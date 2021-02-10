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Новини Політика України
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закон (1323) Зеленський (17376) інвестиції (543) інвестори (145)

Зеленський підписав закон про "інвестнянь"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" № 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.

Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року, заявляють у пресслужбі ОП, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+17
Дратуйте!.. я ваша "инвестняня"!
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 7669
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10.02.2021 19:33
+15
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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10.02.2021 19:32
+13
Идиоты! Кого что вы выбрали? И на целых 5 лет!
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10.02.2021 19:33
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Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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10.02.2021 19:32 Відповісти
Зрада дня карочє
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10.02.2021 19:36 Відповісти
Переможище !!! Кожному інвестору по "смотрящему" !!!
Независимые суды, а не няни. Посол ФРГ объяснила, чего ждут инвесторы от властей Украины
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10.02.2021 19:45 Відповісти
нянь поназначал? Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4890
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10.02.2021 19:32 Відповісти
"Смотрящих" перейменували в "нянь" !!!))
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10.02.2021 19:35 Відповісти
первое, что в голову приходит, когда видишь это "название" )))
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10.02.2021 19:40 Відповісти
Идиоты! Кого что вы выбрали? И на целых 5 лет!
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10.02.2021 19:33 Відповісти
Дратуйте!.. я ваша "инвестняня"!
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 7669
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10.02.2021 19:33 Відповісти
"инвестняня, инвестняня, - есть такая передача
..........................................
чтоб всем ребятам, всем трулялятам
жилось веселей!"
))
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10.02.2021 19:35 Відповісти
Піндєц котьонку - больше срать нє будєт...
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10.02.2021 19:38 Відповісти
Инвестоняня, инвестоняня -
Есть такая передача!
Инвестоняня, инвестоняня -

У неё одна задача.
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам, всем трулялятам стало веселей! (с)
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10.02.2021 19:41 Відповісти
Простіше Вові та його кодлі убитися об стінку, і ніяких нянь не треба буде
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10.02.2021 19:41 Відповісти
Видишь инвестиции? Нет. А они есть. Зеленский В.А.
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10.02.2021 19:41 Відповісти
Жирным аферистам крыша в законе,а малому бизнесу взяточники и вымогатели.
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10.02.2021 19:46 Відповісти
Ківа - типовий приклад інвестняні "зеленого недоумка".
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10.02.2021 19:46 Відповісти
"Государственные мужи" такою хе ..ерундой занимаются! Сделать всё чтобы в страну никто из инвесторов даже не заглядывал, а потом говорить: "Приходите гости дорогие, для вас сделаем всё.." Кто же поверит ?
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10.02.2021 19:47 Відповісти
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 9653 Закон о крыше.
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10.02.2021 19:48 Відповісти
вчора вони якраз нові ідеї генерували на арселор мітал Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 9022
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10.02.2021 19:53 Відповісти
А в тому законі прописана норма перевірки джерел фінансування тих інвестицій? Чи таким чином "смотрящє-крьішующіє" няні будуть сприяти відмиванню коштів, "чорного" налу та просто легалізації фінансів криміналітету та "поважних бізнесменів"?
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10.02.2021 19:53 Відповісти
якщо в країні діє закон, то навіщо ці няніні прокладки?
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10.02.2021 19:55 Відповісти
В связи с корона-экономическим кризисом в мире появилось очень много свободных денег, но в Украину они не спешат... А куда спешить!? В страну двойных стандартов !?

Корыто видать пусто?!.. Кабмин разблокировал проверки бизнеса на время карантина, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок !!!

В частности, возобновятся проверки компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций.... Какие в Куя инвестиции Клоун !!!
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10.02.2021 19:58 Відповісти
А можливо ,що няня потрібна йому!
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10.02.2021 20:02 Відповісти
На такую большую фигню, типо дурацкое достижение с дурацким законом от дурака хочется сїязвить что-то к примеру: Первая инвестняня уже есть - Мендель. Ну и что, что титьки не большие. Зато дает.
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10.02.2021 20:03 Відповісти
По сути сам расписался в собственном идиотизме, увековечив сей печальный факт официально.
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10.02.2021 20:03 Відповісти
Это признание того, что антикоррупционные законы в нашей стране не работают. И еще одно дополнительное звено в коррупционных схемах. Не пройдет и года как инвестняни начнут брать в больших размерах.
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10.02.2021 20:06 Відповісти
Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.- иностранные инвесторы хрен придут из-за корупции а украинские офшорники с радостью на сумму одного футболиста инвестируют,но на млр , получат господдержки с украинского кармана...
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10.02.2021 20:09 Відповісти
Инвестняня при исполнении

Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 5308
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10.02.2021 20:22 Відповісти
Ага, а внутри -
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 2402
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10.02.2021 20:40 Відповісти
Фуйня какая-то,как и **********.То есть,если я инвестирую 10 млн ,меня закон защищать не будет,а если уже 20 млн -будет ******* присматривать чтобы законы соблюдались???Трэш какой-то.Кого вы,плядь,выбрали???
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10.02.2021 20:48 Відповісти
Наш през не розуміе,що за два роки при владі, при настоящому трафіку бабла в Країні,потрібно було давно роздобути капусти на ті інвестиції розвитку. В Країні війна, і чекати поки менеджери при владі розтормозяця немае часу.
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10.02.2021 21:02 Відповісти
это шоб інвєстори заглотили приманку как зелёные энергетики
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10.02.2021 21:42 Відповісти
Інвестняні це зелені рішали.
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10.02.2021 23:55 Відповісти
Для нянь уже поздно....тут санитары нужны,Карл,санитары....
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11.02.2021 06:07 Відповісти
 
 