Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"
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На Донбасі в районі н.п.Павлопіль у п'ятницю на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.
Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.
Зараз військового доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
"Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Зе-сволота заявила, що це СПРОБА ТИСНУТИ на українську сторону.. СПРОБА???
А в умовах діюіючих наказів "не стріляти у відповідь" та "штрафувати за стрільбу у відповідь" ... ВСЮ ЗЕ -банду слід було б виставити на передовій в якості мішеней,- замість наших бійців!
Нинішня влада має неодмінно впасти під тягарем здійснених нею злочинів!
Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
«Противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования », - сообщила пресс-секретарь.
Українцям заборонено давати назви своїм вулицям.
Заборонено навіть ставити пам'ятники,за нас це зробить Кремлівський упирь 😡
Доля українця це тихо терпіти ,вмирати та фінансувати свою погибель!
Зелену владу потрібно негайно прибрати від влади , тому що терпіти таке знущання над нашими воінами і країною
може закінчитися великою трагедією !