технический университет"

І до якої нації ДНР цей універ відноситься?)
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09.02.2021 20:49 Відповісти
Когда там жили древние племена шахтёров.
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09.02.2021 23:15 Відповісти
От оно шо !))
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09.02.2021 23:20 Відповісти
Вопрос в другом что делать с теми выпускниками которым годами будуть лить грязь на Украину и с теми преподавателями?Ни то ни то здесь не нужно.Запретить въезд в страну как минимум.
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09.02.2021 21:17 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Звездолет из ОАЭ вышел на орбиту Марса в первой межпланетной миссии арабского мира. Следом за арабским звездолетом к Марсу уже подлетают китайский и американский. Зато в России есть Путин и бункер-дворец с 16 этажами под землей а у Рогозина батут

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09.02.2021 21:32 Відповісти
Особливо популярні спеціальності в цьому "внз": "Мехатроника и робототехника Лохотроника и баблотехника " (уровень магистратуры), "Технология геологической разведки продовольственной разверстки", "иГорное дело".
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09.02.2021 21:51 Відповісти
Да, Донецкий технический университет - это звучит гордо.
Бакалавр по сбору металлолома и бутылок, диплом европейского образца.
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10.02.2021 00:33 Відповісти
РФ в открытую сосёт мозги и молодость, отбирает самое ценное. Это, в общем, тоже предполагалось, кроме отвлекалки от Крымназад.
А почитаешь комментарии, диву даёшься. Какие-то слабоумные о чём-то постороннем говорят, свистят и и кричат эгегей, перспективы студентов обсуждают... Может так же и с евроработягами и эмигрантами поступать? Что-нибудь пообиднее крикнуть им вслед. Давайте за высыхающий Крым порадуемся. Там же оккупанты... Или с зелёной шоблы спросить жёстче?
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10.02.2021 22:14 Відповісти
 
 