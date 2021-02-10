Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито
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Україна має бути готовою до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора.
Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив перший президент України, голова української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до всього, що відбувається. Передусім думати про Україну", – сказав Кравчук.
За його словами, він ще не спостерігав настільки відкритих і цинічних дій, які здійснює Росія на Донбасі і які здійснює "так звана українська опозиція, яка фактично нею не є, а є ворогом українського народу".
"Днями Медведчук давав інтерв'ю Russia Today. Не за відновлення телеканалів він бореться, а проти України, вдаючи водночас, що він – український політик. Усіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні і водночас продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України. Іншого шляху в нас просто немає. Час умовлянь і посилань на демократію минув. Демократія – це верховенство закону, диктатура закону для всіх без винятку", – підкреслив Кравчук.
На його думку, Росія мінятися не збирається і буде діяти звичними їй методами.
"Росія воює 150 років. За цей час, окрім тиску і примусу до миру, вона нічого не використовувала. Не треба думати, що якщо ми будемо поступатися, вони стануть поступливішими. Тому виконуючи міжнародні домовленості, дотримуючись шляху до миру, ми маємо на силу відповідати силою. Вони стріляють не просто так, вони вбивають. На силу і стрільбу ми маємо відповідати жорстко і дзеркально. Ми всі разом, і світова спільнота зокрема, маємо діяти адекватно. Поблажливо, м'якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб'ємося. Нам треба бути послідовними і жорсткими", – заявив Кравчук.
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А то Пу обидится и не даст в глаза заглядывать
При каденции первого президента Украины, бывшего члена Политбюро Центрального Комитета коммунистической партии Украины и бывшего гонителя «Народного Руху» пана Леонида Кравчука после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. Обычно после очередного взрыва, был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Даже обыкновенную баню, находившуюся возле табачной фабрики, Смотрящему Одессы было смертельно опасно посещать.
Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
При этом «хозяйственнике» крупнейшие заводы и станкостроительные объединения были доведены до банкротства и проданы за копейки в частные руки детям олигархов. Количество работающих заводов и предприятий в миллионном городе тогда едва достигали десяти. Авианосец «Варяг», недостроенный в Николаеве, продали в баре за кружкой пива китайцам. Чтобы построить себе «хатынку», Макаровичу пришлось распродать суда Черноморского пароходства. С помощью «зиц-президента» АСК «Бласко» - Павлика Кудюкина 350 судов основного флота ЧМП и свыше тысячи - вспомогательных судов, в короткий период времени покинули порт приписки «Одесса» и своим ходом отправились в Индию и Бангладеш на металлолом.
На многочисленные жалобы своих избирателей-миллионеров, получавших зарплаты стотысячными купонами или бартером - железнодорожными шпалами, автопокрышками или машиной перегноя с коровника, политик всегда отвечал мемом: «Маємо, що маємо».
«24 декабря 1993 года Верховный совет Украины наложил вето на указ президента Украины об учреждении Бласко. Депутат Юрий Кармазин объяснил это тем, что руководство Бласко "нарушило все, что можно было нарушить".
Леонид Кравчук, однако, не внял предупреждениям депутатов. Он издал новый указ, которым разрешил концерну продолжать свою работу, несмотря на вето Верховного совета». Конец цитаты.
Все экономические преступления, совершенные за тридцать два месяца президентства Леонида Кравчука после развала СССР, ожидают трибунала.
Чего вы все ноете, что Верховный Совет Украины не хочет голосовать за признание россии государством-агрессором ??? Зачем из года в год уже больше пятилетки распространяется этот фейк ??? Чтобы вбивать в голову украинцам "зраду зрадную" ??? Это некомпетентность или умышленная провокация ???
Уже 7 лет как признали :
Сначала был Закон Украины №1207-VII от 15.04.2014, потом постановление ВС Украины от 27 января 2015 года, потом было ещё больше расширено постановлением ВС Украины от 21 апреля 2015 года . . . Потом был целый Закон Украины №2268-VIII от 18.01.2018, где всё названо своими именами очень чётко, согласно международно-правовой терминологии военных конфликтов (агрессия, оккупация и т.д.) и со ссылками на все необходимые международно-правовые акты (гипер-ссылки на данные документы приведены ниже). Все указанные документы на данный момент являются действующими.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text
Тому я не розумію суть Ваших претензій - все є і все оголошено : так, росія, так, регулярна армія, так, вбивають, так, відповідальні за це. Для міжнародної спільноти (як на дипломатичному, так і на судовому рівні) юридичних формулювань достатньо. Тому і санкції накладають саме на росію.
Для внутрішнього вжитку можна ще додатково постанову Верховної Ради про оголошення стану війни з росією. Але то для внутрішнього. Бо з точки зору міжнародного права після констатації факту агресії і висновку Міжнародного кримінального суду тут і так все очевидно. У міжнародному контексті агресію ще можна би підтвердити на рівні Ради Безпеки ООН, але там росія має право вето і резолюцію проголосувати в РБ нереально.
Чи варто додаткову постанову ВР про оголошення стану війни ? Може і варто. Але без неї заяв і законів цілком достатньо також. Тому її і не приймають, аби не торпедувати "перемовини". Я би прийняв. Ще у 2014-му. Але РНБО і юристам-міжнародникам з МЗС, мабуть, видніше, як краще зробити.
Это тот пан Игорь Смешко, которого пиарил Гордон и который ужинал вместе с Виктором Андреевичем на даче у Владимира Сацюка в Осокорках под Киевом и после ужина у пана Ющенко появились симптомы отравления или его однофамилец?
Бывший президент Украины Виктор Ющенко был отравлен на даче у Владимира Сацюка в Осокорках под Киевом и после этого ужина у пана Ющенко появились симптомы отравления. Об этом в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона» заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.
Где такое видано?
который убедил Зеленского, что тиражирование возможных разоблачений Нескоромного через пул телеканалов Козака может иметь катастрофические последствия для и без того пошатнувшегося рейтинга Зеленского.
Вместе с Чернышевым они давно уже убеждают Зеленского в необходимости создания собственного телеканала.
прозрело оно... давно ли сковчал про мир и "несистемно стреляют"?
Но если бы в нашей стране были нормальные средства массовой информации, то на пресс-конференциях Зеленского и Кравчука им должны каждый раз задавать вопросы :
"Вот Вы говорите, что россия не выдерживает соглашения, не хочет мира - а ещё 2 года назад поливали дерьмом Порошенко, утверждая, что война не заканчивается из-за него и что достаточно просто перестать стрелять, что дело не в россии, а в наших барыгах, которые зарабатывают на войне и которым невыгодно её прекращение. Как Вы оцениваете свои тогдашние выступления и не собираетесь ли публично извиниться перед 5-м Президентом Украины, признать, что он был прав, а Вы - нет и что Вы ввели в заблуждение избирателей ? Вот ссылки на Ваши выступления (даты, названия СМИ), вот цитаты . . ."
То же самое должны многократно спросить депутаты с трибуны парламента, на заседаниях комитетов и в СМИ на разных ток-шоу.
Вот так мокнуть лицом "в багнюку" раз двести, пока выть уже не начнёт, что "да понял я, да, был неправ" . . . И сделать из этого единственную проблему - не тарифы, не дороги, не коррупцию - это всё важно и нужно решать / обсуждать, но после решения фундаментального вопроса : ЧУВАК, ТЫ НАС ОБМАНУЛ - ПРИЗНАВАЙ СВОИ ОШИБКИ И ДАВАЙ ПОГОВОРИМ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ !!! Понятно, что никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты / рыбалки, но ПУСТЬ ПРИЗНАЕТ.
Это не пустое морализаторство. На неправильном фундаменте хороший дом не построишь. Ценности и принципы - важны. Когда Президент говорит нации неправду и не признаёт свои ошибки, получается Янукович. У Порошенко были выступления перед парламентом, где он свои ошибки признавал и извинялся перед нацией. Вынужденно или нет, для пиара или нет - не так важно, но он это делал !!! На данный момент единственный из всех президентов страны. Это должно стать политической традицией. Либо отвечай за базар, либо признай, что был неправ и говори, как будешь исправляться.
"Вещи" УЖЕ ДАВНО названы своими именами.... Задолго до того, как до этого докумекали Кравчук с Зюзей
Вугілля з ордли купувати в Білорусі по ціні як з Роттердаму, це Зрада, чи знову ваша Мальдівська "перемога"?
І наш інфант опинився на шпагаті: стати на коліна, як колись обіцяв, і зберегти імідж миротворця - чи продовжувати грати залізного гетьмана (якщо не заради держави, то хоч для власного самолюбства й підтримки проукраїнської публіки)?
Ох, не просто бути політиком без ідеології, принципів, переконань і навіть просто характеру.
Karl Volokh
На Донбассе загадочно умерла молодая военнослужащая...
В Мариуполе умерла молодая военнослужащая Ярослава Коляденко из Винницкой области.
Об этом сообщается на Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
Ярослава родилась в 1992 году и проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
В очі виродкам (разом з вашим блазнем) надивилися ???
А де те "експерт" і "стратЄЧ" ?
Якраз же минулого тижня =авторитетно= заявляв, що нічого не зірвано ???
То що, уже =стрєляют= ?
Да, Макарыч?
Сцикливе, тупе створіння.
Він тепер МУСИТЬ визнати, що був лохом, коли заставляв відводити війська, вводити штрафи (це взагалі верх підлості!) за вогонь по противнику.
І за вагнерівців і за зрив операції із звільнення в'язнів з ОРДЛО рано, чи пізніше, але відповість.
Зараз його за яєчка тримає СБУшний зрадник.
І має всі шанси заставити танцювати під дудочку з РФ.
Хоча він і так непогано підігравав.
Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г
Але зараз слова його - це слова державного мужа.
А де ж наш головнокомандувач?
Ризикну передбачити, що скоро витисне з себе "видосик", де про все і про нічого і винен буде Порох.
Лошара має признати, що він лошара.
Але навіть на це у нього немає мужності.
Ще можуть бути істеричні заяви про те, як лише він один воює з РФ.
А от до нього...(далі мантра про Порроха).
Будьте вже чесними і визнайте що, Порошенко робив точно те саме. Три десятки перемирь і покарання за відповідь на провокації були і в його час. Не говорячи вже про історію з неспротивом в Криму за часів Турчинова.
Є час розкидати камені і є час їх збирати. Слабий мусить постійно ухилятися доки не вловить правильний момент для контр-удару. Доки Європа та США мали якісь нав'язливі ідеї нам доводилося постійно брати до уваги їх небажання мати активну війну на своїх кордонах. Зараз настав момент коли, ***** защемив Навального і насцяв у Москві на спину Бореля. Європа ображена, Україна отримала "вікно можливостей" і тут вже до політиків, як вони цим скористаються. Добре було б посадити Тараса Козака (а може і Рабіновича) та прищемити мертвечука. Чудова нагода потицяти в мордою ***** в невиконання Мінських договорняків.
Вам же казали, що кацапи через "миролюбні" поступки і загравання нахабніють.
Стримуючі фактори для кацапів були знищені півтора роки тому. Що тепер?
Вже пора міняти генералітет міністерства оборони України на генералів та комбатів які пройшли АТО та ООС а теперішніх ватних перевірити на на їх роботу на користь ворога.
Чи Ви із тим незгодні або за 7 років війни у нас немає військових які достойні руководити обороною України а лише ті що і пороху не нюхали і далекі від потреб військ на нульовуі.