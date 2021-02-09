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Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО

"Донецкий национальный технический университет", находящийся под контролем ОРДО, аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Аккредитацию получили программы уровней магистратуры или специалитета "Технологии материалов", "Материаловедение и технологии материалов", "Металлургия", "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Мехатроника и робототехника" (уровень магистратуры), "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", "Нефтегазовые техника и технологии", "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Горное дело".

По данным "Новостей Донбасса", в ДонНТУ уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали сепаратистскому ресурсу ДАН, что в первом полугодии планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.

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По словам представителя ДонНТУ, после подтверждения содержания и качества образования выдаваемые донецким выпускникам документы вносятся в федеральный реестр дипломов РФ.

Этот вуз стал пятым по счету, получившим свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре РФ. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Отметим, что в Покровске базируется Донецкий национальный технический университет, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответствует украинским стандартам.

Украина предпринимает шаги по привлечению абитуриентов с неподконтрольных территорий. В прошлом году был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания.

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В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Это немного больше, чем годом ранее - 1865 абитуриентов.

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Топ комментарии
+10
Так это ж прекрасно! В результате миграции лугандонских "специалистов" на па-рашку, средний уровень IQ у населения повысится и в Украине и на па-рашке.
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09.02.2021 20:20
+8
Они все на смене - на заднем плане труба дымит.
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09.02.2021 20:43
+7
Зимняя Воркута.

Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Все по взрослому! И какие перспективы у выпускников?!
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09.02.2021 20:20 Ответить
славити клоуна?
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09.02.2021 20:22 Ответить
Заблукав, пацак?
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09.02.2021 20:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
рудий женя малюк-криворук, йди куди небудь там де твої збоченці збираються
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09.02.2021 20:30 Ответить
Сонячний Магадан чекає на них!
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09.02.2021 20:23 Ответить
Зимняя Воркута.

Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 20:33 Ответить
Многие туристы удивляются, когда видят, что в Египте много домов с недостроенной крышей, или вообще без крыши. Все дело в том, что пока у дома нет крыши, он считается недостроенным, а значит, нет необходимости платить налог на недвижимость.
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09.02.2021 20:37 Ответить
Что то я на фото верблюдов не наблюдаю....
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09.02.2021 20:42 Ответить
Они все на смене - на заднем плане труба дымит.
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09.02.2021 20:43 Ответить
Чистенький городишко - нет пробок, нет машин, нет прохожих, нет крыш на домах,
стало быть, с них никому не упадёт на голову сосулька - это же не жизнь, а красота.
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10.02.2021 00:31 Ответить
Одна из причин, почему на па-рашке можно не опасаться сосулек - они их экспортируют, при чем, они лидеры в экспорте.
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10.02.2021 10:08 Ответить
Так это ж прекрасно! В результате миграции лугандонских "специалистов" на па-рашку, средний уровень IQ у населения повысится и в Украине и на па-рашке.
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09.02.2021 20:20 Ответить
математически все правильно Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3158
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09.02.2021 20:27 Ответить
Если где-то убыло, значит где-то прибыло) но это не значит плюс...
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09.02.2021 21:09 Ответить
Иногда таки и от убыли бывает плюс Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1664
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09.02.2021 21:31 Ответить
собственно зачем Украине специалисьы ? Страна идет в сторону аграрной державы, там одного сельхоз вуза будет достаточно.
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09.02.2021 22:02 Ответить
Жаль... перспективы были...
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09.02.2021 22:25 Ответить
с па-рашным "образованием"? Не нужны, конечно Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8329
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10.02.2021 10:05 Ответить
Таких "спєциалістав" хай паРаша собі забирає...

Росія акредитувала ще один "виш" із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5331
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10.02.2021 10:22 Ответить
"...тоесть..."
- Откуда это следует?
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10.02.2021 10:33 Ответить
По опыту могу сказать, чем дольше длится процесс, тем менее вероятно его положительное завершение, а прцесс возврата донбасса затянулся!
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09.02.2021 20:21 Ответить
Страны Балтии, восточная Германия...
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09.02.2021 20:23 Ответить
Сколько лет это заняло? И время пришло , союз распался. Ждать пока распадется рашка? С самого начала надо было не допускать этого.
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09.02.2021 21:34 Ответить
им прийдется доказывать, что они Украинцы, не думаю что это многим удастся.
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09.02.2021 20:35 Ответить
Саме цим завойовують території, а не в ході бойових дій.
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09.02.2021 20:22 Ответить
Ну да таки таджики с узбеками на дипломы не потянут. Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6390
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09.02.2021 20:23 Ответить
таджиков на самом деле очень мало.
основные гастробайтеры это Узбеки и Киргизы.
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09.02.2021 22:04 Ответить
вот вам и менталитет) Таджики и... узбеки и киргизы. )
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09.02.2021 22:29 Ответить
*****, альма матер испоганили.
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09.02.2021 20:24 Ответить
Наша с тобой альма матер в Покровск выехала...а эта шарашкина контора только название одинаковое имеет..
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09.02.2021 20:32 Ответить
Кроме названия и мат. базу. Интересно, много препадов-сепаров осталось нести вечное за фубли.
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09.02.2021 20:42 Ответить
Абітура для вагнерівців
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09.02.2021 20:25 Ответить
гаденькая , подлая и наглая "несторонаконфликта" по-тихому интегрирует украинскую территорию в себя, а зебилы хоть бы обозначились какой- нибудь озабоченностью... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1320
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09.02.2021 20:31 Ответить
А они обозначились... не заметил? они "по-тихому интегрирует украинскую территорию" ... )
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09.02.2021 22:00 Ответить
чудны крестьянские дети.
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09.02.2021 20:37 Ответить
Быдло всегда тянется к Шариковым.... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3150учился я когда то в этом гадюшнике...,еле выдержал один курс... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3150
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09.02.2021 20:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
Оно заметно) не парься... Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9141
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09.02.2021 21:15 Ответить
"Донецкий национальный технический университет"

І до якої нації ДНР цей універ відноситься?)
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09.02.2021 20:49 Ответить
Когда там жили древние племена шахтёров.
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09.02.2021 23:15 Ответить
От оно шо !))
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09.02.2021 23:20 Ответить
Вопрос в другом что делать с теми выпускниками которым годами будуть лить грязь на Украину и с теми преподавателями?Ни то ни то здесь не нужно.Запретить въезд в страну как минимум.
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09.02.2021 21:17 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Звездолет из ОАЭ вышел на орбиту Марса в первой межпланетной миссии арабского мира. Следом за арабским звездолетом к Марсу уже подлетают китайский и американский. Зато в России есть Путин и бункер-дворец с 16 этажами под землей а у Рогозина батут

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09.02.2021 21:32 Ответить
Особливо популярні спеціальності в цьому "внз": "Мехатроника и робототехника Лохотроника и баблотехника " (уровень магистратуры), "Технология геологической разведки продовольственной разверстки", "иГорное дело".
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09.02.2021 21:51 Ответить
Да, Донецкий технический университет - это звучит гордо.
Бакалавр по сбору металлолома и бутылок, диплом европейского образца.
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10.02.2021 00:33 Ответить
РФ в открытую сосёт мозги и молодость, отбирает самое ценное. Это, в общем, тоже предполагалось, кроме отвлекалки от Крымназад.
А почитаешь комментарии, диву даёшься. Какие-то слабоумные о чём-то постороннем говорят, свистят и и кричат эгегей, перспективы студентов обсуждают... Может так же и с евроработягами и эмигрантами поступать? Что-нибудь пообиднее крикнуть им вслед. Давайте за высыхающий Крым порадуемся. Там же оккупанты... Или с зелёной шоблы спросить жёстче?
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10.02.2021 22:14 Ответить
 
 