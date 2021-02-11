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Малайзия начинает бесплатно вакцинировать иностранцев от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Малайзия начинает бесплатно вакцинировать иностранцев от COVID-19

С конца февраля все иностранцы, проживающие на территории Малайзии смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, все иностранные граждане, которые проживают в Малайзии смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишут азиатские СМИ.

В заявлении, опубликованном в четверг 11 февраля, Малайзийский комитет по гарантиям доступа к вакцинам против COVID-19 подчеркнул, что малайзийцам будет отдаваться приоритет в получении доз вакцины, однако подтвердил, что решение включить иностранцев является "ключом к успеху программы".

"Иностранные рабочие стали частью нашего сообщества и вносят свой вклад в экономику страны ", - сказано в заявлении.

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Такое решение было принято в связи с тем, что некоторые страны предоставили бесплатную вакцинацию проживающим там малазийцам, а также учитывая то, что количество доз, полученных правительством Малайзии, превышает количество малазийских граждан, имеющих право на прививку.

Премьер-министр страны Мухиддин Ясин ранее объявил, что вакцины от COVID-19 будут предоставляться малайзийцам бесплатно, добавив, что у правительства нет плана сделать вакцинацию обязательной.

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В ноябре Малайзия заявила, что согласилась купить 12,8 миллиона доз вакцины от Pfizer и BioNTech. А в январе страна подписала вторую сделку с Pfizer, чтобы получить дополнительно 12,2 миллиона доз вакцины. 
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Топ комментарии
+4
Албания уже начала прививку . Албания. !!!. И не кацапским шмурдяком, и не китайской бодягой, а вакциной PFIZER. Зелебобики! Вы сами себя сделали...
Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4145
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11.02.2021 10:22
+1
молодці!
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11.02.2021 09:59
+1
Афганістан почав вакцинацію.
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11.02.2021 10:29
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молодці!
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11.02.2021 09:59 Ответить
Не летіть туди за халявою, бо шахтьори знов зіб"ють.
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11.02.2021 09:59 Ответить
Чємодан - вокзал - Куала-Лумпур Малайзия начинает бесплатно вакцинировать иностранцев от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7215
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11.02.2021 10:02 Ответить
Надоели Малайзии эти сраные иностранцы. Потому и бесплатно. Но ритуальные услуги- платные...
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11.02.2021 10:04 Ответить
тю, шанс сдохнуть 1 к 150 000, не так уж и много
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11.02.2021 15:06 Ответить
срочно нужны чартеры... и программа преза сдвинется с места.
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11.02.2021 10:05 Ответить
Албания уже начала прививку . Албания. !!!. И не кацапским шмурдяком, и не китайской бодягой, а вакциной PFIZER. Зелебобики! Вы сами себя сделали...
Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4145
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11.02.2021 10:22 Ответить
Афганістан почав вакцинацію.
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11.02.2021 10:29 Ответить
Талибы - чемпионы! Слуги - нецензурно Малайзія починає безкоштовно вакцинувати іноземців проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7138
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11.02.2021 10:37 Ответить
12ю2млн вакцин, а нам всего 100к.
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11.02.2021 10:47 Ответить
 
 