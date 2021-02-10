Зеленський підписав закон про "інвестнянь"
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" № 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.
Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року, заявляють у пресслужбі ОП, передає Цензор.НЕТ.
Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.
Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.
Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.
Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Независимые суды, а не няни. Посол ФРГ объяснила, чего ждут инвесторы от властей Украины
Когочто вы выбрали? И на целых 5 лет!
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чтоб всем ребятам, всем трулялятам
жилось веселей!"
))
Есть такая передача!
Инвестоняня, инвестоняня -
У неё одна задача.
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам, всем трулялятам стало веселей! (с)
хе..ерундой занимаются! Сделать всё чтобы в страну никто из инвесторов даже не заглядывал, а потом говорить: "Приходите гости дорогие, для вас сделаем всё.." Кто же поверит ?
Корыто видать пусто?!.. Кабмин разблокировал проверки бизнеса на время карантина, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок !!!
В частности, возобновятся проверки компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций.... Какие в Куя инвестиции Клоун !!!