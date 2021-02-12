Україна розповіла в ОБСЄ про зовнішні загрози: "Кремль далі підвищуватиме ставки"
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Українська делегація при ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про оцінки зовнішніх загроз, передусім з боку Росії, як європейській, так і національній безпеці України, що були представлені у "Білій книзі" Служби зовнішньої розвідки (СЗР).
Це відбулося під час семінару ОБСЄ високого рівня з військових доктрин, який проходив під головуванням США у режимі відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"24 січня 2021 року Служба зовнішньої розвідки України вперше у своїй історії опублікувала "Білу книгу" та приурочила її до професійного свята Служби. Особливий інтерес фахівців у галузі національної безпеки та оборони України, партнерів, журналістів та широкої громадськості викликав розділ документа, присвячений оцінці зовнішніх загроз національній безпеці України. І передусім – загроз, що походять з Російської Федерації", - зазначив у своєму виступі заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.
Він вказав на те, що інформаційний бюлетень також дає оцінку регіональних та світових тенденції, аналізує перспективи збереження "проукраїнської" коаліції, роль та місце України як європейської демократії у багатьох процесах. Також у "Білій книзі" розглядаються можливості та потенціал міжнародної співпраці СЗР як важливого каналу зв'язку.
Представник України звернув увагу іноземних делегацій на окремі концептуальні елементи документа української зовнішньої розвідки, в якому даються оцінки основним тенденціям у сучасному складному безпековому середовищі.
"Основним джерелом загроз європейській безпеці та національній безпеці України є і впродовж найближчих років залишатиметься обраний керівництвом Росії курс на закріплення за Росією статусу глобального гравця та визнання так званих "російських інтересів", - процитував один із висновків СЗР український дипломат.
Він вказав на прогноз українських розвідників щодо того, що "Кремль продовжуватиме тактику "підвищення ставок" у воєнно-політичному протистоянні, маніпулюватиме проблемами європейської безпеки (гіперболізуючи роль РФ у протидії неконтрольованій міграції, терористичним і кібернетичним атакам), а також підживлюватиме процеси дезінтеграції Європи (шляхом фінансової підтримки популістів і радикалів та провокування економічного сепаратизму окремих держав ЄС".
При цьому Москва торпедуватиме діяльність інституційної складової європейської архітектури безпеки, намагаючись спонукати міжнародну спільноту, передусім країни Євросоюзу, до "спільного" опрацювання варіантів легітимізації наявного де-факто балансу сил. З метою забезпечення такого розвитку подій РФ продовжуватиме нав’язувати європейським країнам фобії, пов’язані з розміщенням новітніх наступальних ударних озброєнь поблизу кордонів ЄС.
Після засідання місія України при ОБСЄ поширила серед іноземних делегацій країн-учасниць повний текст свого виступу з ключовими моментами "Білої книги" СЗР, присвяченої оцінкам загроз як національній безпеці України, так і регіональній та міжнародній безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.