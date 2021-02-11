Малайзия начинает бесплатно вакцинировать иностранцев от COVID-19

С конца февраля все иностранцы, проживающие на территории Малайзии смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, все иностранные граждане, которые проживают в Малайзии смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишут азиатские СМИ.

В заявлении, опубликованном в четверг 11 февраля, Малайзийский комитет по гарантиям доступа к вакцинам против COVID-19 подчеркнул, что малайзийцам будет отдаваться приоритет в получении доз вакцины, однако подтвердил, что решение включить иностранцев является "ключом к успеху программы".

"Иностранные рабочие стали частью нашего сообщества и вносят свой вклад в экономику страны ", - сказано в заявлении.

Также читайте: Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну

Такое решение было принято в связи с тем, что некоторые страны предоставили бесплатную вакцинацию проживающим там малазийцам, а также учитывая то, что количество доз, полученных правительством Малайзии, превышает количество малазийских граждан, имеющих право на прививку.

Премьер-министр страны Мухиддин Ясин ранее объявил, что вакцины от COVID-19 будут предоставляться малайзийцам бесплатно, добавив, что у правительства нет плана сделать вакцинацию обязательной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев. ФОТОрепортаж

В ноябре Малайзия заявила, что согласилась купить 12,8 миллиона доз вакцины от Pfizer и BioNTech. А в январе страна подписала вторую сделку с Pfizer, чтобы получить дополнительно 12,2 миллиона доз вакцины.