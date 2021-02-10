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Кравчук (602) Россия (38349) Донбасс (16132) перемирие (591)

Кравчук: Перемирия уже нет, россияне начинают действовать открыто

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кравчук: Перемирия уже нет, россияне начинают действовать открыто

Украине следует быть готовой к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – сказал Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук

Он говорит, что еще не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе и которые совершает "так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа".

"На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия – это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения", – подчеркнул Кравчук.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины

По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

"Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой. Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – заявил Кравчук.

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Топ комментарии
+24
Кравчук проснуллся и вдруг понял, что они с Зюзей натворили.
Как же ж... Оне же думали, что Порох все делает не так. Воюет, сволочь, вместо того, чтобы эдак ласково заглянуть в глаз путенгу.
А мы вот как ужо дорвемся, все быстро и красиво порешаем. Надо токо перестать стрелять. Всего то и делов...
И чего добились? Уроды
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09.02.2021 22:37
+23
Кравчук починає підозрювати що його кинули як лоха.
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09.02.2021 22:23
+21
7 років пройшло а до старого пердуна тільки зараз дійшло
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09.02.2021 22:24
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Так низзя ж стрелять, Зюзи с кравчуками запретили.
А то Пу обидится и не даст в глаза заглядывать
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09.02.2021 23:05 Ответить
В чём проблема закопать врага Украины мертвечука? Шо они импотенцию свою показывают?
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09.02.2021 23:02 Ответить
Да не собирались они его закапывть, и не собираются.
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09.02.2021 23:04 Ответить
Несомненно, что замена старого дряхлеющего политика Данилыча в переговорном процессе с «повстанцами» Донбасса на более молодого прогрессивного хозяйственника Макарыча - наибольшее достижение еврейского Правительства Украины за последний год.
При каденции первого президента Украины, бывшего члена Политбюро Центрального Комитета коммунистической партии Украины и бывшего гонителя «Народного Руху» пана Леонида Кравчука после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. Обычно после очередного взрыва, был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Даже обыкновенную баню, находившуюся возле табачной фабрики, Смотрящему Одессы было смертельно опасно посещать.
Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
При этом «хозяйственнике» крупнейшие заводы и станкостроительные объединения были доведены до банкротства и проданы за копейки в частные руки детям олигархов. Количество работающих заводов и предприятий в миллионном городе тогда едва достигали десяти. Авианосец «Варяг», недостроенный в Николаеве, продали в баре за кружкой пива китайцам. Чтобы построить себе «хатынку», Макаровичу пришлось распродать суда Черноморского пароходства. С помощью «зиц-президента» АСК «Бласко» - Павлика Кудюкина 350 судов основного флота ЧМП и свыше тысячи - вспомогательных судов, в короткий период времени покинули порт приписки «Одесса» и своим ходом отправились в Индию и Бангладеш на металлолом.
На многочисленные жалобы своих избирателей-миллионеров, получавших зарплаты стотысячными купонами или бартером - железнодорожными шпалами, автопокрышками или машиной перегноя с коровника, политик всегда отвечал мемом: «Маємо, що маємо».
«24 декабря 1993 года Верховный совет Украины наложил вето на указ президента Украины об учреждении Бласко. Депутат Юрий Кармазин объяснил это тем, что руководство Бласко "нарушило все, что можно было нарушить".
Леонид Кравчук, однако, не внял предупреждениям депутатов. Он издал новый указ, которым разрешил концерну продолжать свою работу, несмотря на вето Верховного совета». Конец цитаты.
Все экономические преступления, совершенные за тридцать два месяца президентства Леонида Кравчука после развала СССР, ожидают трибунала.
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10.02.2021 09:15 Ответить
У нас 6 президентов, и ни один из них еще не отсидел срок. Я понимаю, что сроки у них у всех будут разные, но сидеть все равно надо.
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10.02.2021 11:09 Ответить
А треба!
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10.02.2021 12:15 Ответить
Повна Рада колаборантів і зрадників, які не хочуть проголосувати за те, що у нас війна з Росією, що Росія - держава-агресор! Медведчук - це проект Путіна на нового президента України, Рабінович - бачить себе спікером парламенту. І нова шавка путінська підростає із своїм каналом "НАШ", Мураєв. Гинуть наші люди у цій війні, а ОПЗЖ на цьому спекулює, підіграваючи Росії, захищаючи Путіна. Хто з дітей депутатів ОПЗЖ в армії зараз, чи на фронті. Хто з них самих був в окопах! Ця партія - партія запроданців України!
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09.02.2021 23:07 Ответить
Я почти со всем в Вашем посте согласен, но меня не устраивает режим "полуправды" :

Чего вы все ноете, что Верховный Совет Украины не хочет голосовать за признание россии государством-агрессором ??? Зачем из года в год уже больше пятилетки распространяется этот фейк ??? Чтобы вбивать в голову украинцам "зраду зрадную" ??? Это некомпетентность или умышленная провокация ???

Уже 7 лет как признали :
Сначала был Закон Украины №1207-VII от 15.04.2014, потом постановление ВС Украины от 27 января 2015 года, потом было ещё больше расширено постановлением ВС Украины от 21 апреля 2015 года . . . Потом был целый Закон Украины №2268-VIII от 18.01.2018, где всё названо своими именами очень чётко, согласно международно-правовой терминологии военных конфликтов (агрессия, оккупация и т.д.) и со ссылками на все необходимые международно-правовые акты (гипер-ссылки на данные документы приведены ниже). Все указанные документы на данный момент являются действующими.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text
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09.02.2021 23:29 Ответить
В законах і постановах написано "агресія і окупація". Це -- маніпуляція, замилювання свідомості народу. А окупація Донбасу хіба відбулася без війни Росії проти України? Хіба не російська регулярна армія давила танками, вбивала "градами" українських захисників? Така собі "агресія" і більш нічого... Розкажіть це тим, що на морозі сидять в окопах, і майже щодня поранені і вбиті.
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10.02.2021 10:36 Ответить
Це міжнародно визнані терміни, які означають наявність міжнародного військового конфлікту між Україною і росією. Саме так (про наявність конфлікту) зроблено і висновок Міжнародним кримінальним судом ООН.

Тому я не розумію суть Ваших претензій - все є і все оголошено : так, росія, так, регулярна армія, так, вбивають, так, відповідальні за це. Для міжнародної спільноти (як на дипломатичному, так і на судовому рівні) юридичних формулювань достатньо. Тому і санкції накладають саме на росію.
Для внутрішнього вжитку можна ще додатково постанову Верховної Ради про оголошення стану війни з росією. Але то для внутрішнього. Бо з точки зору міжнародного права після констатації факту агресії і висновку Міжнародного кримінального суду тут і так все очевидно. У міжнародному контексті агресію ще можна би підтвердити на рівні Ради Безпеки ООН, але там росія має право вето і резолюцію проголосувати в РБ нереально.

Чи варто додаткову постанову ВР про оголошення стану війни ? Може і варто. Але без неї заяв і законів цілком достатньо також. Тому її і не приймають, аби не торпедувати "перемовини". Я би прийняв. Ще у 2014-му. Але РНБО і юристам-міжнародникам з МЗС, мабуть, видніше, як краще зробити.
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10.02.2021 13:04 Ответить
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Да вы что? СН, ГОЛОС и ЕС пойдут на передовую? Прямо из ВР. Да если им объявят, что завтра им всем, по решению СНБО необходимо зашитить страну и Личным примером на фронт. Представьте сколько гомна убирать после них придётся в ВР!
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09.02.2021 23:54 Ответить
Рыжий, у нас вообще то есть ВСУ, ты из Пензы не заметил? И защита Родины это их конституционный обовьязок, так что твой высер мимо таза...
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10.02.2021 09:24 Ответить
Рьіжий -- в ОПЗЖ, він рижий від гімна.
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10.02.2021 11:11 Ответить
Дядя, для начала, ЛИКБЕЗОМ займись, АНАЛитик хренов! А когда грамматику осилишь,( что маловероятно0), вот тогда и поговорим, про передовую, про жоппоблок, тобой не упомянуитый и твой диванный статус!
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10.02.2021 09:28 Ответить
Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 9015Перемирия уже нет, россияне начинают действовать открыто, нужно Украине приобрести ядерное оружие, блин где его взять, тихо себе сказал Кравчук. Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 9516
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09.02.2021 23:09 Ответить
Смешко, который был главой СБУ при главе АП Медведчуке и который Ющенко "недотравил"? Вечный студент, который недавно при помощи одной лысой проститутки хотел в Раду въехать, да недоехал? Да, тот еще вояка.
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10.02.2021 01:20 Ответить
Шалом, пан Руслан!
Это тот пан Игорь Смешко, которого пиарил Гордон и который ужинал вместе с Виктором Андреевичем на даче у Владимира Сацюка в Осокорках под Киевом и после ужина у пана Ющенко появились симптомы отравления или его однофамилец?
Бывший президент Украины Виктор Ющенко был отравлен на даче у Владимира Сацюка в Осокорках под Киевом и после этого ужина у пана Ющенко появились симптомы отравления. Об этом в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона» заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.
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10.02.2021 09:19 Ответить
Зеленый клоун, падла, на войне наживается.
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09.02.2021 23:12 Ответить
Лицемерный лживый ватник!
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09.02.2021 23:13 Ответить
Цей комуняка на каналі ТБ казав Парубію: "Не ходіть на Майдан, краще підіть до церкви помолитися".
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10.02.2021 10:50 Ответить
Дуже дивно…Кравчук ніби був у летаргічному сні і тут раптом………розбудили.
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09.02.2021 23:19 Ответить
а кто-то ожидал другого, когда опожоповцам так туповато,но правильно рот закрыли..
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09.02.2021 23:23 Ответить
Так это не Порошенко организовал войну? Вот это прозрение.
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09.02.2021 23:25 Ответить
И все эти террористы с "закрытыми ртами" спокойно гуляют на свободе, не скрываясь.
Где такое видано?
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09.02.2021 23:25 Ответить
фак, та що ж то таке діється???? вони що, "рошенок" наїлись???
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09.02.2021 23:26 Ответить
Главным действующим лицом в вопросе закрытия телеканалов Козака, вольно или не вольно, стал ТИМУР МИНДИЧ,
который убедил Зеленского, что тиражирование возможных разоблачений Нескоромного через пул телеканалов Козака может иметь катастрофические последствия для и без того пошатнувшегося рейтинга Зеленского.
Вместе с Чернышевым они давно уже убеждают Зеленского в необходимости создания собственного телеканала.
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09.02.2021 23:27 Ответить
Как-то "вдруг" он это обнаружил... Ничего не меняется уже несколько лет...
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09.02.2021 23:28 Ответить
а его и не было **** коммуняцкий
прозрело оно... давно ли сковчал про мир и "несистемно стреляют"?
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09.02.2021 23:34 Ответить
Поговорку "Лучше поздно, чем никогда" ещё никто не отменял. И то, что Зеленский, Кравчук и Ко. начинают называть вещи своими именами, в целом очень хорошо, потому что правильный диагноз всегда является первым шагом к правильному лечению. Так что в данном вопросе, конечно, их надо поддержать.

Но если бы в нашей стране были нормальные средства массовой информации, то на пресс-конференциях Зеленского и Кравчука им должны каждый раз задавать вопросы :
"Вот Вы говорите, что россия не выдерживает соглашения, не хочет мира - а ещё 2 года назад поливали дерьмом Порошенко, утверждая, что война не заканчивается из-за него и что достаточно просто перестать стрелять, что дело не в россии, а в наших барыгах, которые зарабатывают на войне и которым невыгодно её прекращение. Как Вы оцениваете свои тогдашние выступления и не собираетесь ли публично извиниться перед 5-м Президентом Украины, признать, что он был прав, а Вы - нет и что Вы ввели в заблуждение избирателей ? Вот ссылки на Ваши выступления (даты, названия СМИ), вот цитаты . . ."

То же самое должны многократно спросить депутаты с трибуны парламента, на заседаниях комитетов и в СМИ на разных ток-шоу.

Вот так мокнуть лицом "в багнюку" раз двести, пока выть уже не начнёт, что "да понял я, да, был неправ" . . . И сделать из этого единственную проблему - не тарифы, не дороги, не коррупцию - это всё важно и нужно решать / обсуждать, но после решения фундаментального вопроса : ЧУВАК, ТЫ НАС ОБМАНУЛ - ПРИЗНАВАЙ СВОИ ОШИБКИ И ДАВАЙ ПОГОВОРИМ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ !!! Понятно, что никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты / рыбалки, но ПУСТЬ ПРИЗНАЕТ.

Это не пустое морализаторство. На неправильном фундаменте хороший дом не построишь. Ценности и принципы - важны. Когда Президент говорит нации неправду и не признаёт свои ошибки, получается Янукович. У Порошенко были выступления перед парламентом, где он свои ошибки признавал и извинялся перед нацией. Вынужденно или нет, для пиара или нет - не так важно, но он это делал !!! На данный момент единственный из всех президентов страны. Это должно стать политической традицией. Либо отвечай за базар, либо признай, что был неправ и говори, как будешь исправляться.
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09.02.2021 23:44 Ответить
"И то, что Зеленский, Кравчук и Ко. начинают называть вещи своими именами"?

"Вещи" УЖЕ ДАВНО названы своими именами.... Задолго до того, как до этого докумекали Кравчук с Зюзей
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09.02.2021 23:52 Ответить
така "вещь" як агєнт Лоліта вже названий мародером, брехуном і злодієм.
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09.02.2021 23:58 Ответить
порохоботня безіменна, поясніть навіщо ваш хазяїн витияг у владу кума пуйла й замутив разом з пуйлом котли для добробатів і ЗСУ?
Вугілля з ордли купувати в Білорусі по ціні як з Роттердаму, це Зрада, чи знову ваша Мальдівська "перемога"?
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09.02.2021 23:55 Ответить
Ты че, с бутылки слетел?
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10.02.2021 09:59 Ответить
Наше хрипеньке мавпенятко минулий рік страшенно пишалося «миром», яке воно досягло з Путіним на Донбасі. Заради цієї ілюзії нашій армії заборонили не лише звільняти свою територію, а й навіть стріляти у відповідь. Заради цього ворогу злили найважливішу й найуспішнішу спільну операцію наших спецслужб із західними союзниками. Але варто було Янелохові перестати лизати Плєшфюреру дупу і зчинити перший опір (навіть не самим московитам, а всього-навсього їх українській агентурі), як війна розгорілася знову.
І наш інфант опинився на шпагаті: стати на коліна, як колись обіцяв, і зберегти імідж миротворця - чи продовжувати грати залізного гетьмана (якщо не заради держави, то хоч для власного самолюбства й підтримки проукраїнської публіки)?
Ох, не просто бути політиком без ідеології, принципів, переконань і навіть просто характеру.
Karl Volokh
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09.02.2021 23:59 Ответить
Кравчук - капитан Очевидность.
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10.02.2021 00:03 Ответить
Кравчук, а с каких пор на фронте начали загадочно умирать?
На Донбассе загадочно умерла молодая военнослужащая...

В Мариуполе умерла молодая военнослужащая Ярослава Коляденко из Винницкой области.
Об этом сообщается на Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
Ярослава родилась в 1992 году и проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
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10.02.2021 00:04 Ответить
19 убитих це ще "перемир'я". А 20 убитих вже не перемир'я? зебілоїди
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10.02.2021 00:09 Ответить
Кравчук уже в Минске заразился кацаповирусом и дошло до того . что предлагал провести референдум. О чем? Что Донбасс и Крым - это территории Украины. Маразм у Макаровича начинается
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10.02.2021 00:22 Ответить
"Великий слепой" прозрел и принял "виагру".
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10.02.2021 00:29 Ответить
Принцип дії флюгера.
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10.02.2021 06:36 Ответить
"Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой." - ну надо же прозрел утырок старый, а еще недавно вещал о том, что с кацапами можно обо всем договориться, а теперь историю вспомнил.
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10.02.2021 00:30 Ответить
Ну, що, сволота, набалакалися ??? наперереговорювалися ???
В очі виродкам (разом з вашим блазнем) надивилися ???

А де те "експерт" і "стратЄЧ" ?
Якраз же минулого тижня =авторитетно= заявляв, що нічого не зірвано ???

То що, уже =стрєляют= ?
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10.02.2021 00:32 Ответить
Надо просто еще на 2км. отойти, и пока сепары будут обустраивается на снова отданных Украинских позициях глядишь еще пару месяцев будет перемирие ,ну и так дальше, до самого Киева. Нелох не даст соврать)))
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10.02.2021 00:39 Ответить
мертвечук же пообіцяв, ось і роблять.
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10.02.2021 01:10 Ответить
В такому випадку, чим зайнятий лейтенант бакланов? Чому мервечук не заарештований?
Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 5704
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10.02.2021 12:03 Ответить
Ні, ні. На випадок загострення у перших рядах хай йдуть ті, хто втомився від війни за часи Пороха, а командувати ними будете ви переговорники.
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10.02.2021 05:49 Ответить
Ну это та же медицинская тема. Так понимаю, та спесь, которая сошла, когда они косяками ложились под аэропортом, начинает бурлить наружу. Абсцес пошел. В таких случаях рекомендуют укол.
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10.02.2021 06:38 Ответить
Так понимаю....каналы Интер и Наш???....( какой в жопе Наш?) должны быть закрыты.
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10.02.2021 06:42 Ответить
Та шов би з тієї ТКГ як і Кучма і не зудів би, то одне то інше! Хіба ж пенсії не вистачає?
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10.02.2021 06:40 Ответить
Стара, дирява каністра.
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10.02.2021 08:29 Ответить
Тв отсиживаешься как крыса а старик защищает Украину.... чья бы мычала!!!
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10.02.2021 09:26 Ответить
Самолайк?
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10.02.2021 10:01 Ответить
Закрий свою диряву пасть, гандон лаптеногий. Тут твоє не мелеться мразота.
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10.02.2021 16:51 Ответить
Значит кто-то прос***л мирные переговоры!
Да, Макарыч?
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10.02.2021 09:08 Ответить
дед спал... спал... и проснулся...
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10.02.2021 09:15 Ответить
Как -будто односторонние потуги шмаркли можно біло считать перемирием. Как только наши войска где-то отходили российские терорристические войска тут же занимали наши позиции и оттуда стреляли по копающим траншеи украинским войскам.
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10.02.2021 09:20 Ответить
Кравчук тут прав на все 100%. Путин Х..йло и это не новость. Ждать подлянок от Х..йла, готовиться к уничтожению танков, готовить снайперов и т.д.- задача МВС. Вспомните как Финляндия противостояла совку!!! Сейчас Х.йло открыто не нападает а пытается марионетками наемными местными руководить. Давить гнид, идет процесс очистки нации
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10.02.2021 09:24 Ответить
Ой, вей, "... идет процесс очистки нации..." Какой? Не рівняй Фінляндію і жидівську Україну.
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10.02.2021 11:02 Ответить
Проснісь і пой! Іде процес формування нації "какаяразніца" і покоління юзерів тіктоку.
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10.02.2021 19:18 Ответить
Полтора года демагогии за наши деньги, отводи войска до Днепра!
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10.02.2021 09:26 Ответить
По сравнению с потерями от короновируса - потери на войне мизерные....Нам больше нужно уделять внимания потерям от пандемии....163 за ОДИН токо день....Наверно за последний год в войнушке меньше погибло....Небольшая войнушка и только - в России от короновируса 76 000 погибло(официально) в реалии думаю больше....За 10 лет войны в Афганистане 15 000....У нас идет война совсем другого типа и потери на ней огромные.....
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10.02.2021 09:28 Ответить
Дебил?!!!!
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10.02.2021 09:32 Ответить
Думаю, що в цьому питанню не Кравчук винуватий а зеленський,що була брехня про мир на Донбасі. Кравчуку була поставлена така задача. Але навіть "хитрий лис" не міг в подальшому це витерпіти. І це хорошо,що відкрито вказано на долбо---ство і президента і всьому єврейсько--кацапському кодлу. Зеленський має відкрито признати свою неспроможність керувати державою і її обороняти. Він пустишка і неуч. Тому потрібно повертати до влади таких бійців, як Порошенко,Яценюк, ТУрчинов. Хочемо ми того,чи ні, але Україну потрібно ЗАХИЩАТИ І СПАСАТИ,
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10.02.2021 09:29 Ответить
А наш головнокомандувач як язика проковтнув.
Сцикливе, тупе створіння.
Він тепер МУСИТЬ визнати, що був лохом, коли заставляв відводити війська, вводити штрафи (це взагалі верх підлості!) за вогонь по противнику.
І за вагнерівців і за зрив операції із звільнення в'язнів з ОРДЛО рано, чи пізніше, але відповість.
Зараз його за яєчка тримає СБУшний зрадник.
І має всі шанси заставити танцювати під дудочку з РФ.
Хоча він і так непогано підігравав.
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10.02.2021 09:32 Ответить
«Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».
Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г
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10.02.2021 09:39 Ответить
бабла не перечислили???
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10.02.2021 09:51 Ответить
Пуская он это расскажет своим друзьям из ОПЗЖопса, а их там предостаточно. Ну скажем братьям Суркисам к примеру...
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10.02.2021 09:51 Ответить
Наконец то здравые мысли Кравчук изложил. Сюси-пуси с рашенфашистами недопустимы.
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10.02.2021 10:03 Ответить
Тю, а як же погляд у шоколадне око *****, що не допомогло?
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10.02.2021 10:13 Ответить
"Око" вже не показується, щоб не зурочили))
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10.02.2021 11:22 Ответить
Ну і чого ми досягли? Обрали дебіла, щоби він за 3 роки зрозумів де він перебуває, і що довкола відбувається? Так у нас пів країни дебілів, якщо кожного президентом обирати і по три роки давати, то як ми країну збудуємо?
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10.02.2021 10:15 Ответить
Так готовте население!!!! Где вы все????
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10.02.2021 10:17 Ответить
А на що ви чекали, пан Кравчук, з вашим досвідом? Навіщо було прикидуватись? Навіщо було підтримувати Зеленського? Ви не бачили, хто це такий?
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10.02.2021 10:22 Ответить
Він бачив, але був злий, що не давали йому президентську пенсію...
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10.02.2021 11:26 Ответить
а про що ж ти з ними СТАРИЙ ГАНДОН домовлявся і сюсюкався весь цей час?
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10.02.2021 10:28 Ответить
Кравчук хитрий лис, ще з совкових часів у політиці.
Але зараз слова його - це слова державного мужа.
А де ж наш головнокомандувач?
Ризикну передбачити, що скоро витисне з себе "видосик", де про все і про нічого і винен буде Порох.
Лошара має признати, що він лошара.
Але навіть на це у нього немає мужності.
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10.02.2021 10:39 Ответить
Будемо надіятися що, після політичних заяв буде "стурбованість" за життя воїнів та наказ про активізацію захиста їх життя. Може ще й санкції на електро товари з кацапстану.
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10.02.2021 10:55 Ответить
Надія на таку "мінімалку" є.
Ще можуть бути істеричні заяви про те, як лише він один воює з РФ.
А от до нього...(далі мантра про Порроха).
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10.02.2021 14:10 Ответить
Звичайно, можна любити чи не любити політиків але варто пам'ятати що, Україна з її економічним станом та кількістю прихильників агресора в середині країни не може бути самостійним гравцем. Яка б не була влада, а вона має постійно орієнтуватися на більш багатих та впливових союзників, готувати світову громадську думку і вишукувати підходящий момент для політичних кроків та заяв.
Будьте вже чесними і визнайте що, Порошенко робив точно те саме. Три десятки перемирь і покарання за відповідь на провокації були і в його час. Не говорячи вже про історію з неспротивом в Криму за часів Турчинова.
Є час розкидати камені і є час їх збирати. Слабий мусить постійно ухилятися доки не вловить правильний момент для контр-удару. Доки Європа та США мали якісь нав'язливі ідеї нам доводилося постійно брати до уваги їх небажання мати активну війну на своїх кордонах. Зараз настав момент коли, ***** защемив Навального і насцяв у Москві на спину Бореля. Європа ображена, Україна отримала "вікно можливостей" і тут вже до політиків, як вони цим скористаються. Добре було б посадити Тараса Козака (а може і Рабіновича) та прищемити мертвечука. Чудова нагода потицяти в мордою ***** в невиконання Мінських договорняків.
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10.02.2021 10:52 Ответить
На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально, -Кравчук./ Цель правящей Украиной мафии Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ,совсем другая. Это продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки и гешэфты с где то Шаломовым. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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10.02.2021 11:12 Ответить
Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 3826 .Що це з дідо ? Ти ба ,, невже розвиднилось.? То вже не Порошенко винуватий , в тому що війна ніяк не припиниться ? А говорилося ж раніше ,, ех х .!! Макарич Макарич .. Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 2190 .
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10.02.2021 11:17 Ответить
Миздобули? Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 9916 Знову? Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 791 А до того росіяннці діяли "под прікритієм"?
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10.02.2021 11:29 Ответить
Уявляю, як гірко нашим воїнам на фронті, якщо позаду немає надійного тилу... і при владі багато ворогів.
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10.02.2021 11:31 Ответить
Діяли б тишком ( підрив на невідомому предметі), то й далі можна було б локшину про "режим тиші" вішати.
Вам же казали, що кацапи через "миролюбні" поступки і загравання нахабніють.
Стримуючі фактори для кацапів були знищені півтора роки тому. Що тепер?
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10.02.2021 11:59 Ответить
придурок комуняцький, а воно коли-сь було те перемир'я?!
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10.02.2021 12:25 Ответить
По заявлению Кравчука значит что минские договоренности уже никого и никчему не обязывают.А Кравчук политик ответственный и лишнее необдуманое слово не выскажет.Только не понимаю почему ЗЕвласть никак на это не реагирует и не предпринимает никаких шагов для уже не прикрытой борьбы с врагом.
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10.02.2021 12:32 Ответить
А що таке? Кравчук стару з косою побачив?
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10.02.2021 13:42 Ответить
Х там, він їй стільки компліментів розкаже ,що він на її стороні, розпитається за сестру що ліцо поменяла та косу розплела як там вАной ,вона заплаче і піде вдаль....
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10.02.2021 18:08 Ответить
зебуины потерли все коменты против зелупы-предателя)))
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10.02.2021 14:25 Ответить
Щось задовго до Кравчука такі елементарні речі доходили!
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10.02.2021 15:09 Ответить
Оххохо! Кравчук распустил перья, прочистил горло, стал на цыпочки и громко закукарекал!
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10.02.2021 16:32 Ответить
Хай це все прокалякає **********, з якою раніше любєзнічал в програмах кацапо ТВ ,старий пердун.
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10.02.2021 17:25 Ответить
Мертвечук скинув хитрого комуняцького лиса з підсоса і тут Макарич проснувся з летаргічного сну і став правду матку різати.Старий, недолюстрований флюгер, який пустив під відкос величезний потенціал України.Його масоли, фокіни, слєпічеві, ********* под бдітєльним і направляющєм руководстве із мацкви проїпали ,порізали, штучно збанкрутували і віддали все обрізаним з партії медведчука і суркіса, ахмєтова і пінчука.
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10.02.2021 17:58 Ответить
Чем же ты думал когда отдавал ЯО, точно не головой Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито - Цензор.НЕТ 5878
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10.02.2021 18:24 Ответить
Ти ЧУЄШ ЗЕ?Перемирря вже НЕМА а це означає що і взятих Україною на себе мінських зобовязань вже не існує як і Будапештських домовленостей.
Вже пора міняти генералітет міністерства оборони України на генералів та комбатів які пройшли АТО та ООС а теперішніх ватних перевірити на на їх роботу на користь ворога.
Чи Ви із тим незгодні або за 7 років війни у нас немає військових які достойні руководити обороною України а лише ті що і пороху не нюхали і далекі від потреб військ на нульовуі.
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10.02.2021 18:53 Ответить
Сьогодні в Київі нацкорпус заблокував диверсантів Путіна в будівлях автореммайстерень на Печерському. Приїхала поліція і заблокованим бойовикам лиш не роздавала конфети від Авакова та дозволяла цій шоблі вести себе,як мальчікам-забіякам з антидержавним нахилом. То біш, плювати на прапор Українтвоїи і орати антиукраїнську матерщину. Представте,що б зробили б в їх Росії з такими бойовиками... Там за прапор на Будиинку дають 20 років,а тут в антидкржавній організаціі з супротивом...
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10.02.2021 20:24 Ответить
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