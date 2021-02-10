Скоротити штат СБУ на 10 тисяч осіб неможливо, - Баканов
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Глава СБУ Іван Баканов пропонує модель поетапного скорочення персоналу відомства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, законопроєкт передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає Іван Баканов: глава відомства вважає це неможливим в поточних умовах.
"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не видається можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.
Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформи Служби безпеки України. Йдеться про законопроєкт №3196-д.
Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.
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И неужели не продали оставшиеся (очень немногие) секреты?
Сокращать спецслужбу в условиях войны с сильным и подлым противником, я счтаю, совершенно недопустимо. И ставить во главе спецслужбы человека далекого от специфики тоже недопустимо. Но, чтобы не было как с той девочкой, задачи СБУ должны быть определены абсолютно точно и они не должны касаться бизнеса в принципе. Финансирование терроризма и подобные вещи - да. Кошмарить бизнес и обогащать сотрудников СБУ на этом - однозначно нет. Все до единого сотрудники должны работать на безопасность страны. Даже швабра у уборщицы должна стрелять хотя бы одиночными и иметь оптический прицел. А уборщица должна знать джиу-джитсу, ножевой бой и уметь стрелять по-македонски.
от перестановки кроватей посетителей в борделе больше не станет!
казалось бы, достаточно просто внедрить неотвратимость наказания в правосудии, но сколько проблем на этом пути может возникнуть...
Так от, я сумніваюся що, ефективність їх роботи менша ніж у 30 тисячних українських чи 300 тисячних кацапських спецслужб. Тут питання не в кількості, а в якості. Чудову аналітику та логістику 30 високоякісних спеціалістів не замінити тисячами олухів, які не здатні правильно сформулювати думку на папері. А робота спецслужб інтелектуальна, в першу чергу якраз і є аналітика, розробка планів та логістика.
войны у нас нет, можно армию вообще отменить
зато понаоткрывать институтов артистов и скомарох