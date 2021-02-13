Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін
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Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, в якій однією з найуспішніших реформ визнано децентралізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що в документі йдеться про досягнутий прогрес у сфері реформ і у виконанні Угоди, а також даються рекомендації щодо подальших напрямків співпраці.
"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки, вжиті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їхнього практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їхнє практичне впровадження в інших державах", – йдеться в доповіді.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер податки вкраде не злочинна ЗЕлупа чи Порошенко, а ваш місцевий жлоб територіальної громади. за нуль цілий *** десятих відсотки від вкраденого він поставить вам дитячий майданчик перед виборами і ви знову його оберете.
одразу видно любому мешканцю ... Ми обрали мером достойну людину ( і зараз ми його обрали на другий термін з 88% підтримки у першому турі). Так, у нас зараз дійсно дуже комфортне місто!
"Лидером в рейтинге комфортности украинских городов в 2020 году впервые стал Хмельницкий"
https://biz.liga.net/all/all/press-release/liderom-v-reytinge-komfortnosti-ukrainskih-gorodov-v-2020-godu-vpervye-stal-hmelnitskiy
Комплекс змін до існуючого станом на початок 2014-го року законодавства, основною метою якого є передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Комплекс заходів з реформи децентралізації стартував у 2014-му році, невдовзі після Євромайдану, та отримав назву «Національний проект «Децентралізація».
Зміни, які має принести реформа децентралізації:Посилення місцевого самоврядування;Зміна положення про адміністративно-територіальний устрій;Закріплення «принципу повсюдності» (землями за територією населених пунктів розпоряджаються відповідні органи місцевого самоврядування);Гарантія наділення місцевого самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами;Врахування історичних, економічних, екологічних та культурних особливостей при плануванні розвитку громад;Передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати;Створення об'єднаних територіальних громад;В перспективі - запровадження інституту префектів, нової територіальної основи України зі зменшенням кількості районів, подальший розвиток форм прямого народовладдя.
Політична децентралізація
Адміністративна децентралізація
Фінансова децентралізація. Фіскальна децентралізація
Економічна децентралізація або ринкова
Екологічна децентралізація
dwt що саме цікавить?
Ті люди візьмуть, які є- іншого народу в мене для вас нема. Ну, якщо ви самі не здатні взяти.
Реформи швидкими не бувають, нажаль.
"Ну бо ось фото, яке я колись зробив у офісі президента. Щоб очікування зустрічі з керівником офісу було не таким нудним, секретар принесла на тарілочці частування. Так я поласував цукерочкою «Рошен» у офісі Зе".
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3685636234845825
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"17. вітає досягнення реформи щодо децентралізації та розширення можливостей муніципалітетів, розпочату у 2014 році, яка виявилася однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку проекту U-LEAD, що призвело до формування майже 1 000 об'єднаних місцевих громад з близько 11,7 мільйонами громадян; позитивно оцінює вжиті на сьогодні кроки з метою децентралізації державної влади та державних фінансів через пакет правових актів та їх практичне впровадження; зокрема, повністю підтримує постанову Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів від 17 липня 2020 року, згідно з якою домовленості щодо укрупнення районів, як правило, будуть застосовуватися також на територіях Криму та районах Донецької та Луганські області в даний час не контролюються урядом України;"
"18. Urges Ukraine to complete the decentralisation reform in a broad and open dialogue, in particular with local self-governments and their associations, with the goal of increasing the autonomy and competences of local governments and encouraging regular exchanges between the central government and national associations of local and regional governments on any policy which may have a territorial impact;"
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"18. закликає Україну завершити реформу децентралізації в широкому і відкритому діалозі, зокрема з місцевими органами самоврядування та їх асоціаціями, з метою збільшення автономії та компетенції місцевих органів влади та заохочення регулярних обмінів між центральним урядом та національними асоціаціями місцевих та регіональних органів влади щодо будь-якої політики, яка може мати територіальний вплив;"
так у оригіналі тексту. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html
поцЗедент душил-душил централизацию...не додушил
Но у него еще все впереди
Все реформы уничтожены-уничтожит и эту
Ой , а хто ж це зробив .?? Невже - Бубочка .. ? Бо кажуть що при Пороху , реформ же ж - не було . .
А не напомнить ли Кабмину, что двигателем этой реформы был такой себе Гройсман?
Нас чекає "шлюб вдогонку", тому що наречена вже вагітна.
Начальнику відділу культури Снятинської міської ради Мирославі Будаковській
ЗВЕРНЕННЯ
Шановні Анатолію Богдановичу та Мирославо Михайлівно! Ми, жителі с. Тучапи, глибоко стурбовані та обурені з приводу вашого необдуманого і необґрунтованого рішення - закриття Будинку культури у нашому селі. Наш Будинок культури - це візитівка нашого села, його гордість, життя та майбутнє. Тут завжди відбувалися і відбуваються урочисті заходи, діє гурток для дітей, жіночий ансамбль, хор. Діти та молодь на чолі із завклубом Вітою Карп'юк готують різні вистави, вертепи та інші цікаві і такі потрібні масові заходи. Наші діти, внуки і правнуки із захопленням беруть участь у різних урочистостях і їм це дуже подобається, зважаючи на те, що нині час розвитку глобальних комп'ютерних технологій і їхню увагу чимось, крім гаджетів, важко привернути, але Віті Василівні це вдається.
Будинок культури для нас - це не тільки, як засіб для духовного відпочинку, це - наша пам'ять, наш оберіг. Адже всім жителям нашого Снятинсього району, а тепер Снятинської ОТГ, відомий той факт, що в далекому 1951 році мешканців нашого села Тучапи було примусово вивезено у далеку Миколаївську область, а Будинок культури, який на той час був побудований з дерева, розібрано і перевезено до с. Рудники. Село було знищено вщент, тільки поодинокі сім'ї залишилися проживати в ньому. Минав час, а ті люди, яким вдалося повернутися до рідних Тучап, вирішили будувати новий народний дім, воскресити зруйновану пам'ять. У 1965-1966 роках, за сприяння Василя Кузьмовича Маценка та Романа Андрійовича Сенюка, а також методом сільської толоки клуб був побудований. Цеглинка за цеглинкою, своїм потом і кров'ю жителі Тучап звели новий Будинок культури, який став для них рідним дітищем і оберегом села…
У 1999-2000 роках, коли головою сільської ради с. Тучапи була Ганна Курилюк, за її сприяння, а також всіх жителів села, клуб було підмуровано, зведено новий дах та проведено капітальний ремонт у приміщенні і знову, це все завдяки злагодженості громади. У 2017 році в Будинку культури нашого села, за сприяння сільського голови Галини Маценко, районної влади, голови Снятинської районної ради Івана Угрина, сільських меценатів, підприємців братів Спасюків, Богдана Тимофійчука та Дмитра Грицюка, а також молоді та жителів села було проведено капітальний ремонт, закуплено музичну апаратуру, встановлено нове опалення та зроблено ще багато потрібних робіт, серед яких також зовнішній капітальний ремонт та нова огорожа Будинку культури. Кожен житель дорожить невмирущою історією села і його мешканців, серед якої наш вистражданий Будинок культури.
Дізнавшись про ваше рішення, ми глибоко обурилися, адже ним ви перекреслюєте весь той труд і старання наших людей, які своїми руками воскрешали із попелу і руїн Будинок культури, і якщо Ви не скасуєте його, ми звернемося до суду, будемо перекривати дороги, а також направимо запит до обласного керівництва та до вищих чинів у м. Київ з приводу ваших неправомірних дій, адже хіба можна забирати в людей те найдорожче, чим дорожать всі наші покоління - Будинок культури, наше дітище, пам'ять про вивезених земляків у Миколаївську область?
З повагою жителі с. Тучапи
ТЕРреформи проведеної в порушення Конституції України МАЛАНСЬКИМИ УБЛЮДКАМ при владі .. - де Бюджет села ? де .ОБІЦЯНИЙ загоризонтний Бюджет ОТГ ..де... ото Вам.. далі буде .. а уже Смертність перевищує Народжуваність ВДВІЧІ .. школи медпункти .Довідки .. СПИ далі НАСЕЛЕННЯ .. ще з червня ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі .. і гуляй Українцю .. знов ШУКАЙ вальцмана-свинарчука аби поміг Тобі ЗДОХНУТИ .. таке .. дуже ПРИКРО - це НАСЛІДКИ інертного мовчазного спостерігання ВБИВСТВА і Руйнації України сіоністською БАНДОЮ злодійського племені .. яку хто привів до ВЛАДИ ? .. УСЕ можно повернути на Конституційний лад ...працюйте з обраними ДЕПУТАТАМИ .. така ситуація по ВСІЙ Україні ..
Ну разве можно это простить Порошенко!
Правда, проводил эту реформу Гройсман, но это не важно, всё равно виноват Порошенко, ну как и всегда у зебилов.