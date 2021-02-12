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США в ОБСЄ: Росія несе відповідальність за всі смерті на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США в ОБСЄ: Росія несе відповідальність за всі смерті на Донбасі

Відповідальність за всі смерті і каліцтва на Донбасі несе Росія, яка почала і продовжує підживлювати збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявила тимчасова керівниця місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно відстежуємо повідомлення про порушення режиму припинення вогню на сході України. Минулого тижня спостерігався короткий період відносної тиші, який був порушений сплеском – до 349 порушень, зафіксованих між 5 і 7 лютого. На щастя, жертв серед цивільного населення у 2021 році менше, ніж за цей час минулого року, однак можна і потрібно робити більше. Лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Росія несе відповідальність за загиблих та покалічених у конфлікті, який розпалила та підживлює", - заявила Остріен.

Американська дипломатка додала, що ріст насильства протягом минулих вихідних на Донбасі засвідчив, що "Росія здатна керувати рівнем насильства в Україні, коли цього захоче".

Читайте: Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, а на відновлення буде потрібно понад $21 млрд, - Резніков

"І це – очевидне нагадування того, що Росія контролює конфлікт в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських домовленостей, починаючи з виведення Росією її військової техніки та припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших груп", - заявила Остріен.

Представниця США при ОБСЄ закликала Росію продемонструвати політичну волю у переговорах з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Якщо ми сподіваємось на якийсь реальний прогрес у напрямку мирного та стійкого врегулювання цього конфлікту, то Росія повинна припинити свої марні зусилля із заперечення своєї ролі у конфлікті та продемонструвати таку ж політичну волю, яку продемонстрував Київ. Лише тоді, коли Росія зробить це, можна досягти прогрес у цілях, які лідери "Нормандської четвірки" окреслили на саміті у 2019 році", - заявила вона.

Читайте: Закликаємо Росію вивести свої сили і зброю та припинити агресію, - посольство США в Україні

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Московіі !!!)))
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12.02.2021 14:38
+14
Интересно что даже слепая ОБСЕ фиксировала на порядок больше обстрелов чем сводки Тарана.
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12.02.2021 14:42
+13
Мета Росіі, це повернення України в "родную говєнь" Московію і доки буде існувати ця недоімперія ,вона від своєї мети не відмовиться !!!)))
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12.02.2021 14:36
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Слепая ОБСЕ теперь будет вынуждена прикинуться еще и глухой...
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12.02.2021 14:32 Відповісти
А вона давно вже сліпо-глухо-німа !!!))
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12.02.2021 14:38 Відповісти
Интересно что даже слепая ОБСЕ фиксировала на порядок больше обстрелов чем сводки Тарана.
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12.02.2021 14:42 Відповісти
Про аналог "Плану Маршалла" для України"... Та "де взяти гроші" на його втілення в життя?

Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:

Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...

Тому я вношу пропозицію, яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:

1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.

-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...

2. Другий етап. Початок активних дій.

- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів та політиків - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.

3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.

4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".

5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.

6. Як бути з олігархами?

-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
-Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)

7. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?

- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.

8. Чим політично вигідна для Заходу моя пропозиція?

-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.

-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.

-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!

- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
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12.02.2021 14:49 Відповісти
багаті фантазіі , друже ! кому потрібно тягнути ярмо - україна , як що еропа і сьогодні все має : метал , пшеницю та молодиків .... зеля слабак , олігархи крутять його як бажають ... а на заміну решучих нема , бо розумна людина відчуває колосальну відповідальність , тому до влади знову може дорватись ідіот або негідник ....
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12.02.2021 18:31 Відповісти
Білорусь не становить ніякої загрози цивілізованому світу. Поки що. Бо після підтримки Заходом проросійських заколотників, усе може бути.
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13.02.2021 08:04 Відповісти
Мета Росіі, це повернення України в "родную говєнь" Московію і доки буде існувати ця недоімперія ,вона від своєї мети не відмовиться !!!)))
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12.02.2021 14:36 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Московіі !!!)))
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12.02.2021 14:38 Відповісти
Такі чудові та політично й дипломатично виважені промови ми чуємо 6 років.
І????????????
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12.02.2021 14:42 Відповісти
но во времья визита с послами семерки на Донбасс "зе" вагаривал,что постреливаю не рашистские снайперы ,а сепаратисты комбайнеры и шахтеры...Американцы отстаивают Украину больше нежели ее "зе" през.который отбеливает рашистстов оккупантов Украины
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12.02.2021 14:51 Відповісти
Так, в США це розуміють. А в нас дехто вперто підіграє агресору бачить там "мир в очах" і навіть вчора заявив що ні, не росія, яку в упор не бачить, а сепаратисти намагаються зірвати мирні домовленості. Посіпаки росії теж мають відповісти за зраду національних інтересів України.
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12.02.2021 14:57 Відповісти
для "мирового жандарма" на седьмом году проще признать, что смерть несёт ответственность за то что раSSея до сих пор существует
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12.02.2021 15:00 Відповісти
Врятувати світ від агресивної Раші можливо лише скинувши пару ядерних бомб на мацкву і ще кілька міст.
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13.02.2021 08:16 Відповісти
меньше бла бла бла а больше реальных мер для остановки агрессора. Как когда то ранее Гитлера пытались переубедить сейчас ***** внушают что такое плохо!!!! А ***** есть ***** и оно реагирует только на силу...
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12.02.2021 15:04 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія несе відповідальність за всі смерті на Донбасі - Цензор.НЕТ 1051 США в ОБСЄ: Росія несе відповідальність за всі смерті на Донбасі - Цензор.НЕТ 3978
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12.02.2021 15:13 Відповісти
Більшість росіян влаштовує такий лідер. І інший вестиме таку ж політику, якщо не большевизму, то націоналізму. Як казав Ленін, "пойдем другим путем" і "...если даже на России останется 10 млн населения, но победит Мировая революция..." Тобто, московська імперія.
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13.02.2021 08:27 Відповісти
Це саме і гіркін сказав.
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12.02.2021 15:18 Відповісти
" и в нём ( в городе) найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле"
(с) Откровение святого Иоанна Богослова
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12.02.2021 15:26 Відповісти
Браво США!!! А гнилые Европейцы,продавшие свои души проклятому кацапью,осмелятся ли тоже высказать правду?Или кацапы копеечку не задут за длиный язык?
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12.02.2021 16:16 Відповісти
Америка "відкрила" Америку.)))
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12.02.2021 18:10 Відповісти
за 7 років стало доходити , що знахабнілу рашку можна виправити тільки , як горбатого батагом !!!
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12.02.2021 18:16 Відповісти
відключіть свіфт, зробіть нафту по 20 баксів і та рашка лусне, як бульбашка так само як свого часу СРСР...
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12.02.2021 19:07 Відповісти
 
 