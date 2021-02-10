США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп
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Держдепартамент і управління директора Національної розвідки США вивчають "ворожі дії Росії в усіх напрямках".
Про це на пресбрифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, адміністрація Джо Байдена з першого дня роботи робить все можливе для того, щоб "притягнути російський режим до відповідальності за його ворожі дії в усіх напрямках".
Відповідаючи на запитання журналіста, який згадав про посилення позиції Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з вироком лідерові опозиції Олексію Навальному і масовими порушеннями прав людини, Прайс заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності "в усіх відношеннях".
"Звичайно, у перші дні роботи цієї адміністрації ми стали свідками жорстоких репресій проти російських громадян, які вийшли на вулиці тільки для того, щоб реалізувати права, гарантовані їм російською конституцією", - підкреслив офіційний представник Держдепартаменту.
Нед Прайс додав, що в даний момент Держдепартамент і директор Національної розвідки "розглядають цілу низку ворожих дій" Москви, беручи до уваги "кричущі дії Росії у випадку (з Олексієм Навальним) і порушення нею прав людини у ширшому сенсі".
На основі висновків, до яких прийдуть відомства, проти Росії "якомога швидше" буде вжито відповідних заходів, запевнив Нед Прайс.
"Не хотів би називати тимчасові рамки, але я думаю, ви ясно бачили, як ми робимо низку дій, координуємо наші дії з союзниками і партнерами, що не залишає жодних сумнівів... у нашій позиції", - заявив представник Держдепартаменту.
Будь ласка, зачекайте...
Чавіть москалів!
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
Байден введи! Спасай рюзгоязычных!
Мистер Джо не шутит...
Источник: https://censor.net/ru/n3247208
Які саме ???
Реально не видно.