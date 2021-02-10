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"Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт

З 1 лютого 2021 року Перший канал Українського радіо відновив мовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі на окуповані території Криму та Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що Національна громадська телерадіокомпанія України отримала в 2021 році повне фінансування.

Середньохвильовий передавач "Українського радіо" в селі Промінь Миколаївської області потужністю 500 кВт покриває велику частину території України (вдень - 60% території, включно з окупованими територіями, з вечора до ранку - вся територія України).

У відомстві наголосили, UA: Українське радіо - найпопулярніше розмовне радіо і найпопулярніша FM-мережа України, яка охоплює понад 180 FM-частот.

Також читайте: Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники

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Топ коментарі
+3
Радио "Подожги кацапский пердак".
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10.02.2021 13:09
+2
Ахтунг Ахтунг.. сегодня в концлагере РАБссия валят Мавзолей чЛенина.Просьба фотосессии не делать..."Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 8805 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172
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10.02.2021 13:13
+2
Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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10.02.2021 13:20
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"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9616 Представляю, как там сейчас прильнули к приёмникам.
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10.02.2021 13:06 Відповісти
А Владімірскій централ з якою періодичністю нашим людям будуть ставити???
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10.02.2021 13:07 Відповісти
Ты о чем болезный?
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10.02.2021 16:51 Відповісти
Радио "Подожги кацапский пердак".
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10.02.2021 13:09 Відповісти
Уже по комментам видно, что подожгло вате пару пердаков .
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10.02.2021 16:56 Відповісти
А воно їм потрібне те радіво?
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10.02.2021 13:12 Відповісти
Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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10.02.2021 13:20 Відповісти
Там 20 років було і українське радіо і телебачення. І який результат? Довбаси завжди дивились на мааскву, тільки і світла було у віконці.
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10.02.2021 13:25 Відповісти
як воно там було мы увидели еще в 2014
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10.02.2021 15:01 Відповісти
Дуже потрібне, тому що для окупованого Донбасу це майже єдине джерело інформації з боку України.
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10.02.2021 16:52 Відповісти
Ахтунг Ахтунг.. сегодня в концлагере РАБссия валят Мавзолей чЛенина.Просьба фотосессии не делать..."Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 8805 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172
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10.02.2021 13:13 Відповісти
Интересно было бы услышать каменты от гражданина Омеляна по этому событию.
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10.02.2021 13:17 Відповісти
Омелян порядочный Пан,брат погибшего оперного певца Василя Слипака,что то не так?
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10.02.2021 13:21 Відповісти
Дело не в том, что он брат Слипака, а в том каких успехов он достиг, будучи министром инфраструктуры в своё время.
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10.02.2021 15:04 Відповісти
Ранок з ЛЮБЄ, після година з Олегом Газмановим, в рекламі Патап і Настя, потім вічно жифий кабзон., Реклама аквафреш. В обід ремікс з вище перерахованих, після обіду пьєсні франтавих лет, патом песні дружественних стран звучать " пяснярі". Дальше вечірній запор - попса в ісполненніі Льва Лещенко.
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10.02.2021 13:18 Відповісти
Что ватка, горит от Українського радіо?
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10.02.2021 16:54 Відповісти
Дебіли і прирівняні до них зе-- слова не да!
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10.02.2021 18:19 Відповісти
Ну если дебилам "слова не да!", то зачем ты тогда строчишь свои высеры? Или раз ты дебил, что правила для тебя не писаны?
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10.02.2021 21:39 Відповісти
Айдер Муждабаев : кремлевский рейх должен быть разрушенн!!
Подпишитесь на Айдера в Ютьюбе... "Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5891
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10.02.2021 13:18 Відповісти
Паскудам слово не давали,вали НА... "Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7303
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10.02.2021 13:24 Відповісти
Дважды бравшее ЧЕЧНЮ Мавзолейное быдло проводило зачистки Чечне разов 7 если не больше...Украине нужно тоже самое сделать...
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10.02.2021 13:27 Відповісти
ФМ діапозон повність московський. Хто зараз слухає середні волни
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10.02.2021 13:47 Відповісти
Я слухаю. Багато станцій, принаймні, в нічний час. Приймач - SONY ICF-2001D.
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10.02.2021 14:07 Відповісти
Якщо немає інших українських ЗМІ, а є бажання отримувати інформацію, то слухають і на середніх хвилях.
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10.02.2021 17:00 Відповісти
у кого є бажання дивитись і слухати українські ЗМІ, той користується інтернетом, котрий " там " існує
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10.02.2021 18:53 Відповісти
Інтернет там існує і повністю контролюється кацапами, крім того не у всіх є можливість та необхідні навички у користуванні інтернетом (наприклад у пенсіонерів). Я особисто знаю людей з окупованного Донбасу у яких єдине джерело отримання інформації з нашого боку це саме Українське Радіо, при тому що кацапи його постійно намагаються глушити.
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10.02.2021 21:45 Відповісти
 
 