Далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій із ПриватБанком, - Боррель
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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголошує на необхідності гарантувати незалежність антикорупційних інституцій в Україні і наполягає на продовженні розслідування махінацій з "ПриватБанком".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Необхідно відновити широку публічну довіру в українську судову систему, розвивати і виконувати антикорупційний порядок денний, щоб гарантувати незалежність антикорупційних інституцій. Ми також далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій з ПриватБанком, яке відбулося шість років тому", – сказав Боррель у четвер у Брюсселі після закінчення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
За його словами, під час засідання сторони також обговорили "наше інтенсивне співробітництво і українську економічну інтеграцію". "Ми говорили про зусилля України у сфері реформ, що було зроблено. Але ми очікуємо, що реформи будуть продовжені попри пандемію, зокрема, для того, щоб зміцнити верховенство права і боротися з корупцією", – зазначив високий представник ЄС.
Сторони також обговорили дії у сфері навколишнього середовища, європейський "Зелений шлях", необхідне законодавство. "Ми також домовилися почати широкий перегляд (того – ред.) – чого обоє – Україна і ЄС – досягли в цій Угоді (про асоціацію – ред.) станом на сьогодні", – додав Боррель.
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г+г гичьо про єто не расказывало.
"Необходимо восстановить широкое публичное доверие к украинской судебной системе" можна тільки шляхом негайного звільнення суддів вищих ешелонів ієрахічної драбини та суддів з невиправданими статками їх особисто та родин. Їх можуть замінити випускники вузів та судді які пройшли відповідні комісії відбору з залученням іноземних експертів. По іншому у нас пока "нііізяяя".
Тобто ви вірите, що у коломойського можна щось віджати?
Назвіть, що ще віджали. Бо за такою логікою мали все віджати. Але головне сталося, злодіям не вірять ніде.
А Боррель не алкаш?