Україна розповіла в ОБСЄ про зовнішні загрози: "Кремль далі підвищуватиме ставки"

Українська делегація при ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про оцінки зовнішніх загроз, передусім з боку Росії, як європейській, так і національній безпеці України, що були представлені у "Білій книзі" Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Це відбулося під час семінару ОБСЄ високого рівня з військових доктрин, який проходив під головуванням США у режимі відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"24 січня 2021 року Служба зовнішньої розвідки України вперше у своїй історії опублікувала "Білу книгу" та приурочила її до професійного свята Служби. Особливий інтерес фахівців у галузі національної безпеки та оборони України, партнерів, журналістів та широкої громадськості викликав розділ документа, присвячений оцінці зовнішніх загроз національній безпеці України. І передусім – загроз, що походять з Російської Федерації", - зазначив у своєму виступі заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він вказав на те, що інформаційний бюлетень також дає оцінку регіональних та світових тенденції, аналізує перспективи збереження "проукраїнської" коаліції, роль та місце України як європейської демократії у багатьох процесах. Також у "Білій книзі" розглядаються можливості та потенціал міжнародної співпраці СЗР як важливого каналу зв'язку.

Представник України звернув увагу іноземних делегацій на окремі концептуальні елементи документа української зовнішньої розвідки, в якому даються оцінки основним тенденціям у сучасному складному безпековому середовищі.

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"Основним джерелом загроз європейській безпеці та національній безпеці України є і впродовж найближчих років залишатиметься обраний керівництвом Росії курс на закріплення за Росією статусу глобального гравця та визнання так званих "російських інтересів", - процитував один із висновків СЗР український дипломат.

Він вказав на прогноз українських розвідників щодо того, що "Кремль продовжуватиме тактику "підвищення ставок" у воєнно-політичному протистоянні, маніпулюватиме проблемами європейської безпеки (гіперболізуючи роль РФ у протидії неконтрольованій міграції, терористичним і кібернетичним атакам), а також підживлюватиме процеси дезінтеграції Європи (шляхом фінансової підтримки популістів і радикалів та провокування економічного сепаратизму окремих держав ЄС".

При цьому Москва торпедуватиме діяльність інституційної складової європейської архітектури безпеки, намагаючись спонукати міжнародну спільноту, передусім країни Євросоюзу, до "спільного" опрацювання варіантів легітимізації наявного де-факто балансу сил. З метою забезпечення такого розвитку подій РФ продовжуватиме нав’язувати європейським країнам фобії, пов’язані з розміщенням новітніх наступальних ударних озброєнь поблизу кордонів ЄС.

Після засідання місія України при ОБСЄ поширила серед іноземних делегацій країн-учасниць повний текст свого виступу з ключовими моментами "Білої книги" СЗР, присвяченої оцінкам загроз як національній безпеці України, так і регіональній та міжнародній безпеці.

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