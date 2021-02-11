УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1201 10
вакцина (3396) карантин (15166) Малайзія (18) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19

З кінця лютого всі іноземці, які проживають на території Малайзії, зможуть безкоштовно отримати вакцину проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, всі іноземні громадяни, які проживають у Малайзії зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19. Про це пишуть азіатські ЗМІ.

У заяві, опублікованій у четвер 11 лютого, Малайзійський комітет з гарантій доступу до вакцин проти COVID-19 наголосив, що малайзійцям буде надаватися пріоритет в отриманні доз вакцини, проте підтвердив, що рішення включити іноземців є "ключем до успіху програми".

"Іноземні працівники стали частиною нашої спільноти і здійснюють свій внесок в економіку країни", - йдеться в заяві.

Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що деякі країни надали безкоштовну вакцинацію малайзійцям, які проживають там, а також з огляду на те, що кількість доз, отриманих урядом Малайзії, перевищує кількість малайзійських громадян, які мають право на щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії

Прем'єр-міністр країни Мухіддін Ясін раніше оголосив, що вакцини проти COVID-19 будуть надаватися малайзійцям безкоштовно, додавши, що уряд не має плану зробити вакцинацію обов'язковою.

У листопаді Малайзія заявила, що погодилася купити 12,8 мільйона доз вакцини від Pfizer і BioNTech. А в січні країна підписала другу угоду з Pfizer, щоб отримати додатково 12,2 мільйона доз вакцини.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Албания уже начала прививку . Албания. !!!. И не кацапским шмурдяком, и не китайской бодягой, а вакциной PFIZER. Зелебобики! Вы сами себя сделали...
Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4145
показати весь коментар
11.02.2021 10:22
+1
молодці!
показати весь коментар
11.02.2021 09:59
+1
Афганістан почав вакцинацію.
показати весь коментар
11.02.2021 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці!
показати весь коментар
11.02.2021 09:59 Відповісти
Не летіть туди за халявою, бо шахтьори знов зіб"ють.
показати весь коментар
11.02.2021 09:59 Відповісти
Чємодан - вокзал - Куала-Лумпур Малайзия начинает бесплатно вакцинировать иностранцев от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7215
показати весь коментар
11.02.2021 10:02 Відповісти
Надоели Малайзии эти сраные иностранцы. Потому и бесплатно. Но ритуальные услуги- платные...
показати весь коментар
11.02.2021 10:04 Відповісти
тю, шанс сдохнуть 1 к 150 000, не так уж и много
показати весь коментар
11.02.2021 15:06 Відповісти
срочно нужны чартеры... и программа преза сдвинется с места.
показати весь коментар
11.02.2021 10:05 Відповісти
Албания уже начала прививку . Албания. !!!. И не кацапским шмурдяком, и не китайской бодягой, а вакциной PFIZER. Зелебобики! Вы сами себя сделали...
Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4145
показати весь коментар
11.02.2021 10:22 Відповісти
Афганістан почав вакцинацію.
показати весь коментар
11.02.2021 10:29 Відповісти
Талибы - чемпионы! Слуги - нецензурно Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7138
показати весь коментар
11.02.2021 10:37 Відповісти
12ю2млн вакцин, а нам всего 100к.
показати весь коментар
11.02.2021 10:47 Відповісти
 
 