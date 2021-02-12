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Новини Політика України
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корупція (2751) Євросоюз (2943) Приватбанк (474) Боррель (292)

Далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій із ПриватБанком, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій із ПриватБанком, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголошує на необхідності гарантувати незалежність антикорупційних інституцій в Україні і наполягає на продовженні розслідування махінацій з "ПриватБанком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Необхідно відновити широку публічну довіру в українську судову систему, розвивати і виконувати антикорупційний порядок денний, щоб гарантувати незалежність антикорупційних інституцій. Ми також далі наполягатимемо на повному розслідуванні махінацій з ПриватБанком, яке відбулося шість років тому", – сказав Боррель у четвер у Брюсселі після закінчення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, під час засідання сторони також обговорили "наше інтенсивне співробітництво і українську економічну інтеграцію". "Ми говорили про зусилля України у сфері реформ, що було зроблено. Але ми очікуємо, що реформи будуть продовжені попри пандемію, зокрема, для того, щоб зміцнити верховенство права і боротися з корупцією", – зазначив високий представник ЄС.

Сторони також обговорили дії у сфері навколишнього середовища, європейський "Зелений шлях", необхідне законодавство. "Ми також домовилися почати широкий перегляд (того – ред.) – чого обоє – Україна і ЄС – досягли в цій Угоді (про асоціацію – ред.) станом на сьогодні", – додав Боррель.

Читайте також: Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ

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Топ коментарі
+18
Все потужные потуги клоуна за сегодняшний день похоронены одной фразой: "...на полном расследовании махинаций с Приватбанком" . Усе, клоуны, приехали. Кина не будет.
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11.02.2021 21:18
+12
Зебилов обворованый беней Приват не волнует.

г+г гичьо про єто не расказывало.
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11.02.2021 21:21
+9
Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 9173
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11.02.2021 21:17
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Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 9173
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11.02.2021 21:17 Відповісти
До конфискации еще дожить надо.
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11.02.2021 21:34 Відповісти
Все має бути в межах ККУ і КПКУ
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11.02.2021 21:39 Відповісти
Все потужные потуги клоуна за сегодняшний день похоронены одной фразой: "...на полном расследовании махинаций с Приватбанком" . Усе, клоуны, приехали. Кина не будет.
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11.02.2021 21:18 Відповісти
А кто даст расследовать, он же памятник.
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11.02.2021 21:19 Відповісти
Эх,взялись за зекретина не на шутку...)
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11.02.2021 21:20 Відповісти
Еще не очень. Пока давление будет расти только с одной стороны, со стороны Запада. Но уже скоро давление будет расти и со стороны Коломойского. Тогда из клоуна будут высекать искры. Пожар может случится
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11.02.2021 21:28 Відповісти
Зебилов обворованый беней Приват не волнует.

г+г гичьо про єто не расказывало.
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11.02.2021 21:21 Відповісти
Твоя зеля,через киприотские офшоры,мои деньги вывезла -теперь сядет)
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11.02.2021 21:25 Відповісти
ФБР та НАТУ в Хату.
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11.02.2021 21:21 Відповісти
Ну основной спонсор Зеленского это Коломойский. Прям, как отец родной. А кто будет отца родного обижать ?????
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11.02.2021 21:22 Відповісти
Вже 6 років розслідують і далі розслідуватимуть- це справа европейському масштабу, на покоління слідчих вистачить.
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11.02.2021 21:22 Відповісти
Я думаю, подозрение вручат внукам Коломойскогл возле его надгробного памятника
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11.02.2021 21:24 Відповісти
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Не виключено.
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11.02.2021 21:27 Відповісти
Когда один, не очень умный артист соглашался на роль президента, он, в силу своей недалекости и малоинформированности об реалиях жизни, в воображении представлял работу президента как жизнь царя-батюшки из народных сказок. Но, как обычно и бывает в таких случаях, реалии оказались жестокими. Сценарий у артиста кончился. Теперь-или ты ведешь к прокурору, либо тебя ведут к прокурору. А как прыгал на инагурации, как прыгал то....
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11.02.2021 21:32 Відповісти
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Пєця не хоче!!! Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 1707
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11.02.2021 21:35 Відповісти
Бєня став не кошерним в Америці, а тепер ще й в ЄС. Що далі? Стільки цурісу на голову бідному ЗЄ...
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11.02.2021 21:36 Відповісти
Думаю без настойчивой просьбы из США не обошлось.
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11.02.2021 21:49 Відповісти
Вимогу Європи:
"Необходимо восстановить широкое публичное доверие к украинской судебной системе" можна тільки шляхом негайного звільнення суддів вищих ешелонів ієрахічної драбини та суддів з невиправданими статками їх особисто та родин. Їх можуть замінити випускники вузів та судді які пройшли відповідні комісії відбору з залученням іноземних експертів. По іншому у нас пока "нііізяяя".
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11.02.2021 21:57 Відповісти
Зеля уже и забыл про это дело.
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11.02.2021 22:02 Відповісти
Олігархи = мафія. Самі ми в Україні цю гідру не здолаємо. Якщо ви щиро нам бажаєте перемогти корупцію, то заарештуйте рахунки наших корупціонерів, бо всі їх гроші у ваших банках. А прізвища українських мафіозі ви знаєте не гірше українців.
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11.02.2021 22:34 Відповісти
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Единственная махинация с "Приватом" - это его национализация, а, вернее - отжим его у владельца. На каком основании? Где суд? Доказательства? Где хвалёноё "римское право" с его, не менее, хвалёной презумпцией невинности? Шо, кто-то в суде доказал, шо Беня, таки, уволок из "Привата" 4,5 ярда? Не. А банк, уже отжали.
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11.02.2021 22:37 Відповісти
Кажете, "приват" віджали. А чого ж тоді г+г не віджали, нікополь, укртатнафту, заправки не віджали? Та цього коломойського з укрнафти не змогли віджать, де він просто акціонер.
Тобто ви вірите, що у коломойського можна щось віджати?
Назвіть, що ще віджали. Бо за такою логікою мали все віджати. Але головне сталося, злодіям не вірять ніде.
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11.02.2021 23:10 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме! Не правда ли, господа Коломойский и Боголюбов?
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11.02.2021 23:37 Відповісти
Хоть прыг, хоть скок, а дело это перепрыгнуть не удастся.Если в Украине - девичья память, то за её пределами - все хорошо помнят.
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12.02.2021 07:25 Відповісти
Шото этово дядьку Борреля часто заносит нетудой.
А Боррель не алкаш?
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12.02.2021 07:41 Відповісти
Нет не алкаш...он твою мамашку в клетке видел!
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12.02.2021 10:40 Відповісти
 
 