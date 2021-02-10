Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворюють на базі E-Health. Останній - це реєстр всіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Сьогодні у нас є реєстр всіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там більш 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру доопрацьовано модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.
Міністр зазначив, що вся інформація про вакцинацію повинна збиратися в цьому модулі на базі цього реєстру.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А смысл тогда проводить перепись населения если все у семейных врачей записаны, бо если нет семейного врача, то хрен откроют больничный ?