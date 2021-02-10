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Новости Политика Украины
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закон (3088) Зеленский (16489) инвестиции (1140) инвесторы (331)

Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон об

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" № 1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года, заявляют в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставления преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепления гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность"

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые ведут деятельность в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Дратуйте!.. я ваша "инвестняня"!
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 7669
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10.02.2021 19:33
+15
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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10.02.2021 19:32
+13
Идиоты! Кого что вы выбрали? И на целых 5 лет!
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10.02.2021 19:33
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Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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10.02.2021 19:32 Ответить
Зрада дня карочє
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10.02.2021 19:36 Ответить
Переможище !!! Кожному інвестору по "смотрящему" !!!
Независимые суды, а не няни. Посол ФРГ объяснила, чего ждут инвесторы от властей Украины
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10.02.2021 19:45 Ответить
нянь поназначал? Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 4890
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10.02.2021 19:32 Ответить
"Смотрящих" перейменували в "нянь" !!!))
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10.02.2021 19:35 Ответить
первое, что в голову приходит, когда видишь это "название" )))
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10.02.2021 19:40 Ответить
Идиоты! Кого что вы выбрали? И на целых 5 лет!
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10.02.2021 19:33 Ответить
Дратуйте!.. я ваша "инвестняня"!
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 7669
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10.02.2021 19:33 Ответить
"инвестняня, инвестняня, - есть такая передача
..........................................
чтоб всем ребятам, всем трулялятам
жилось веселей!"
))
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10.02.2021 19:35 Ответить
Піндєц котьонку - больше срать нє будєт...
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10.02.2021 19:38 Ответить
Инвестоняня, инвестоняня -
Есть такая передача!
Инвестоняня, инвестоняня -

У неё одна задача.
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам, всем трулялятам стало веселей! (с)
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10.02.2021 19:41 Ответить
Простіше Вові та його кодлі убитися об стінку, і ніяких нянь не треба буде
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10.02.2021 19:41 Ответить
Видишь инвестиции? Нет. А они есть. Зеленский В.А.
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10.02.2021 19:41 Ответить
Жирным аферистам крыша в законе,а малому бизнесу взяточники и вымогатели.
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10.02.2021 19:46 Ответить
Ківа - типовий приклад інвестняні "зеленого недоумка".
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10.02.2021 19:46 Ответить
"Государственные мужи" такою хе ..ерундой занимаются! Сделать всё чтобы в страну никто из инвесторов даже не заглядывал, а потом говорить: "Приходите гости дорогие, для вас сделаем всё.." Кто же поверит ?
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10.02.2021 19:47 Ответить
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 9653 Закон о крыше.
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10.02.2021 19:48 Ответить
вчора вони якраз нові ідеї генерували на арселор мітал Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 9022
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10.02.2021 19:53 Ответить
А в тому законі прописана норма перевірки джерел фінансування тих інвестицій? Чи таким чином "смотрящє-крьішующіє" няні будуть сприяти відмиванню коштів, "чорного" налу та просто легалізації фінансів криміналітету та "поважних бізнесменів"?
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10.02.2021 19:53 Ответить
якщо в країні діє закон, то навіщо ці няніні прокладки?
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10.02.2021 19:55 Ответить
В связи с корона-экономическим кризисом в мире появилось очень много свободных денег, но в Украину они не спешат... А куда спешить!? В страну двойных стандартов !?

Корыто видать пусто?!.. Кабмин разблокировал проверки бизнеса на время карантина, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок !!!

В частности, возобновятся проверки компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций.... Какие в Куя инвестиции Клоун !!!
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10.02.2021 19:58 Ответить
А можливо ,що няня потрібна йому!
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10.02.2021 20:02 Ответить
На такую большую фигню, типо дурацкое достижение с дурацким законом от дурака хочется сїязвить что-то к примеру: Первая инвестняня уже есть - Мендель. Ну и что, что титьки не большие. Зато дает.
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10.02.2021 20:03 Ответить
По сути сам расписался в собственном идиотизме, увековечив сей печальный факт официально.
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10.02.2021 20:03 Ответить
Это признание того, что антикоррупционные законы в нашей стране не работают. И еще одно дополнительное звено в коррупционных схемах. Не пройдет и года как инвестняни начнут брать в больших размерах.
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10.02.2021 20:06 Ответить
Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.- иностранные инвесторы хрен придут из-за корупции а украинские офшорники с радостью на сумму одного футболиста инвестируют,но на млр , получат господдержки с украинского кармана...
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10.02.2021 20:09 Ответить
Инвестняня при исполнении

Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 5308
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10.02.2021 20:22 Ответить
Ага, а внутри -
Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 2402
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10.02.2021 20:40 Ответить
Фуйня какая-то,как и **********.То есть,если я инвестирую 10 млн ,меня закон защищать не будет,а если уже 20 млн -будет ******* присматривать чтобы законы соблюдались???Трэш какой-то.Кого вы,плядь,выбрали???
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10.02.2021 20:48 Ответить
Наш през не розуміе,що за два роки при владі, при настоящому трафіку бабла в Країні,потрібно було давно роздобути капусти на ті інвестиції розвитку. В Країні війна, і чекати поки менеджери при владі розтормозяця немае часу.
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10.02.2021 21:02 Ответить
это шоб інвєстори заглотили приманку как зелёные энергетики
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10.02.2021 21:42 Ответить
Інвестняні це зелені рішали.
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10.02.2021 23:55 Ответить
Для нянь уже поздно....тут санитары нужны,Карл,санитары....
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11.02.2021 06:07 Ответить
 
 