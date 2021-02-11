Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала серію триденних тренінгів щодо вакцинації. У них мають взяти участь близько 250 українських медичних працівників, з яких сформують 50 команд з вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці ВООЗ в Україні.

"ВООЗ у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я МОЗ України організувала серію триденних семінарів з координації та мікропланування з національними фахівцями і регіональними координаторами для завершення підготовки до "першої хвилі" вакцинації у відповідь на COVID-19", - сказано в повідомленні.

Загалом у навчання планується залучити близько 250 медичних фахівців для формування 50 команд із вакцинації.

Як зазначили в організації, тренінги об'єднали Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, Державний експертний центр, Національну технічну консультативну групу з імунізації, міжнародних партнерів, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC (США), SafeMed (проєкт USAID) та регіональних координаторів, які розглянули всі програмні напрямки Національного плану вакцинації населення проти COVID-19.

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