Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"
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Андрій Іллєнко повідомив про мітинг біля стін ОАСК у зв'язку з поверненням проспекту Бандери назви Московського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку народного депутата України VII та VIII скликань, а також кандидата в мери Києва 2020 Андрія Іллєнка, в п'ятницю, 12 лютого відбудеться мітинг біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, який своїм рішенням повернув проспекту Бандери назву "Московський проспект".
"Одіозний корупційний Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування проспекту Бандери і повернув йому назву "Московський". Що ж, настав час закривати цей гадючник", - написав Іллєнко в соцмережі.
"Володимир Зеленський, у вас є конституційне право зробити це вже зараз. Збираємося завтра об 11-00 під цим "судом" за адресою вул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - закликав він.
"Свобода" запрошує всі патріотичні організації та всіх українців приєднатися", - заявив Іллєнко.
Будь ласка, зачекайте...
Йо*ана сєпарня і вата піднімає голову і хоче реваншу. Здохніть ватні курви у Сибіру
да к тому же, ты, убогое, и самолайками балуешься... вот ты чмо))
Что же ты, кацапсина сраная,даже своего кацапского койне нормально не знаешь?
Им этого не дано изменить.
Тем более этого не изменить никаким переименованием ни улиц, ни чего либо.
Бандера занял свое достойное место в истории Украины навсегда.
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ,
НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ВИРОДКИ, НІДЕ:
НАРОД МІЙ Є! В ЙОГО ГАРЯЧИХ ЖИЛАХ
КОЗАЦЬКА КРОВ ПУЛЬСУЄ І ГУДЕ!
Нет уродам -судьям.
Всех их на гилляку!
Улица Амосова в Киеве есть, мост Патона в Киеве есть.