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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії

Держдепартамент і управління директора Національної розвідки США вивчають "ворожі дії Росії в усіх напрямках".

Про це на пресбрифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, адміністрація Джо Байдена з першого дня роботи робить все можливе для того, щоб "притягнути російський режим до відповідальності за його ворожі дії в усіх напрямках".

Відповідаючи на запитання журналіста, який згадав про посилення позиції Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з вироком лідерові опозиції Олексію Навальному і масовими порушеннями прав людини, Прайс заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності "в усіх відношеннях".

"Звичайно, у перші дні роботи цієї адміністрації ми стали свідками жорстоких репресій проти російських громадян, які вийшли на вулиці тільки для того, щоб реалізувати права, гарантовані їм російською конституцією", - підкреслив офіційний представник Держдепартаменту.

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Нед Прайс додав, що в даний момент Держдепартамент і директор Національної розвідки "розглядають цілу низку ворожих дій" Москви, беручи до уваги "кричущі дії Росії у випадку (з Олексієм Навальним) і порушення нею прав людини у ширшому сенсі".

На основі висновків, до яких прийдуть відомства, проти Росії "якомога швидше" буде вжито відповідних заходів, запевнив Нед Прайс.

"Не хотів би називати тимчасові рамки, але я думаю, ви ясно бачили, як ми робимо низку дій, координуємо наші дії з союзниками і партнерами, що не залишає жодних сумнівів... у нашій позиції", - заявив представник Держдепартаменту.
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Топ коментарі
+16
Я тільки "За!
Чавіть москалів!
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10.02.2021 20:03
+13
І нашу вату поганяти не забудьте.
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
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10.02.2021 20:06
+8
Як чудово кацапське лайно лізе з тебе назовні.)))
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10.02.2021 20:21
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Я тільки "За!
Чавіть москалів!
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10.02.2021 20:03 Відповісти
США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2197 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7302
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10.02.2021 20:39 Відповісти
+++
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10.02.2021 21:25 Відповісти
Так а стіну з Мексикою тепер розберуть, чи що з нею буде?
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10.02.2021 20:05 Відповісти
Усе норм буде- від міклухо-маклаїв захищатиме, кацап.
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10.02.2021 20:16 Відповісти
Як чудово кацапське лайно лізе з тебе назовні.)))
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10.02.2021 20:21 Відповісти
От чому, як пацак- так одразу дупа, лайно і всрався? Хворієте?)))
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10.02.2021 20:26 Відповісти
тебя это должно волновать меньше всего в мире этом!
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10.02.2021 20:45 Відповісти
погавкай, полегчает, вот жеко обосралось . Теперь ты прилезло.
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10.02.2021 20:58 Відповісти
Вдохновляют такие новости.. особенно пассаж про порку "во всех отношениях..." ))
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10.02.2021 20:05 Відповісти
І нашу вату поганяти не забудьте.
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
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10.02.2021 20:06 Відповісти
Предлагаю начать с закрытия завода Боинга на Урале. А уж потом можно запретить поставки пепси-колы!
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10.02.2021 20:08 Відповісти
Та ти звір якийсь...)))
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10.02.2021 20:15 Відповісти
Да, я жёсткий.
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10.02.2021 20:18 Відповісти
В рашці ж не в живуть без пепсі-коли!!!)))
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10.02.2021 20:20 Відповісти
Что ты выёживаешся, кацап? Всё в шутку переводишь, а?
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10.02.2021 20:35 Відповісти
Не з тобою розмовляю, дурбецало- так второпало?
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10.02.2021 20:41 Відповісти
Напомню тебе, дурбецало, что здесь форум, то есть общение всех со всеми, и никаких личных бесед на форумах, как тебе хотелось бы, не предусмотрено. Уразумел?
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10.02.2021 20:55 Відповісти
Ти своюилайку зі спілкуванням поплутало, дурбецало. А тепер ще раз підійди і спробуй почати спілкуватися, як це і має бути на форумі. Ще раз питаю- второпало.?
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10.02.2021 21:06 Відповісти
Це тут хто про спілкування варнякає?
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10.02.2021 21:24 Відповісти
довбати дерева у пошуках хробаків у вас виходе краще, аніж вангувать
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10.02.2021 20:15 Відповісти
вячеслав,лишнее в твоем нике.
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10.02.2021 20:23 Відповісти
Дятел ты зауральский, а не украинец
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10.02.2021 20:35 Відповісти
США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 734 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2688
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10.02.2021 20:34 Відповісти
Тричі.!!!
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10.02.2021 20:47 Відповісти
Рашизм будет раздавлен.
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10.02.2021 20:44 Відповісти
судя по кол-ву крестиков слово Госдеп действует на вату впечатляюще!
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10.02.2021 20:47 Відповісти
Слово Держдеп завжди на вату діяло, але зараз і на хохловату почало діяти. Цей феномен можна пояснити лише програшем Трампа, який для хохловати теж був Трампнаш, як і для кацапів.
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11.02.2021 03:10 Відповісти
Что-то не заметно. Если Слипи Джо наконец не проснется придется принять меры.
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10.02.2021 20:59 Відповісти
"Мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.
Байден введи! Спасай рюзгоязычных!
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10.02.2021 22:31 Відповісти
Давите кацапскую падаль.
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10.02.2021 23:49 Відповісти
Свинособаки запасайтесь вазелином США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294

Мистер Джо не шутит...
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11.02.2021 00:51 Відповісти
... вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий,
Источник: https://censor.net/ru/n3247208

Які саме ???
Реально не видно.
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11.02.2021 02:55 Відповісти
Цікаво, про що там Трампакс з ху#лом добазарювався? Десять таємних телефонних розмов з головним спонсором тероризму у світі - це страшний злочин не тільки перед американцями, але і перед усім світом.
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11.02.2021 03:04 Відповісти
Вместо "быстро привлечём к ответственности" они говорят постаремся... Всё ясно.
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11.02.2021 06:43 Відповісти
 
 