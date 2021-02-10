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Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворюють на базі E-Health. Останній - це реєстр всіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Сьогодні у нас є реєстр всіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там більш 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру доопрацьовано модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що вся інформація про вакцинацію повинна збиратися в цьому модулі на базі цього реєстру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

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сами создать ничего не способны вот и крадут идеи попередникив....
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10.02.2021 11:36 Відповісти
Бла-бла-бла.
Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 4388
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10.02.2021 11:38 Відповісти
И там более 29-30 млн украинцев

А смысл тогда проводить перепись населения если все у семейных врачей записаны, бо если нет семейного врача, то хрен откроют больничный ? Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 5133
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10.02.2021 11:38 Відповісти
около 20-30% декларации еще не заключили. Больничные в нашей стране, где половина работает не официально, нужны не всем.
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10.02.2021 11:43 Відповісти
А зачем ? Вы планируете массовый геноцид ?
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10.02.2021 11:41 Відповісти
****, и ведь декларацию расторгнуть невозможно.
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10.02.2021 11:42 Відповісти
Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 2180
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10.02.2021 12:09 Відповісти
Слухняна возівська дівчинка здриснула своєчасно.
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10.02.2021 12:06 Відповісти
 
 