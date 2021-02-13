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Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, в якій однією з найуспішніших реформ визнано децентралізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що в документі йдеться про досягнутий прогрес у сфері реформ і у виконанні Угоди, а також даються рекомендації щодо подальших напрямків співпраці.

"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки, вжиті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їхнього практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їхнє практичне впровадження в інших державах", – йдеться в доповіді.

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Топ коментарі
+43
Так, реформи Пороха відчувалися скрізь, - децентралізація, мова, безвіз, субсідії, нова некорумпована поліція, медиціна, армія, НАТО, Українська церква. У Оманського Віслюка ні куя, суцільна брехня, 3.14здешь і колаборанство з окупантом
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13.02.2021 01:01
+27
на жаль, за останні 2 роки в поліцію повернулося безлічь мусарні, звільненної за часів Пороха!
те саме відбувається с судівською системою - повертаються одізозні персонажи часів януковоща, які і допомогають відновлюватися на посадах колишній мусарні
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13.02.2021 01:05
+19
отклоняешься от генеральной линии партии, нехорошо. Надо писать так - "Децентрализацию провел "простый нарид и валантьоры. Причем тут Порох?"
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13.02.2021 01:27
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Олександр Рем Ти написав.що бачив цю передачу.Яку цю? В тебе що амнезія? Ти просто ботище.Я тобі сказав де схема.Що газ неякісний.
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15.02.2021 21:53 Відповісти
Олександр Рем Причому захищаєш крадіїв.
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15.02.2021 21:54 Відповісти
Ще раз для недоумків - ти дібіл, брехун і троль.
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16.02.2021 13:01 Відповісти
Олександр Рем Ти дебіл,брехун,троль і бот.Більше нічого можна не казати.
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16.02.2021 14:14 Відповісти
Хм.. это они блин прикалываются над нами, или троллят руководство страны которое провело эту реформу - централизации !?.. Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3063 .. т.к. именно децентрализацией тут и не пахло с самого начала..
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13.02.2021 01:02 Відповісти
Децентралізація - це інструмент, типу сокири чи ножа. Чи робитимуть інструмонтом шкоду чи користь, залежить від того, в чиї руки він потрапив.
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13.02.2021 01:09 Відповісти
Некоторым представителям что прошлой - что нынешней власти, эти "инструменты" нельзя было давать в руки !!! Зачем было менять в управлении то, что хоть как-то работала на благо людей и страны - сейчас это полный хаос !!! .. хотя , может это была их и цель !?
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13.02.2021 01:18 Відповісти
У чому саме "хаос"? Наведіть приклади.
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13.02.2021 01:21 Відповісти
буду краток - местная власть практически полностью потеряла ФИНАНСОВУЮ самостоятельность (децентрализация !? нет, не слышали - все как и прежде через центр-Киев с проверкой на лояльность а потом уже все остальное.. а вся остальное - то пена под названием реформа...) .. у меня ВСЕ !!!
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13.02.2021 01:32 Відповісти
децентралізація це неофеодалізм.
Тепер податки вкраде не злочинна ЗЕлупа чи Порошенко, а ваш місцевий жлоб територіальної громади. за нуль цілий *** десятих відсотки від вкраденого він поставить вам дитячий майданчик перед виборами і ви знову його оберете.
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13.02.2021 01:41 Відповісти
дык.. а я о чем !!! Некоторые налоги оставили на местах(там мелочь) а ответственности больше .. Одним словом эта реформа заключается в двух словах - Отвечаете за все вы(местные громады) а мы( Киев)считаем денежки(налоги) ..
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13.02.2021 14:03 Відповісти
Нашому місту Хмельницькому децентралізація дала розквіт, місто працює, має кошти і це
одразу видно любому мешканцю ... Ми обрали мером достойну людину ( і зараз ми його обрали на другий термін з 88% підтримки у першому турі). Так, у нас зараз дійсно дуже комфортне місто!
"Лидером в рейтинге комфортности украинских городов в 2020 году впервые стал Хмельницкий"
https://biz.liga.net/all/all/press-release/liderom-v-reytinge-komfortnosti-ukrainskih-gorodov-v-2020-godu-vpervye-stal-hmelnitskiy
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13.02.2021 07:59 Відповісти
бесспорно - хороший мер много чего значит , но увы не все..
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13.02.2021 14:05 Відповісти
от тіки децентралізація - це не ваш успіх, зелені дебіли!!!
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13.02.2021 01:02 Відповісти
А уж после федерализации Украины, они вообще кончали бы от счастья.
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13.02.2021 01:05 Відповісти
Дойчленд федеральная же тоже))
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13.02.2021 01:07 Відповісти
Да. Само название страны об этом кричит. Вот они и хотят, чтобы и у других так было. Для Украины это возможно, но недобровольно (для Германии тоже было недобровольно).
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13.02.2021 01:11 Відповісти
да им это все равно, им бы северный поток достроить
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13.02.2021 01:35 Відповісти
СП он хотят достроить, но по другим причинам. Они всегда с завистью посматривали на природные богатства россии. А уж, когда там сейчас вороватые, продажные, тупые гопники у власти- так сам Бог велел. Они никогда не понимали, почему такая глупая и отсталая(относительно них) нация, обладает столь богатыми ресурсами.
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13.02.2021 01:48 Відповісти
Хотелось бы больше конкретики, в чем успех, что стало лучше, по сравнению с тем что было раньше, какой-то сравнительный анализ прочитать, как это улучшило жизнь каждого конкретно человека, а не местной власти.
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13.02.2021 01:06 Відповісти
Децентралізація - процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління

Комплекс змін до існуючого станом на початок 2014-го року законодавства, основною метою якого є передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Комплекс заходів з реформи децентралізації стартував у 2014-му році, невдовзі після Євромайдану, та отримав назву «Національний проект «Децентралізація».

Зміни, які має принести реформа децентралізації:Посилення місцевого самоврядування;Зміна положення про адміністративно-територіальний устрій;Закріплення «принципу повсюдності» (землями за територією населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого самоврядування);Гарантія наділення місцевого самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами;Врахування історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей при плануванні розвитку громад;Передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати;Створення об'єднаних територіальних громад;В перспективі - запровадження інституту префектів, нової територіальної основи України зі зменшенням кількості районів, подальший розвиток форм прямого народовладдя.

Політична децентралізація
Адміністративна децентралізація
Фінансова децентралізація. Фіскальна децентралізація
Економічна децентралізація або ринкова
Екологічна децентралізація

dwt що саме цікавить?
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13.02.2021 01:19 Відповісти
Це не гасла- це суть реформи. А жити люди почнуть краще лише тоді, коли візьмуть на себе владу на місцях в своїх громадах- і ні хвилиною раніше.
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13.02.2021 01:59 Відповісти
Ну що ви пишете теж гасла, "люди візьмуть", які люди, кухарки, по Леніну, чи місцеві барони - олігархи, хто ці люди, що можуть керувати?
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13.02.2021 02:10 Відповісти
Нема ніяких "кухарок по Леніну", не тиражуйте брехню.
Ті люди візьмуть, які є- іншого народу в мене для вас нема. Ну, якщо ви самі не здатні взяти.
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13.02.2021 02:56 Відповісти
А ви підіть по селах, по малих містечках до голів місцевих рад почуєте багато цікавого. В тому числі про бюджети, які з початком децентралізації, тріщать від грошей. Раніше, - кажуть голови,- такого ніколи не було, завжди з протягнутою рукою в область їздили. Зараз об'єднана сільська громада має у сільраді свій відділ освіти, свій відділ охорони здоров'я, свій відділ соціального захисту. Люди тепер по субсидію не в райцентр до начальства їдуть, а звертаються до сільської ради. Усі питання з фінансування школи, медзакладу чи ремонту дороги сільська громада сама вирішує.
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13.02.2021 02:13 Відповісти
та я знаю, як вирішує закрити, то так тріщать від грошей
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13.02.2021 02:28 Відповісти
тріщать морди місцевих неофеодалів, яким укрупнили кормову базу.
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13.02.2021 06:13 Відповісти
ну зря они так сказали, теперь выкидыш криворогий обратит свой взор на эту реформу, и все развалит в труху. У него ж фиксация на всем что сделал Порох
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13.02.2021 01:24 Відповісти
Реформу децентралізації розпочав ще Гройсман в уряді Яценюка, а закінчили лише нещодавно "слуги" у Верховній Раді.
Реформи швидкими не бувають, нажаль.
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13.02.2021 01:55 Відповісти
Бюджетна децентралізація це також уряд Яценюка, а не Гройсмана. При Гройсмані її як раз згортати почали.
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13.02.2021 02:05 Відповісти
Зебобики, ну як там, Зелька нічого не казав, рошенки смачні?

Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 356 Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 356 Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2264

"Ну бо ось фото, яке я колись зробив у офісі президента. Щоб очікування зустрічі з керівником офісу було не таким нудним, секретар принесла на тарілочці частування. Так я поласував цукерочкою «Рошен» у офісі Зе".
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3685636234845825
Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7535
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13.02.2021 02:00 Відповісти
Фюрер Мавзолея тоже децентрализировался навечно Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4783
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13.02.2021 02:29 Відповісти
Чесно кажучи дуже сумнівна ця реформа,а то й взагалі херня повна.
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13.02.2021 05:41 Відповісти
так, бо вона більше схожа на централізацію.
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13.02.2021 06:18 Відповісти
А тепер перелік потужніших реформ найвеличнішого: знищена судова система портновим, знищена ракетна та інші програми розробки озброєння, знищено зростання економіки, збільшено у три рази фінансування президента, мусорів, суддів, прокурв, мільйони безробіних і це тільки за півтора роки правління геніального політика із цирку коломойського.
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13.02.2021 06:52 Відповісти
Децентрализация-действительно реформа, которая удалась Украине. Но эта реформа в данный момент, во время войны ей была не нужна. Но если считать, что в Украине действительно "гражданский конфликт", как это считает Московия и ЕС, тогда она произошла в нужное время.
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13.02.2021 07:19 Відповісти
целый год учил ето странное слово - диджитализация и целый месяц - гипноз.
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13.02.2021 07:42 Відповісти
Если у вас в городе везде помойка и полная разруха, это не значит , что не работает децентрализация. Однозначно это самая удачная реформа!
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13.02.2021 08:55 Відповісти
"17. Welcomes the achievements of the reform on decentralisation and the empowerment of municipalities initiated in 2014, which has proven to be one of the most successful reforms so far; acknowledges the support of the U-LEAD project, resulting in the formation of almost 1 000 amalgamated local communities with around 11.7 million citizens; assesses positively the steps taken so far with a view to decentralising public authority and public finances through a package of legal acts and their practical implementation; in particular, fully supports the Verkhovna Rada's resolution on rayons' Formation and Liquidation of 17 July 2020, according to which the arrangements concerning the consolidation of rayons will, as a rule, be applicable also to the territories of Crimea and districts of the Donetsk and Luhansk regions currently not controlled by the Government of Ukraine;"
-----------------------------------
"17. вітає досягнення реформи щодо децентралізації та розширення можливостей муніципалітетів, розпочату у 2014 році, яка виявилася однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку проекту U-LEAD, що призвело до формування майже 1 000 об'єднаних місцевих громад з близько 11,7 мільйонами громадян; позитивно оцінює вжиті на сьогодні кроки з метою децентралізації державної влади та державних фінансів через пакет правових актів та їх практичне впровадження; зокрема, повністю підтримує постанову Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів від 17 липня 2020 року, згідно з якою домовленості щодо укрупнення районів, як правило, будуть застосовуватися також на територіях Криму та районах Донецької та Луганські області в даний час не контролюються урядом України;"

"18. Urges Ukraine to complete the decentralisation reform in a broad and open dialogue, in particular with local self-governments and their associations, with the goal of increasing the autonomy and competences of local governments and encouraging regular exchanges between the central government and national associations of local and regional governments on any policy which may have a territorial impact;"

-------------------------------------
"18. закликає Україну завершити реформу децентралізації в широкому і відкритому діалозі, зокрема з місцевими органами самоврядування та їх асоціаціями, з метою збільшення автономії та компетенції місцевих органів влади та заохочення регулярних обмінів між центральним урядом та національними асоціаціями місцевих та регіональних органів влади щодо будь-якої політики, яка може мати територіальний вплив;"

так у оригіналі тексту. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html
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13.02.2021 09:33 Відповісти
Европарламент отметил:
поцЗедент душил-душил централизацию...не додушил
Но у него еще все впереди
Все реформы уничтожены-уничтожит и эту
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13.02.2021 09:35 Відповісти
"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; ...... и ...... призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - говорится в докладе . Источник: https://censor.net/ru/n3247736
Ой , а хто ж це зробив Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8226 .?? Невже - Бубочка Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8844 .. ? Бо кажуть що при Пороху , реформ же ж - не було . Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5086 .
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13.02.2021 10:44 Відповісти
Еще с советских времен в поселках и селах были голова, поселковый или сельский совет, местные депутаты, свой исполком. В результате так называемой "децентрализации", много населенных пунктов лишились этих элементов местного самоуправления. Эту централизацию лицемерно назвали "децентрализацией". Законом о повышении пенсий подняли пенсионный возраст. С целью развития интернета ввели плату за дома и столбы. Оруэлл до такого не додумался.
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13.02.2021 10:59 Відповісти
Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин

А не напомнить ли Кабмину, что двигателем этой реформы был такой себе Гройсман?
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13.02.2021 11:25 Відповісти
Загляньте в Конституцію України і знайдіть там ОТГ?????. А Дніпропетровська та Кіровоградська області прописані до цього часу.
Нас чекає "шлюб вдогонку", тому що наречена вже вагітна.
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13.02.2021 12:20 Відповісти
Голові Снятинської ОТГ

Начальнику відділу культури Снятинської міської ради Мирославі Будаковській
ЗВЕРНЕННЯ
Шановні Анатолію Богдановичу та Мирославо Михайлівно! Ми, жителі с. Тучапи, глибоко стурбовані та обурені з приводу вашого необдуманого і необґрунтованого рішення - закриття Будинку культури у нашому селі. Наш Будинок культури - це візитівка нашого села, його гордість, життя та майбутнє. Тут завжди відбувалися і відбуваються урочисті заходи, діє гурток для дітей, жіночий ансамбль, хор. Діти та молодь на чолі із завклубом Вітою Карп'юк готують різні вистави, вертепи та інші цікаві і такі потрібні масові заходи. Наші діти, внуки і правнуки із захопленням беруть участь у різних урочистостях і їм це дуже подобається, зважаючи на те, що нині час розвитку глобальних комп'ютерних технологій і їхню увагу чимось, крім гаджетів, важко привернути, але Віті Василівні це вдається.
Будинок культури для нас - це не тільки, як засіб для духовного відпочинку, це - наша пам'ять, наш оберіг. Адже всім жителям нашого Снятинсього району, а тепер Снятинської ОТГ, відомий той факт, що в далекому 1951 році мешканців нашого села Тучапи було примусово вивезено у далеку Миколаївську область, а Будинок культури, який на той час був побудований з дерева, розібрано і перевезено до с. Рудники. Село було знищено вщент, тільки поодинокі сім'ї залишилися проживати в ньому. Минав час, а ті люди, яким вдалося повернутися до рідних Тучап, вирішили будувати новий народний дім, воскресити зруйновану пам'ять. У 1965-1966 роках, за сприяння Василя Кузьмовича Маценка та Романа Андрійовича Сенюка, а також методом сільської толоки клуб був побудований. Цеглинка за цеглинкою, своїм потом і кров'ю жителі Тучап звели новий Будинок культури, який став для них рідним дітищем і оберегом села…
У 1999-2000 роках, коли головою сільської ради с. Тучапи була Ганна Курилюк, за її сприяння, а також всіх жителів села, клуб було підмуровано, зведено новий дах та проведено капітальний ремонт у приміщенні і знову, це все завдяки злагодженості громади. У 2017 році в Будинку культури нашого села, за сприяння сільського голови Галини Маценко, районної влади, голови Снятинської районної ради Івана Угрина, сільських меценатів, підприємців братів Спасюків, Богдана Тимофійчука та Дмитра Грицюка, а також молоді та жителів села було проведено капітальний ремонт, закуплено музичну апаратуру, встановлено нове опалення та зроблено ще багато потрібних робіт, серед яких також зовнішній капітальний ремонт та нова огорожа Будинку культури. Кожен житель дорожить невмирущою історією села і його мешканців, серед якої наш вистражданий Будинок культури.
Дізнавшись про ваше рішення, ми глибоко обурилися, адже ним ви перекреслюєте весь той труд і старання наших людей, які своїми руками воскрешали із попелу і руїн Будинок культури, і якщо Ви не скасуєте його, ми звернемося до суду, будемо перекривати дороги, а також направимо запит до обласного керівництва та до вищих чинів у м. Київ з приводу ваших неправомірних дій, адже хіба можна забирати в людей те найдорожче, чим дорожать всі наші покоління - Будинок культури, наше дітище, пам'ять про вивезених земляків у Миколаївську область?
З повагою жителі с. Тучапи
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13.02.2021 12:44 Відповісти
ПІДТРИМУЮ....СПІВЧУВАЮ..ПРИКРО але цілком закономірно - бо це НАСЛІДКИ
ТЕРреформи проведеної в порушення Конституції України МАЛАНСЬКИМИ УБЛЮДКАМ при владі .. - де Бюджет села ? де .ОБІЦЯНИЙ загоризонтний Бюджет ОТГ ..де... ото Вам.. далі буде .. а уже Смертність перевищує Народжуваність ВДВІЧІ .. школи медпункти .Довідки .. СПИ далі НАСЕЛЕННЯ .. ще з червня ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі .. і гуляй Українцю .. знов ШУКАЙ вальцмана-свинарчука аби поміг Тобі ЗДОХНУТИ .. таке .. дуже ПРИКРО - це НАСЛІДКИ інертного мовчазного спостерігання ВБИВСТВА і Руйнації України сіоністською БАНДОЮ злодійського племені .. яку хто привів до ВЛАДИ ? .. УСЕ можно повернути на Конституційний лад ...працюйте з обраними ДЕПУТАТАМИ .. така ситуація по ВСІЙ Україні ..
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13.02.2021 12:45 Відповісти
Вот же ж клятый Порошенко. И тут величайшему лидеру современности нагадил. Реформу децентрализации провели при прошлой власти и она признана европейцами самой успешной. А при величайшем лидере современности ничего успешного европейцы не видят и даже пишут об этом какие-то паршивые резолюции, где прямо говорят об отсутствии реформ при этой власти.
Ну разве можно это простить Порошенко!
Правда, проводил эту реформу Гройсман, но это не важно, всё равно виноват Порошенко, ну как и всегда у зебилов.
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13.02.2021 14:12 Відповісти
Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2046
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13.02.2021 14:45 Відповісти
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