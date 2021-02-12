УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6793 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільствоЗдоров'я
2 109 32
глобальне потепління (22) Кабмін (6255) клімат (111) Україна (5193) Абрамовський Роман (48)

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Здоров'я

Затяжне спекотне літо і пізня зима. 30-градусні морози, а через тиждень потепління до +15. Клімат змінюється в усьому світі, - тепер це відчуває і Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, 2020 рік був одним з двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. У цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури, кажуть кліматологи.

Навіть локдаун, а як наслідок і зниження соціальної активності, не поліпшили ситуацію. Навпаки, вчені Національного центру атмосферних досліджень США повідомили, що планета ще більше нагрілася за час карантинних обмежень.

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива 01

За словами міністра охорони довкілля і природних ресурсів України Романа Абрамовського, зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльності великих підприємств, викид метану від великої рогатої худоби, а також вирубки лісів.

Також читайте: Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН

При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, адже, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива 02

Через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій і нестача питної води в центральних і південних регіонах, пояснив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

За прогнозами кліматологів, весна в Україні настане рано, хоча до середини березня в країні очікується зимова погода. А ось квітень і травень принесуть сюрпризи для українців. Кінець лютого порадує потеплінням, але не варто спокушатися - за ним буде нове похолодання.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
показати весь коментар
12.02.2021 09:54
+3
Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
показати весь коментар
12.02.2021 09:55
+2
зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
показати весь коментар
12.02.2021 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А оттуточки я ананасив посаджу ...
показати весь коментар
12.02.2021 09:50 Відповісти
Це рано, але бананове дерево,кубинську Азіміну вже садовлять у нас, Гугли , коли не віриш

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива - Цензор.НЕТ 1596
показати весь коментар
12.02.2021 10:52 Відповісти
И не стоит забывать про Промышленность из который выжимают последние соки, которая ни разу не модернизируется и работает по стандартам полувековой давности...
показати весь коментар
12.02.2021 09:52 Відповісти
А она есть? Примеры в студию
показати весь коментар
12.02.2021 09:53 Відповісти
Съездите в Днепродзержинск, там Вы увидете дым выходящий из труб всех цветов радуги. На выезде из Киева на м. Харьковская такие ароматы от мусоросжигающего завода, голова кружится. Там же и бомба замедленного действия в виде очистных канализационных сооружений, которые требуют капитального ремонта и сулят экологической катастрофой в случае прорыва...
показати весь коментар
12.02.2021 09:59 Відповісти
Это промышленность? А где машиностроение, станкостроение, автозаводы, самолетостроение и тд?
показати весь коментар
12.02.2021 13:44 Відповісти
Батенька, дискуссия про экологию а не про то как просрали все то что было при комунизме.
показати весь коментар
12.02.2021 13:56 Відповісти
Промышленность?! Во первых не просто промышенность, а тяжелая помышленность, металлургия...но это было давно и неправда! И еще кстати разведение крупного рогатого скота, с которым у нас тоже дно!!!
Сейчас, рулят Ахметовские ТЭС - их так за всю историю не качегалили!!!
показати весь коментар
12.02.2021 10:06 Відповісти
зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
показати весь коментар
12.02.2021 09:52 Відповісти
парадокс к тому что вместо ПОТЕПЛЕНИЯ наступит малый ледниковый период на пару тысяч лет... они думаю что поднятие температуры это типа обязательно пустыня а тундру не хотите... и еще примерно рассчитали уровень поднятия воды в мировом океане 54 метра после таяния всех ледников.. и что ждем то... Черное Азовское тем более мелководные пора бы УЖЕ начинать вселенские масштабные работы по углублению дна хотя бы на 20-30 метров проводить в Балтике Северном Средиземном..
показати весь коментар
12.02.2021 10:17 Відповісти
Думаю нужно ещё снизить количество людей проживающих в Украине. Будут меньше использовать кислорода. А для этого все методы хороши, включая химические пищевые добавки, гмо,снижение рождаемости, продажа "рабов" за границу и тд
показати весь коментар
12.02.2021 09:52 Відповісти
Да вони багато углекіслим газують.
показати весь коментар
12.02.2021 09:55 Відповісти
Зміна клімата в Україні пов'язана з ... Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 929
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 8819
показати весь коментар
12.02.2021 09:53 Відповісти
По прогнозам климатологов, весна в Украине наступит рано, хотя к середине марта в стране ожидается зимняя погода. А вот апрель и май принесут сюрпризы для украинцев. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться - за ним будет новое похолодание, видать кулебин брат, он тоже весной сюрприз обещает.
показати весь коментар
12.02.2021 09:53 Відповісти
ці клімотологи фіг коли вгадували, а там же простіше-простого, подивись що твій колега наобіцяв і зроби інший прогноз, щоб погоді нікуди було дітися, якась ставка та "зіграє"
показати весь коментар
12.02.2021 10:55 Відповісти
Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
показати весь коментар
12.02.2021 09:54 Відповісти
Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
показати весь коментар
12.02.2021 09:55 Відповісти
Изменение климата в Украине не из за углекислого газа а из за изменения розы ветров.
Вместо западных ветров с Северной Атлантики которые приносят влагу в Украину стали заходить сухие воздушные массы из Сахары.
Побольше стройте в Северной Атлантике ветряков что бы стало еще больше ветров с Сахары, он даже с МКС засняли бежевое небо от пыли с Сахары над Европой
https://news.liga.net/world/news/bejevoe-nebo-nad-evropoy-posle-vetra-sirokko-kak-eto-vyglyadelo-iz-kosmosa-foto
показати весь коментар
12.02.2021 09:56 Відповісти
для придурков: история потеплений планеты Земля, там и указаны ВСЕ причины.
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg
показати весь коментар
12.02.2021 09:57 Відповісти
Половнина этого леса вырезали частные предприниматили. Догадайтесь, кто стоит за ними. Правильно. Это все члены семей директоров лесхоззагов.
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 5234
показати весь коментар
12.02.2021 10:02 Відповісти
80% кисню на планеті Земля виробляє планктон в океані. Це раз. А по-друге прогнозисти вангували аномальну теплу зиму у 2021 році. Тому невеличкий висновок: небесна канцелярія - незалежний від Абрамовських орган, а кліматичні зміни пов"язані з тим, що Гольфстрім (грілка Європи) тепер не у вигляді умовної вісімки, а розірвався на кільця, тому атлантика втратила свої звичні властивості.
показати весь коментар
12.02.2021 10:08 Відповісти
Любая тема должна приносить прибыль. Всё отталкивается от выгоды. Ведь своя рубаха всегда ближе к телу. Земля должна очистится от рода человеческого. Человек -это самое большое зло.
показати весь коментар
12.02.2021 10:13 Відповісти
Хоть бы заткнулись со своим глобальным потеплением. Вы хоть задумывались что делали мамонты и динозавры где сейчас вечная мерзлота? Может планета наоборот приходит в свое нормальное состояние
показати весь коментар
12.02.2021 10:14 Відповісти
Когда заговорили о углекислом газе, ето уже зная твари хотят ввести какой то еще новый налог. Наверное на дрова. Потому что сейчас люди с сверхдорогого газа и електроенергии перешли на отопление дровами. Вышел на улицу и смог висит от дыма из дымоходов. Ето возмутительно. Срочно налог на дымное и на валежник.
показати весь коментар
12.02.2021 10:18 Відповісти
Просто тогда еще было глобальное похолодание изза неумения мамонтов и динозавров топить углем и прочими ископаемыми.
показати весь коментар
12.02.2021 10:25 Відповісти
Про ліси, які влада спалила і вирубала до щенту мовчать. І генрали СБУ, МВС, топкерівники всі були в долі, всі ці зачаті від блуду власним дітям здобували світле безхмарне майбутнє. Тепер ми збудували і є жителі Ан-голи і пустиню Калахарі, завдяки тупорилим елітам, владі казнокрадів і профанів. Як мило жити при ладі для якої жадоба пожади все затьмарила. .
показати весь коментар
12.02.2021 10:41 Відповісти
у дороговалютному кабміні просєклі, що "copy-paste" - корисна штука..
показати весь коментар
12.02.2021 10:51 Відповісти
Один легковой автомобиль с ДВС выбрасывает 20-40 килограмм гадости на 100 км.пробега!
7 млн.легковых автомобилей выбрасывают в день не менее 7 000 тонн вредных газов!
показати весь коментар
12.02.2021 12:19 Відповісти
В 60 роках минулого століття науково-популярні журнали писали що в 2000 році Флорида буде під водою із за глобального потепління. Які ще треба коментарі?
показати весь коментар
12.02.2021 14:40 Відповісти
 
 