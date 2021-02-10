Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно, - Баканов

Глава СБУ Иван Баканов предлагает модель поэтапного сокращения персонала ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, законопроект предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства. Против этого выступает Иван Баканов: глава ведомства считает это невозможным в текущих условиях.

"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", - заявил Баканов.

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Глава СБУ предложил модель поэтапного сокращения персонала: досрочный выход военных на пенсию на время реформы и ежегодное сокращение вакантных должностей.

Напомним, Верховная Рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.

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Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.