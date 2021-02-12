Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива

Затяжне спекотне літо і пізня зима. 30-градусні морози, а через тиждень потепління до +15. Клімат змінюється в усьому світі, - тепер це відчуває і Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, 2020 рік був одним з двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. У цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури, кажуть кліматологи.

Навіть локдаун, а як наслідок і зниження соціальної активності, не поліпшили ситуацію. Навпаки, вчені Національного центру атмосферних досліджень США повідомили, що планета ще більше нагрілася за час карантинних обмежень.

За словами міністра охорони довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського, зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльності великих підприємств, викид метану від великої рогатої худоби, а також вирубки лісів.

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При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, адже, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

Через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій і нестача питної води в центральних і південних регіонах, пояснив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

За прогнозами кліматологів, весна в Україні настане рано, хоча до середини березня в країні очікується зимова погода. А ось квітень і травень принесуть сюрпризи для українців. Кінець лютого порадує потеплінням, але не варто спокушатися - за ним буде нове похолодання.