"Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт

З 1 лютого 2021 року Перший канал Українського радіо відновив мовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі на окуповані території Криму та Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що Національна громадська телерадіокомпанія України отримала в 2021 році повне фінансування.

Середньохвильовий передавач "Українського радіо" в селі Промінь Миколаївської області потужністю 500 кВт покриває велику частину території України (вдень - 60% території, включно з окупованими територіями, з вечора до ранку - вся територія України).

У відомстві наголосили, UA: Українське радіо - найпопулярніше розмовне радіо і найпопулярніша FM-мережа України, яка охоплює понад 180 FM-частот.

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