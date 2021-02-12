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Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"

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Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання

На Донбасі в районі н.п.Павлопіль у п'ятницю на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зараз військового доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Читайте: Найманці РФ мінують місцевість поблизу позицій Об'єднаних сил за допомогою ПОМ-2, - розвідка

"Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання Схід 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
...она самая... Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1762
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 2291
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12.02.2021 15:51
+9
Мавзолейные хмыри минируют позиции новыми минами с безпилотников...
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12.02.2021 15:55
+9
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 7241
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12.02.2021 16:05
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...она самая... Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1762
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 2291
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12.02.2021 15:51 Відповісти
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 7241
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12.02.2021 16:05 Відповісти
бег по граблям продолжается......
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12.02.2021 15:53 Відповісти
Російські окупанти вчора вбили другого військового за день !!!

Зе-сволота заявила, що це СПРОБА ТИСНУТИ на українську сторону.. СПРОБА???

А в умовах діюіючих наказів "не стріляти у відповідь" та "штрафувати за стрільбу у відповідь" ... ВСЮ ЗЕ -банду слід було б виставити на передовій в якості мішеней,- замість наших бійців!

Нинішня влада має неодмінно впасти під тягарем здійснених нею злочинів!
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12.02.2021 16:05 Відповісти
Мавзолейные хмыри минируют позиции новыми минами с безпилотников...
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12.02.2021 15:55 Відповісти
пом-2
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12.02.2021 16:06 Відповісти
именно - и нех так просто шастать без саперов...(((
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12.02.2021 17:50 Відповісти
а что там выяснять Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 8706 https://censor.net/ru/news/3247596/naemniki_rf_miniruyut_mestnost_vblizi_pozitsiyi_obedinennyh_sil_s_pomoschyu_pom2_razvedka
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12.02.2021 15:55 Відповісти
получается примерно те же потери когда мы хоть продвигались вперед и занимали выгодные позиции на будущее, но зелох все сдал
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12.02.2021 15:56 Відповісти
Неизвестное взрывное?ктото заминировал неизвестный,Российские оккупационные войска наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования », - сообщила пресс-секретарь.
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12.02.2021 15:57 Відповісти
А все тому , що обкурений віслюк заборонив розвідку під час , так званого перемир'я!
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12.02.2021 16:02 Відповісти
Війна триває, але у віслюка та його посіпак - "перемир'я"
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12.02.2021 15:59 Відповісти
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 6608
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12.02.2021 16:00 Відповісти
Українці єдина нація в світі,якій заборонено захищати себе на фронті ,а просто мовчки вмирати 😪
Українцям заборонено давати назви своїм вулицям.
Заборонено навіть ставити пам'ятники,за нас це зробить Кремлівський упирь 😡
Доля українця це тихо терпіти ,вмирати та фінансувати свою погибель!
Зелену владу потрібно негайно прибрати від влади , тому що терпіти таке знущання над нашими воінами і країною
може закінчитися великою трагедією !
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12.02.2021 16:00 Відповісти
Забагато смертей і поранень, бо це війна, а не перемир'я... Воїну найскорішого одужання, а спостерігаюче ОБСЄ відправити в д...упу.
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12.02.2021 16:07 Відповісти
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 3699
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12.02.2021 16:38 Відповісти
кровавый мир зе.....
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12.02.2021 16:55 Відповісти
 
 