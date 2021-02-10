РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
77381 посетитель онлайн
Новости Здоровье
1079 8
вакцина (3472) карантин (15570) Федоров Михаил (230) COVID-19 (17205) коронавирус (16162)

Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.

Министр отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Также читайте: Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сами создать ничего не способны вот и крадут идеи попередникив....
показать весь комментарий
10.02.2021 11:36 Ответить
Бла-бла-бла.
Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 4388
показать весь комментарий
10.02.2021 11:38 Ответить
И там более 29-30 млн украинцев

А смысл тогда проводить перепись населения если все у семейных врачей записаны, бо если нет семейного врача, то хрен откроют больничный ? Реестр вакцинации от COVID-19 создадут на базе E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 5133
показать весь комментарий
10.02.2021 11:38 Ответить
около 20-30% декларации еще не заключили. Больничные в нашей стране, где половина работает не официально, нужны не всем.
показать весь комментарий
10.02.2021 11:43 Ответить
А зачем ? Вы планируете массовый геноцид ?
показать весь комментарий
10.02.2021 11:41 Ответить
****, и ведь декларацию расторгнуть невозможно.
показать весь комментарий
10.02.2021 11:42 Ответить
Реєстр вакцинації проти COVID-19 створять на базі E-Health, - Федоров - Цензор.НЕТ 2180
показать весь комментарий
10.02.2021 12:09 Ответить
Слухняна возівська дівчинка здриснула своєчасно.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:06 Ответить
 
 