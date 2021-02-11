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Іллєнко (23) Свобода (173) Окружний адмінсуд Києва (341)

Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський"

Андрій Іллєнко повідомив про мітинг біля стін ОАСК у зв'язку з поверненням проспекту Бандери назви Московського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку народного депутата України VII та VIII скликань, а також кандидата в мери Києва 2020 Андрія Іллєнка, в п'ятницю, 12 лютого відбудеться мітинг біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва, який своїм рішенням повернув проспекту Бандери назву "Московський проспект".

"Одіозний корупційний Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування проспекту Бандери і повернув йому назву "Московський". Що ж, настав час закривати цей гадючник", - написав Іллєнко в соцмережі.

"Володимир Зеленський, у вас є конституційне право зробити це вже зараз. Збираємося завтра об 11-00 під цим "судом" за адресою вул. Петра Болбочана 8, корпус 1", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери

"Свобода" запрошує всі патріотичні організації та всіх українців приєднатися", - заявив Іллєнко.

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Топ коментарі
+70
навіщо мітінгувати...палити треба
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11.02.2021 13:06
+55
Суды, которые принимают антиукраинские решения Украине не нужны, их нужно сжигать.
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11.02.2021 13:06
+47
Промосковитские сволочи.
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11.02.2021 13:05
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Пока не сгорит маеток судьи со всей семьей-до них не дойдет. Они чувствуют свою безнаказанность в уничтожении Украины.
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11.02.2021 16:41 Відповісти
"Одиозний коррупционный Окружной административный суд Києва упразднил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник", - написал Ильенко в соцсети. Источник: https://censor.net/ru/n3247336

Йо*ана сєпарня і вата піднімає голову і хоче реваншу. Здохніть ватні курви у Сибіру Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 7454
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11.02.2021 17:38 Відповісти
Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 5659
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11.02.2021 17:39 Відповісти
Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 2769
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11.02.2021 17:41 Відповісти
Суддів на гиляку!
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11.02.2021 18:28 Відповісти
женек, ты, срань лапотная под прокси, вообще не человек, ты есть сраная *********...
да к тому же, ты, убогое, и самолайками балуешься... вот ты чмо))
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11.02.2021 22:56 Відповісти
чуешЬ с мягким знаком, убогий.
Что же ты, кацапсина сраная,даже своего кацапского койне нормально не знаешь?
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12.02.2021 00:17 Відповісти
Эти моральные уроды так и не поняли, что Бандера герой Украины навсегда
Им этого не дано изменить.
Тем более этого не изменить никаким переименованием ни улиц, ни чего либо.
Бандера занял свое достойное место в истории Украины навсегда.
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11.02.2021 18:32 Відповісти
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!

ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ,
НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ВИРОДКИ, НІДЕ:
НАРОД МІЙ Є! В ЙОГО ГАРЯЧИХ ЖИЛАХ
КОЗАЦЬКА КРОВ ПУЛЬСУЄ І ГУДЕ!
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11.02.2021 18:36 Відповісти
Той проспект треба назвати "Москальським", а іменем Степана Бандери назвати Повітрофлотський. На радість мааскофському посольству і відставним совковим генералам.
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11.02.2021 18:36 Відповісти
Проспект Бандеры будет там где он есть
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11.02.2021 18:40 Відповісти
ВИ, БАЙСТРЮКИ КАТІВ ОСАТАНІЛИХ, чем больше вы будете плевать в душу украинского народа, тем больше он вас будет ненавидеть.
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11.02.2021 18:46 Відповісти
Гадюшник подлежит разрушению!
Нет уродам -судьям.
Всех их на гилляку!
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11.02.2021 18:51 Відповісти
Как эти м.даки и ОАСК надоели.
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Снова эти пдрские судьи.
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11.02.2021 19:51 Відповісти
Ці судді своїми рішеннями просто провокують на громадянську війну. Вороже гадюче кубло.
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11.02.2021 20:42 Відповісти
На яку громадянську війну? Тих щурів невеличка купка, порівняно з народом.
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11.02.2021 21:25 Відповісти
Толку портить собственность Украины. Лучше сходили бы в эту супер организацию "Кацапський контроль і порядок". Похоже на провокацию
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11.02.2021 22:35 Відповісти
Київ не обмежується проспектом Бандери, в місті багато вулиць і проспектів, на видатних українських діячів вистачить.
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12.02.2021 07:22 Відповісти
Бандера для Киева и для Украины герой, отдавший жизнь за Украину.,
Улица Амосова в Киеве есть, мост Патона в Киеве есть.
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12.02.2021 12:56 Відповісти
Пид"ары совсем уже охренели!
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12.02.2021 00:32 Відповісти
москалі мітингів НЕ розуміють. москалі розуміють тільки "фейс об тейбл".
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12.02.2021 04:09 Відповісти
Грати мітлою тварюк. Задовбали ці продажні колоради.
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12.02.2021 05:01 Відповісти
Це - суддя Маруліна Любов Олександрівна, яка скасувала рішення Київської міськради про перейменування московського проспекту на проспект імені Степана Бандери. Ворога треба знати в обличчя

Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 5521
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12.02.2021 05:13 Відповісти
Цинізм 80-го рівня - приймати антиукраїнські рішення тримаючи на ший стрічку в кольорах українського прапора.
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12.02.2021 07:21 Відповісти
матрьоха-кацапка? очевидно,що зайда,або висірок зайд...
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12.02.2021 08:55 Відповісти
Курва, скотина
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12.02.2021 12:50 Відповісти
В даній ситуації для мирного вирішення питання як раз потрібен Зеленський. Він вже стільки незаконних рішень поприймав, що мінімум на три по життєвих заробив і втрачати йому нічого. А тому разом з не законним але справедливим рішенням про відсторонення Тупицького, не законним але справедливим закриттям трьох російських гадюшників міг би не законно але справедливо закрити цей суд і розігнати всіх його суддів без права обіймати суддівські посади на 150 років.
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12.02.2021 07:18 Відповісти
единственный выход из ситуации, которая в настоящее время сложилась в Украине - полный разгон всей прогнившей системы... без судов, прокуратуры и сбу страна проживет еще год и не заметит этого... а мрази, как вши облепившее тело Украины, должны быть изгнаны с волчьими билетами...
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12.02.2021 07:43 Відповісти
Даже тут сбрехал Зеленский, когда говорил, что "..неважно как называется улица, лишь бы асфальт был" .. Оказывается для них очень важно ,чтобы проспект был именно Московский,а не Бандеры.
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12.02.2021 12:49 Відповісти
БАНДЕРА І ШУХЕВИЧ ЦЕ ГЕРОЇ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ БО ВОЮВАЛИ ЗА ІЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, А НЕ ПРОТИ НЕЇ Завтра відбудеться мітинг під ОАСК, який повернув проспекту Бандери назву "Московський" - Цензор.НЕТ 8508
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12.02.2021 16:12 Відповісти
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