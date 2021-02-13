43 981 420
Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту
Новини Цензор.НЕТ Політика України
14-15 лютого президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою здійснить офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Глава держави проведе переговори з принцом-спадкоємцем Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном і віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Повідомляється, що під час зустрічей обговорюватиметься широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Топ коментарі
+90 Шрек Баблокат
показати весь коментар13.02.2021 12:43
+77 Борменталь Незабаром
показати весь коментар13.02.2021 12:45
+69 Ned Stark
показати весь коментар13.02.2021 12:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Такая хорошая девочка ...