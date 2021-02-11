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Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала серію триденних тренінгів щодо вакцинації. У них мають взяти участь близько 250 українських медичних працівників, з яких сформують 50 команд з вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці ВООЗ в Україні.

"ВООЗ у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я МОЗ України організувала серію триденних семінарів з координації та мікропланування з національними фахівцями і регіональними координаторами для завершення підготовки до "першої хвилі" вакцинації у відповідь на COVID-19", - сказано в повідомленні.

Загалом у навчання планується залучити близько 250 медичних фахівців для формування 50 команд із вакцинації.

Як зазначили в організації, тренінги об'єднали Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, Державний експертний центр, Національну технічну консультативну групу з імунізації, міжнародних партнерів, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC (США), SafeMed (проєкт USAID) та регіональних координаторів, які розглянули всі програмні напрямки Національного плану вакцинації населення проти COVID-19.

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Топ коментарі
+5
Я не знал что сделать прививку это целая наука.
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11.02.2021 19:18
+2
Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
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11.02.2021 19:21
+1
Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
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11.02.2021 19:16
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11.02.2021 19:15 Відповісти
Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
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11.02.2021 19:16 Відповісти
Я не знал что сделать прививку это целая наука.
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11.02.2021 19:18 Відповісти
Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
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11.02.2021 19:21 Відповісти
Четыре человека загадочно умерли, а данные о других участниках исчезли, - Der Spiegel об испытаниях "Sputnik V"
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11.02.2021 19:29 Відповісти
Данные исчезли вместе с участниками ))
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11.02.2021 20:53 Відповісти
Интересная картинка вырисовывается по смертям от ковида.
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11.02.2021 19:30 Відповісти
Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 8817
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11.02.2021 19:31 Відповісти
Спочатку потрібно вирішити питання з вакциною.
А то колотись "пфайзером" чи чимось подібним, не так вже і багато бажаючих.
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11.02.2021 19:41 Відповісти
Объяснили бы для начала что такое шприц, вдруг медики не знают....Другие вакцинации не существуют и наших надо типа учить! Или чему то другому будут учить?
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11.02.2021 20:47 Відповісти
Всех владельцев автомобилей срочно на тренинги по заправке автомобилей топливом!
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11.02.2021 22:44 Відповісти
 
 