Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі"

В України з ОАЕ склалися традиційні сфери співпраці, але поступово товари, які мають високу додану вартість, мають почати переважати в структурі торгівлі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Emirates News Agency WAM, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Справді, Україна може і стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі у всьому світі, ми - серед світових лідерів з експорту пшениці, кукурудзи, ячменю", - повідомив він.

Водночас, за словами глави держави, Україна прагне, "щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість", почали переважати в структурі торгівлі.

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"Для цього ми готові запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися на проєктах спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. В Україні є відповідні технології, і за допомогою інвестицій із боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для поставки на ринки третіх країн.

Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда "Надія", і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ "Південне", можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу", - упевнений Зеленський.

Також, за його словами, Україна готова переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, поновлюваних джерел енергії, в питаннях розвитку інфраструктури.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув з офіційним візитом в ОАЕ.