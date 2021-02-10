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"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт

С 1 февраля 2021 Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.

Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - вся территория Украины).

В ведомстве подчеркнули, UA: Украинское радио - самое популярное разговорное радио и самая популярная FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники

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Топ комментарии
+3
Радио "Подожги кацапский пердак".
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10.02.2021 13:09
+2
Ахтунг Ахтунг.. сегодня в концлагере РАБссия валят Мавзолей чЛенина.Просьба фотосессии не делать..."Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 8805 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172
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10.02.2021 13:13
+2
Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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10.02.2021 13:20
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"Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9616 Представляю, как там сейчас прильнули к приёмникам.
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10.02.2021 13:06 Ответить
А Владімірскій централ з якою періодичністю нашим людям будуть ставити???
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10.02.2021 13:07 Ответить
Ты о чем болезный?
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10.02.2021 16:51 Ответить
Радио "Подожги кацапский пердак".
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10.02.2021 13:09 Ответить
Уже по комментам видно, что подожгло вате пару пердаков .
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10.02.2021 16:56 Ответить
А воно їм потрібне те радіво?
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10.02.2021 13:12 Ответить
Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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10.02.2021 13:20 Ответить
Там 20 років було і українське радіо і телебачення. І який результат? Довбаси завжди дивились на мааскву, тільки і світла було у віконці.
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10.02.2021 13:25 Ответить
як воно там було мы увидели еще в 2014
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10.02.2021 15:01 Ответить
Дуже потрібне, тому що для окупованого Донбасу це майже єдине джерело інформації з боку України.
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10.02.2021 16:52 Ответить
Ахтунг Ахтунг.. сегодня в концлагере РАБссия валят Мавзолей чЛенина.Просьба фотосессии не делать..."Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 8805 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172
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10.02.2021 13:13 Ответить
Интересно было бы услышать каменты от гражданина Омеляна по этому событию.
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10.02.2021 13:17 Ответить
Омелян порядочный Пан,брат погибшего оперного певца Василя Слипака,что то не так?
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10.02.2021 13:21 Ответить
Дело не в том, что он брат Слипака, а в том каких успехов он достиг, будучи министром инфраструктуры в своё время.
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10.02.2021 15:04 Ответить
Ранок з ЛЮБЄ, після година з Олегом Газмановим, в рекламі Патап і Настя, потім вічно жифий кабзон., Реклама аквафреш. В обід ремікс з вище перерахованих, після обіду пьєсні франтавих лет, патом песні дружественних стран звучать " пяснярі". Дальше вечірній запор - попса в ісполненніі Льва Лещенко.
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10.02.2021 13:18 Ответить
Что ватка, горит от Українського радіо?
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10.02.2021 16:54 Ответить
Дебіли і прирівняні до них зе-- слова не да!
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10.02.2021 18:19 Ответить
Ну если дебилам "слова не да!", то зачем ты тогда строчишь свои высеры? Или раз ты дебил, что правила для тебя не писаны?
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10.02.2021 21:39 Ответить
Айдер Муждабаев : кремлевский рейх должен быть разрушенн!!
Подпишитесь на Айдера в Ютьюбе... "Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5891
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10.02.2021 13:18 Ответить
Паскудам слово не давали,вали НА... "Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 7303
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10.02.2021 13:24 Ответить
Дважды бравшее ЧЕЧНЮ Мавзолейное быдло проводило зачистки Чечне разов 7 если не больше...Украине нужно тоже самое сделать...
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10.02.2021 13:27 Ответить
ФМ діапозон повність московський. Хто зараз слухає середні волни
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10.02.2021 13:47 Ответить
Я слухаю. Багато станцій, принаймні, в нічний час. Приймач - SONY ICF-2001D.
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10.02.2021 14:07 Ответить
Якщо немає інших українських ЗМІ, а є бажання отримувати інформацію, то слухають і на середніх хвилях.
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10.02.2021 17:00 Ответить
у кого є бажання дивитись і слухати українські ЗМІ, той користується інтернетом, котрий " там " існує
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10.02.2021 18:53 Ответить
Інтернет там існує і повністю контролюється кацапами, крім того не у всіх є можливість та необхідні навички у користуванні інтернетом (наприклад у пенсіонерів). Я особисто знаю людей з окупованного Донбасу у яких єдине джерело отримання інформації з нашого боку це саме Українське Радіо, при тому що кацапи його постійно намагаються глушити.
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10.02.2021 21:45 Ответить
 
 