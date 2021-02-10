Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно, - Баканов
Глава СБУ Иван Баканов предлагает модель поэтапного сокращения персонала ведомства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, законопроект предусматривает сокращение штата СБУ почти на 10 тысяч сотрудников и ликвидацию медицинского управления ведомства. Против этого выступает Иван Баканов: глава ведомства считает это невозможным в текущих условиях.
"Уменьшить количество сотрудников до 17 000 в течение трех лет не представляется возможным. Надо учитывать финансовые затруднения и необходимость снизить нагрузку на государственный бюджет", - заявил Баканов.
Глава СБУ предложил модель поэтапного сокращения персонала: досрочный выход военных на пенсию на время реформы и ежегодное сокращение вакантных должностей.
Напомним, Верховная Рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.
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Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.
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И неужели не продали оставшиеся (очень немногие) секреты?
Сокращать спецслужбу в условиях войны с сильным и подлым противником, я счтаю, совершенно недопустимо. И ставить во главе спецслужбы человека далекого от специфики тоже недопустимо. Но, чтобы не было как с той девочкой, задачи СБУ должны быть определены абсолютно точно и они не должны касаться бизнеса в принципе. Финансирование терроризма и подобные вещи - да. Кошмарить бизнес и обогащать сотрудников СБУ на этом - однозначно нет. Все до единого сотрудники должны работать на безопасность страны. Даже швабра у уборщицы должна стрелять хотя бы одиночными и иметь оптический прицел. А уборщица должна знать джиу-джитсу, ножевой бой и уметь стрелять по-македонски.
от перестановки кроватей посетителей в борделе больше не станет!
казалось бы, достаточно просто внедрить неотвратимость наказания в правосудии, но сколько проблем на этом пути может возникнуть...
Так от, я сумніваюся що, ефективність їх роботи менша ніж у 30 тисячних українських чи 300 тисячних кацапських спецслужб. Тут питання не в кількості, а в якості. Чудову аналітику та логістику 30 високоякісних спеціалістів не замінити тисячами олухів, які не здатні правильно сформулювати думку на папері. А робота спецслужб інтелектуальна, в першу чергу якраз і є аналітика, розробка планів та логістика.
войны у нас нет, можно армию вообще отменить
зато понаоткрывать институтов артистов и скомарох