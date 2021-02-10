Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито

Україна має бути готовою до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив перший президент України, голова української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.



"Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до всього, що відбувається. Передусім думати про Україну", – сказав Кравчук.



За його словами, він ще не спостерігав настільки відкритих і цинічних дій, які здійснює Росія на Донбасі і які здійснює "так звана українська опозиція, яка фактично нею не є, а є ворогом українського народу".



"Днями Медведчук давав інтерв'ю Russia Today. Не за відновлення телеканалів він бореться, а проти України, вдаючи водночас, що він – український політик. Усіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні і водночас продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України. Іншого шляху в нас просто немає. Час умовлянь і посилань на демократію минув. Демократія – це верховенство закону, диктатура закону для всіх без винятку", – підкреслив Кравчук.



На його думку, Росія мінятися не збирається і буде діяти звичними їй методами.



"Росія воює 150 років. За цей час, окрім тиску і примусу до миру, вона нічого не використовувала. Не треба думати, що якщо ми будемо поступатися, вони стануть поступливішими. Тому виконуючи міжнародні домовленості, дотримуючись шляху до миру, ми маємо на силу відповідати силою. Вони стріляють не просто так, вони вбивають. На силу і стрільбу ми маємо відповідати жорстко і дзеркально. Ми всі разом, і світова спільнота зокрема, маємо діяти адекватно. Поблажливо, м'якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб'ємося. Нам треба бути послідовними і жорсткими", – заявив Кравчук.





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