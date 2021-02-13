Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, в якій однією з найуспішніших реформ визнано децентралізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що в документі йдеться про досягнутий прогрес у сфері реформ і у виконанні Угоди, а також даються рекомендації щодо подальших напрямків співпраці.

"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки, вжиті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їхнього практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їхнє практичне впровадження в інших державах", – йдеться в доповіді.

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