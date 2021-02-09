Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Донецкий национальный технический университет", находящийся под контролем ОРДО, аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Аккредитацию получили программы уровней магистратуры или специалитета "Технологии материалов", "Материаловедение и технологии материалов", "Металлургия", "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Мехатроника и робототехника" (уровень магистратуры), "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", "Нефтегазовые техника и технологии", "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Горное дело".
По данным "Новостей Донбасса", в ДонНТУ уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали сепаратистскому ресурсу ДАН, что в первом полугодии планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.
По словам представителя ДонНТУ, после подтверждения содержания и качества образования выдаваемые донецким выпускникам документы вносятся в федеральный реестр дипломов РФ.
Этот вуз стал пятым по счету, получившим свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре РФ. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.
Отметим, что в Покровске базируется Донецкий национальный технический университет, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответствует украинским стандартам.
Украина предпринимает шаги по привлечению абитуриентов с неподконтрольных территорий. В прошлом году был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания.
В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Это немного больше, чем годом ранее - 1865 абитуриентов.
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стало быть, с них никому не упадёт на голову сосулька - это же не жизнь, а красота.
- Откуда это следует?
основные гастробайтеры это Узбеки и Киргизы.
І до якої нації ДНР цей універ відноситься?)
@newkc14
Звездолет из ОАЭ вышел на орбиту Марса в первой межпланетной миссии арабского мира. Следом за арабским звездолетом к Марсу уже подлетают китайский и американский. Зато в России есть Путин и бункер-дворец с 16 этажами под землей а у Рогозина батут
Мехатроника и робототехникаЛохотроника и баблотехника " (уровень магистратуры), "Технология геологической разведкипродовольственной разверстки", "иГорное дело".
Бакалавр по сбору металлолома и бутылок, диплом европейского образца.
А почитаешь комментарии, диву даёшься. Какие-то слабоумные о чём-то постороннем говорят, свистят и и кричат эгегей, перспективы студентов обсуждают... Может так же и с евроработягами и эмигрантами поступать? Что-нибудь пообиднее крикнуть им вслед. Давайте за высыхающий Крым порадуемся. Там же оккупанты... Или с зелёной шоблы спросить жёстче?