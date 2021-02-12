США в ОБСЕ: Россия несет ответственность за все смерти на Донбассе

Ответственность за все смерти и увечья на Донбассе несет Россия, которая начала и продолжает подпитывать вооруженный конфликт на Востоке Украины.

Об этом заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. На прошлой неделе наблюдался короткий период относительной тишины, который был нарушен всплеском - до 349 нарушений, зафиксированных между 5 и 7 февраля. К счастью, жертв среди гражданского населения в 2021 году меньше, чем за это время в прошлом году, однако можно и нужно делать больше. Только за прошлую неделю минимум двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Россия несет ответственность за погибших и искалеченных в конфликте, который разожгла и подпитывает", - заявила Остриен.

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Американская дипломат добавила, что рост насилия в течение прошлых выходных на Донбассе показал, что "Россия способна управлять уровнем насилия в Украине, когда этого захочет".

"И это - очевидное напоминание того, что Россия контролирует конфликт в Украине. Это также подчеркивает необходимость выполнения Минских договоренностей, начиная с вывода Россией ее военной техники и прекращения поддержки вооруженных формирований, марионеток и других групп", - заявила Остриен.

Представительница США при ОБСЕ призвала Россию продемонстрировать политическую волю в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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"Если мы надеемся на какой-то реальный прогресс в направлении мирного и устойчивого урегулирования этого конфликта, то Россия должна прекратить свои тщетные усилия по отрицанию своей роли в конфликте и продемонстрировать такую ​​же политическую волю, которую продемонстрировал Киев. Только тогда, когда Россия сделает это, можно достичь прогресса в целях, котрые лидеры "Нормандской четверки" обозначили на саммите в 2019 году", - заявила она.