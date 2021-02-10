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Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно, - Баканов

Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно, - Баканов

Глава СБУ Иван Баканов предлагает модель поэтапного сокращения персонала ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, законопроект предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства. Против этого выступает Иван Баканов: глава ведомства считает это невозможным в текущих условиях.

"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", - заявил Баканов.

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Глава СБУ предложил модель поэтапного сокращения персонала: досрочный выход военных на пенсию на время реформы и ежегодное сокращение вакантных должностей.

Напомним, Верховная Рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.

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Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

ВР (29228) законопроект (3219) СБУ (19855) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+17
Нельзя? Что еще не все сотрудники СБУ ездят на Лексусах? Не все скупили недвижимость в Киеве и земли в Украине? Не все пристроили детей в крупнейшие финансово-промышленные группы и дают образование на Западе?
И неужели не продали оставшиеся (очень немногие) секреты?
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10.02.2021 09:22
+8
А сами "бойцы незримого фронта" хотят порядка?
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10.02.2021 09:23
+7
Если уволить всех агентов ФСБ, то он сократится еще больше.
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10.02.2021 09:41
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Сейчас бы за счёт СБУ снижать нагрузку на бюджет, они там адекватные или нет?
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10.02.2021 09:16 Ответить
Якщо скоротити всіх кремлівських щурів то як раз.
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10.02.2021 09:35 Ответить
Так мислячі люди розуміють абсурдність словосполучення "законопроект Зєлєнского". 😁 І знають, звідки у цього законопроекту ростуть нои - з кацапської дупи.
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10.02.2021 09:48 Ответить
Я знаю способ. Если СБУ начнет нормально работать, то они столько наворованного смогут вернуть, что в бюджете будет бабок на сокращение 3-х СБУ, но тогда это уже не надо будет делать.
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10.02.2021 10:04 Ответить
Не будьте коміком. Вони в бюджет не повертають. Якщо щось і відберуть то, виключно на власну користь.
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10.02.2021 12:06 Ответить
адекватні потихеньку зливають країну.
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10.02.2021 10:06 Ответить
СБУ и так штат невелик...Думаю их сокращать не нужно....Пусть работают - наведите там просто порядок.....
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10.02.2021 09:20 Ответить
А сами "бойцы незримого фронта" хотят порядка?
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10.02.2021 09:23 Ответить
Что такое "навести порядок"? Заставить их честно работать и жить на одну зряплату? Отдавать 100% найденного и отжатого в бюджет? Ты просто наивный.
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10.02.2021 10:07 Ответить
По оценкам German Federal Office for the Protection of the Constitutionhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-17 [17] в ФСБ работает около 350000 человек................Вот этим и не только этим разведкам противостоит СБУ.....Их даже очень мало....Я б наростил их состав....Да они воруют - да они продажны....Как и все МЫ....Да они не безупречны....Но там работают люди с другим виденьем МИРА...туда не наберешь с улицы как в Полицию...Их нужно беречь и они нам нужны...А сократить их - ЗАЧЕМ????....В Украине сокращают только для одного - перенаправить денежные потоки НАВЕРХ....Приходит новый руководитель и "начинает сокращать" - к нему все строятся в очередь и говорят сколько ЗАНЕСУТ....кто заносит - остаются - кто нет - могут и сократить....Не такой я уж и наивен....
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10.02.2021 11:03 Ответить
Есть предложение. Организовать бюро экономических расследований БЭР и направить туда 5-ю колону в СБУ, а те, кто занимался экономикой и воровал и покрывал, пусть займутся контррозвідкою, как и положено СБУ. 5-я колона останется не у дел и ворам нечего будет воровать. Тогда и увидим кого надо сокращать в 1 очередь.
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10.02.2021 11:11 Ответить
Да согласен - этот отдел нужно распустить и набрать всех новых....Но сейчас в мире войны ведуться за экономику....Это будет самый главный отдел....Как его не назови но он самый главный....Ибо без сильной экономики Украине не выжить...
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10.02.2021 11:17 Ответить
Проблема большая. В СБУ 5-я колона огромна + они носители секретной инфы. Просто так не уволишь. Надо посылать молодежь учится в США и Англию и лет через 10 - 15 обновить СБУ.
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10.02.2021 11:30 Ответить
Да огромная.Я думаю что в нашем мире информацию уже не защитить..Все уже все знают об Украине....В Украине есть Академия СБУ...Кадры свои есть молодые...Просто нужно ставить задачи и требовать результат....Не справились - уволить...А выгонять просто так - это роскошь....
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10.02.2021 11:34 Ответить
Нельзя? Что еще не все сотрудники СБУ ездят на Лексусах? Не все скупили недвижимость в Киеве и земли в Украине? Не все пристроили детей в крупнейшие финансово-промышленные группы и дают образование на Западе?
И неужели не продали оставшиеся (очень немногие) секреты?
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10.02.2021 09:22 Ответить
А куда тупым прокурорам теперь податься, где им харчеваться?
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10.02.2021 09:28 Ответить
Так они еще и доплачивать в бюджет должны, а не то шо тянуть бабло.
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10.02.2021 09:28 Ответить
сократить? службу брелков украины ? вы с ума сошли !!!
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10.02.2021 09:29 Ответить
Просто бизнес кошмарить будет некому, нехватка кадров, понимаете???!!
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10.02.2021 09:30 Ответить
Если уволить всех агентов ФСБ, то он сократится еще больше.
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10.02.2021 09:41 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210210-skorochennya-shtatu-sbu-zaraz-nemozhlyvo-bakanov-pro-reformu-spetssluzhby/ Скорочення штату СБУ зараз неможливо: ...может тех кто любит заниматься экономическими преступлениями(коммерсанты СБУ шники),перевести их в ОБХСС отделом при МВД Украины?
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10.02.2021 09:42 Ответить
Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно ...легче просто переименовать в ФСБУ и не надо реформировать
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10.02.2021 09:44 Ответить
Шуточки у тебя... бррррр, не дай Бог!
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10.02.2021 09:51 Ответить
Пошла девочка в лес по грибы, по ягоды, да так ни с чем и вернулась. Четче надо задачи ставить.
Сокращать спецслужбу в условиях войны с сильным и подлым противником, я счтаю, совершенно недопустимо. И ставить во главе спецслужбы человека далекого от специфики тоже недопустимо. Но, чтобы не было как с той девочкой, задачи СБУ должны быть определены абсолютно точно и они не должны касаться бизнеса в принципе. Финансирование терроризма и подобные вещи - да. Кошмарить бизнес и обогащать сотрудников СБУ на этом - однозначно нет. Все до единого сотрудники должны работать на безопасность страны. Даже швабра у уборщицы должна стрелять хотя бы одиночными и иметь оптический прицел. А уборщица должна знать джиу-джитсу, ножевой бой и уметь стрелять по-македонски.
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10.02.2021 09:45 Ответить
Та вы шо, с ума сошли?! Где ж они все будут харчеваться?!
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10.02.2021 09:50 Ответить
Будут сокращать проверяющих киоски или контрразведку?
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10.02.2021 10:00 Ответить
баканов-пдрс.
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10.02.2021 10:05 Ответить
а то что случится? сократив армию вымогателей на 10 тыс человек некому будет расследовать занижение налогов при продаже 400 т подсолнечного масла или завышение цены при установке фонарей уличного освещения?
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10.02.2021 10:16 Ответить
"верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242" - передайте эти цифры баканову.
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10.02.2021 10:24 Ответить
Сокращение невозможно! Реформирование тоже! Только создавать с нуля НОВУЮ СЛУЖБУ с самым жёстким и дотошным отбором!
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10.02.2021 10:29 Ответить
и какая разница? к вновь отобранным не придут с кейсом представители "очень влиятельных и уважаемых людей/организаций"?
от перестановки кроватей посетителей в борделе больше не станет!
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10.02.2021 10:46 Ответить
не то что б намекаю прямо таки, но помнится у нас была реформа армии при одном любителе шапок... тогда отменили призыв, а по итогу 2014 встретили без боеспособной армии.... теперь почему то сильно хотят реформировать сбу...
казалось бы, достаточно просто внедрить неотвратимость наказания в правосудии, но сколько проблем на этом пути может возникнуть...
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10.02.2021 10:43 Ответить
Не те що, я на щось натякаю але СБУ це, по суті українізоване КГБ з його цілями та витікаючою з цілей структурою. Добре, там Чучма проводив вже свої рехворми і тупо замінив третину вояками, а третину мусорами аби взяти все під власний контроль. Але від цього СБУ не стала ні Моссадом, ні ЦРУ, ні тобі ФСБ, а так покручем який мав контролювати ситуацію в країні на користь корумпованих чиновників. Не дивлячись на це, там як і всюди є якась кількість нормальних служак, які вміють робити свою справу. Але в цілому це, далеко не те що, має бути на сьогодняшній день. Вони занадто перевантажені не потрібними функціями і завданнями, які не дають їм виконувати роботу.
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10.02.2021 12:35 Ответить
Взагалі то, є така служба в одній країні, зветься Моссад. Всі про неї чули і в багатьох країнах її поважають. Так от, Моссад є цивільною службою в якій чисельність службовців біля півтори тисячі, значна частина з яких прикомандирована з інших військових і не тільки підрозділів. Їх основне завдання аналітика та логістика. Реальних спецагентів там всього декілька десятків і ніхто вам не скаже точну цифру. Якщо потрібно зібрати додаткові сили вони підключають тих спеціалістів, які їм потрібні з інших служб (є у них якийсь резерв перевірених людей всюди).
Так от, я сумніваюся що, ефективність їх роботи менша ніж у 30 тисячних українських чи 300 тисячних кацапських спецслужб. Тут питання не в кількості, а в якості. Чудову аналітику та логістику 30 високоякісних спеціалістів не замінити тисячами олухів, які не здатні правильно сформулювати думку на папері. А робота спецслужб інтелектуальна, в першу чергу якраз і є аналітика, розробка планів та логістика.
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10.02.2021 12:26 Ответить
ЗІ: Думаю що, знайдуться серед союзників слуби, які здатні і мають бажання правильно почистити та реформувати і СБУ, і МВД. Для цього у них є готові і вже опробовані програми.
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10.02.2021 12:42 Ответить
Эта служба уже давно и безнадежно прогнила. Там как минимум половину надо просто выгнать без выходного пособия. Они уже так наворовались что до конца их жизни хватит.
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10.02.2021 12:49 Ответить
а чего вы ждали от клоуна?
войны у нас нет, можно армию вообще отменить
зато понаоткрывать институтов артистов и скомарох
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10.02.2021 13:09 Ответить
На десять невозно,надо на ПЯТЬДЕСЯТ и оставить десять тысяч. Все равно реально работают 500 человек( кто не "экономической контразведке"( госрекете). Хотя правильно было бы поменять руководителей( человек 40),назначить профессионалов,а не фигляров и политиканов и поез поедет и с этими
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10.02.2021 14:12 Ответить
 
 