Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает необходимость гарантировать независимость антикоррупционных институций в Украине и настаивает на продолжении расследования махинаций с "Приватбанком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо восстановить широкое публичное доверие к украинской судебной системе, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институций. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад", - сказал Боррель по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, в ходе заседания стороны также обсудили "наше интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию". "Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией", - отметил представитель ЕС.

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Стороны также обсудили действия в сфере окружающей среды, европейский "Зеленый путь", необходимое законодательство. "Мы также договорились начать широкий пересмотр того - что оба – Украина и ЕС - достигли в этом Соглашении (об ассоциации – ред.) по состоянию на сегодня", - добавил Боррель.