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Новини Політика України
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Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонує ОАЕ

В України з ОАЕ склалися традиційні сфери співпраці, але поступово товари, які мають високу додану вартість, мають почати переважати в структурі торгівлі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Emirates News Agency WAM, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Справді, Україна може і стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі у всьому світі, ми - серед світових лідерів з експорту пшениці, кукурудзи, ячменю", - повідомив він.

Водночас, за словами глави держави, Україна прагне, "щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість", почали переважати в структурі торгівлі.

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"Для цього ми готові запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися на проєктах спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. В Україні є відповідні технології, і за допомогою інвестицій із боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для поставки на ринки третіх країн.

Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда "Надія", і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ "Південне", можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу", - упевнений Зеленський.

Також, за його словами, Україна готова переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, поновлюваних джерел енергії, в питаннях розвитку інфраструктури.

Читайте також: Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув з офіційним візитом в ОАЕ.
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Топ коментарі
+33
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 4683
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14.02.2021 00:07
+20
А помочь в борьбе с агрессором не просил, опять накурился и в космос. О Господи ну за что Украине такое позорище.
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14.02.2021 00:06
+14
Космоса или кокса?
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14.02.2021 00:06
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Космоса или кокса?
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14.02.2021 00:06 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 5768
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14.02.2021 07:40 Відповісти
одной ноздрей Зеленский запускает ракеты на Луну..
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14.02.2021 00:06 Відповісти
диагноз- ОНО НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНОЕ !!!!
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14.02.2021 10:00 Відповісти
А помочь в борьбе с агрессором не просил, опять накурился и в космос. О Господи ну за что Украине такое позорище.
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14.02.2021 00:06 Відповісти
А каким боком ОАЭ наши проблемы?
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14.02.2021 01:29 Відповісти
Без Льоні Космос,нічого не вийде. Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 7468
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14.02.2021 00:06 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 4683
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14.02.2021 00:07 Відповісти
Ну тут Вове без Льони Черновецкого не обойтись никак ....😂😂😂
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14.02.2021 00:10 Відповісти
все.. уже нюхнул поц... следующее предложения клоуна к шейхам ОАЭ будет прокладка канала Днепр-ОАЭ с пресной водой бедуинам.... Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 9694
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14.02.2021 00:10 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 7643

- Сделаем Вову эмиром и заживём, как в Эмиратах.
- Та ладно. Вову 43 года назад сделали евреем, но у нас тут на Израиль как-то не похоже. Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 1745
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14.02.2021 00:10 Відповісти
КОСМИЧЕСКИЙ ГИГАНТ сделал предложение. Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 8875
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14.02.2021 00:10 Відповісти
комический..
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14.02.2021 00:16 Відповісти
зачем флаги меняешь?
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14.02.2021 00:16 Відповісти
Что значит меняешь флаги? ты о чём?
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14.02.2021 00:19 Відповісти
о том шо ты меняшь флаги как руснявая мокша - до кацапячего уже скатился...
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14.02.2021 00:21 Відповісти
ясно - кацапенок возбудился...
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14.02.2021 00:24 Відповісти
оно до усирачки будет отрицать, шо его флаг не кацапячий - в етом вся кацапня.
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14.02.2021 00:26 Відповісти
оно до усирачки будет отрицать, шо его флаг не кацапячий - в етом вся кацапня.
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14.02.2021 00:27 Відповісти
Ну а почему нет, если есть что предложить? Не одним же рагозинам с манипулятором, с громким именем Федор, строить батуты. Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 3632
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14.02.2021 03:21 Відповісти
А где можно посмотреть это интервью? А то ссылка только на #ОПУ, а этой части тела конторе доверия нет
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14.02.2021 00:11 Відповісти
какое интервью? Вы о чем? )))) это ж бла-бла-бла для зеленого стада - там верят сквозняку
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14.02.2021 12:15 Відповісти
Вспомнилась песня по радио.
Кокаино-ЗЕгероино.да а аа а.
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14.02.2021 00:11 Відповісти
"И тут Остапа понесло...." !!!)))
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14.02.2021 00:12 Відповісти
Вова Космос
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14.02.2021 00:12 Відповісти
Три богатиря-Віслючок,Льоня та Затулин !!!)))
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14.02.2021 00:20 Відповісти
три богатыря-касманафта ))))))
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14.02.2021 12:15 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 4863
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14.02.2021 07:48 Відповісти
мечта еврея - арабские ракеты + наши спутники?
из сегодняшних пишущих точно никто не доживет,,,
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14.02.2021 00:14 Відповісти
Первое, что бросалось в глаза внутри совкома, - это огромное
количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице,
покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали
перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то
вонючее, убивали под лестницей кошку - и непереносимо, отвратительно
галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось
переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые
передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома
мочой и гречневой кашей.
- Вот так, - обернувшись, сказал Копченов. - Отдали детям. Дети -
наиважнейший участок, а бывает порой и самым узким.
Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах
неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с
прозрачными запотевшими забралами.
- Это кто? - полюбопытствовал Валерка.
- Эти-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь
Дворец пионеров, а внизу - еще детский сад и ясли.
- А зачем они в шлемах?
- Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.
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14.02.2021 00:15 Відповісти
Перед полетами в далекий космос лучше уж вначале внимательно посмотреть, что под своими ногами на земле родимой - где лежат достаточные и неразведанные залежи нефти и газа.
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14.02.2021 00:15 Відповісти
Ну и шо?
У кацапов этого добра валом
И оно им помогло?
К нефти с газом еще и голову надо. И совесть.
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14.02.2021 00:20 Відповісти
Бубочка все поняв і тепер хочє здриснуть з планєти.
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14.02.2021 00:17 Відповісти
Дурень, арабы за воровство руки рубают. А потому из тебя не то что отбивную, лапшу сделают.
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14.02.2021 00:18 Відповісти
Видимо он обдолбался еще в самолете, весь день пургу несет.
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14.02.2021 00:20 Відповісти
Воно обдовбане по життю !!!)))
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14.02.2021 00:27 Відповісти
В ОАЕ за це діло смертна кара, то ото хіба, що в літаку!
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14.02.2021 00:29 Відповісти
Все якісь космічні діячі у нас. Був Льоня, а тепер Вова і обидва наркоші. Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 9685
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14.02.2021 00:25 Відповісти
"И на Марсе будут яблони цвести!" !!)))
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14.02.2021 00:29 Відповісти
на пыльных дорожках )))) (тут совпадение))) далеких планет останутся наши следы (с)
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14.02.2021 12:17 Відповісти
Oh Scheiße... Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 2309
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14.02.2021 00:25 Відповісти
Маючи можливість самим виробляти електрику, "чомусь" купуємо її у білорусів та росіян. Маючи власні промислові виробництва, в т.ч. й космічних апаратів, доводиться вештатися світом та просити гроші.
А може вже час нарешті припинити красти та навести порядок у себе в країні? Здається під час передвиборчої кампанії хтось заповзято обіціяв це - навести лад, подолати бідність, тощо.

Чи все, на що спромоглася нинішня влада, це відкрити купу безнадійних справ проти Порошенка та раз-пораз відкривати та закривати дурну судову тяганину навколо "Ротердама+"...?
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14.02.2021 00:29 Відповісти
вова, никак не поймёт, шо нам не нужны ракеты, которые бы улетали в космос - нам нужны ракеты, которые бы падали на кремль
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14.02.2021 00:30 Відповісти
Запустить би тебе в космос щоб і не повернувся.
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14.02.2021 00:30 Відповісти
в в мени лиш три слова- ёп тваю мать вова
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14.02.2021 00:33 Відповісти
Оно что, под Маска косит? Вова, если Маск тоже курит траву, это не значит, что ты тоже гений. Большинство наркоманов в жизни остаются просто наркоманами.
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14.02.2021 00:41 Відповісти
Космическая программа ОАЭ в разы превосходит нашу. У них кстати зонд вокруг Марса крутится, а у нас в планах запуск спутника вокруг Земли.
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14.02.2021 00:57 Відповісти
ЭТО ШО ВТОРОЙ ЛЕНЯ-КОСМОС 😂
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14.02.2021 01:14 Відповісти
Це він вже в'**@в олл-інклюзівного віскаря і його понесло?...
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14.02.2021 01:21 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 8593
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14.02.2021 01:33 Відповісти
Вот ненавижу когда идет подобная манипуляция от всяких там Олегов Карповых. Для всех, кому интересен высер Олега Карпова - вот собственно сама статья:
В Україні падає виробництво продуктів харчування

Кому не интересно или лень туда ходить вот частичный копипаст:

Обсяг виробництва молока в Україні в 2020 році склав 9,25 млн тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 6,2%, а підприємства збільшили на 0,8%.
За даними Держстату, виробництво яєць в країні за рік зменшилося на 2,9% - до 16,194 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.
Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 1,1% - до 3,45 млн тонн. При цьому виробництво м'яса на підприємствах скоротилося менш ніж на 1%, тоді як населення скоротило виробництво на 3%.
Короче, если честно критически проанализировать статью, то ее можно охарактеризовать одним словом НИОЧЕМ. Видимо именно поэтому Олег Карпов и не дал ссылку на саму статью, ограничившись копипастом скриншота на заголовок.
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14.02.2021 03:31 Відповісти
Сранник Виртухайный, ты чего так заерзал как обосранный? Обычный скриншот ленты новостей и такое совпадение Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі" - Цензор.НЕТ 8843Где манипуляции, зебил?Ты же сам на духу все подтвердил спад или считаешь, что я "манипулирую" статистикой? Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі" - Цензор.НЕТ 5444
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14.02.2021 10:41 Відповісти
Идея собственно неплоха, если взять в идеале, отбросив всякие политические дрязги. У Украины есть потенциал, относительно строительства ракет. У ОАЭ пока есть (хотя это есть уже очень недолго осталось) потенциал относительно финансов. При разумном совмещении этих двух потенциалов на выходе можно получить довольно интересный результат. Ключевое в данном вопросе ПРИ РАЗУМНОМ СОВМЕЩЕНИИ ПОТЕНЦИАЛОВ.
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14.02.2021 03:24 Відповісти
Прохмелись,фантазер, и не смеши своими потенциалами!
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14.02.2021 10:50 Відповісти
Да землю, черноземы он поехал продовать , а космос это так дымовая завеса для своих аборегенов.Кинул тему папуасам для праведного возмущения , а ему свое робить. Кредитов то через воровство никто уже так не дает. А поррулить ох как хочется, эта жажда власти похлеще кокса будет
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14.02.2021 04:07 Відповісти
У придурка-клоуна крыша совсем поехала! Донюхался...!
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14.02.2021 06:46 Відповісти
Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса" - Цензор.НЕТ 7739
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14.02.2021 07:33 Відповісти
що воно несе...
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14.02.2021 08:09 Відповісти
Щось подібне на "космічні кораблі будуть бороздити простори Галактики".
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14.02.2021 08:26 Відповісти
"Зеленский предложит ОАЭ "совместно расширить возможности в области космоса"" - ОАЭ, Экономика - про космос ничего не упоминается. Они на Земле живут, у них минимальная зарплата 6 000 евро в месяц.
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14.02.2021 08:36 Відповісти
Конкретно кому предложил в ОАЭ? Погонщику верблюдов или продавцу шаурмы?
Ведь в планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года.
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14.02.2021 08:51 Відповісти
Піпл схаває-наслідки безкарності......
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14.02.2021 09:32 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d1%8d%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d1%85.html#more-125082

Зеленский улетел в Эмираты для тайных переговоров с Москвой - эксперт 14 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі" - Цензор.НЕТ 2651Когда год назад Зеленский помчался в Оман на встречу с россиянами, то Помпео позвонил «не лоху» и сделал серьёзное предупреждение. Новая американская администрация, похоже, не будет делать внушение Зеленскому…
Поездка Зеленского в Эмираты - импровизации в он-лайн режиме.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - Снова потянуло поближе к Оману. В день влюбленных Зеленский с женой полетят в Эмираты
Как я уже писал, блокировка каналов Медведчука - это спонтанная инициатива лично Зеленского, его нервная реакция на резкое падение рейтинга и страх досрочных выборов и потери реальной власти. США за этим не стояли.
Американцы сдержанно похвалили нашего Президента, но намекнули, что Медведчука и других лидеров ОПЗЖ надо преследовать по закону, доказав их финансирование со стороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и доказав их работу на интересы России в публичном суде.
Тогда же я предположил, что за блокировкой каналов Медведчука не будет никаких последующих шагов. Каналы будут работать в you tube режиме, в судах ничего не будет рассматриваться, никаких репрессий против руководства ОПЗЖ не будет и стороны будут совместно искать пути выхода из сложившейся ситуации, которые позволят всем сторонам сохранить лицо.
В сущности, так и произошло.
И в Эмиратах стороны приступили к первому раунду переговоров.
Сейчас в действиях Зеленского уже нет никакой логики. Да и раньше не было! Он просто рефлексирует на развитие событий, что называется импровизирует в он-лайн режиме, стараясь выкрутиться с минимальными потерями из того дерьма, в которое он сам себя загнал.
С точки зрения государственной ответственности поведение Зеленского безумное. Впрочем, оно всегда было таковым, просто сейчас это стало уже очевидным.
Но почему собственно «дерьмо»?
Потому что не было смысла блокировать каналы Медведчука, если ты не обладаешь желанием и волей, чтобы начать уголовное преследование лидеров ОПЗЖ. Если ты говоришь А, но не говоришь Б, то всегда проигрываешь. И Зеленский уже начал проигрывать.
Кстати, когда год назад Зеленский помчался в Оман на встречу с россиянами, то Помпео позвонил «не лоху» и сделал серьёзное предупреждение. Новая американская администрация, похоже, не будет делать внушение Зеленскому.
В тему:
- Зеленский из Омана поговорил по телефону с Помпео. В Госдепе об этом сообщили, в ОП - молчок
- Помпео звонил Зеленскому в Оман с целью узнать, что он там делает - Елисеев
Почему?
Думаю, команда Байдена ожидает, когда Зеленский окончательно облажается с этим «кейсом Медведчука», потому что Путин никогда не пойдет ни на какой компромисс с Зеленским, потому что считает его клоуном, каковым, собственно, он и является.
Ну, а затем американцы надиктуют условия, при выполнении которых Зеленский получит кредиты от МВФ и получит короткую аудиенцию у Байдена.
Будет больно.
***
Вчерашняя информация в СМИ дает основания предполагать, что в Эмиратах состоятся тайные переговоры Зеленского с представителями Москвы:
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14.02.2021 09:53 Відповісти
После "дорожек" Зеля уже в космосе, ему там одному скучно.
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14.02.2021 10:06 Відповісти
Какого в жопу космоса?
Совместный завод по производству самолётов АН уже построили?
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14.02.2021 10:52 Відповісти
Зеленский улетел в Эмираты для тайных переговоров с Москвой - эксперт14 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 3Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі" - Цензор.НЕТ 1276Когда год назад Зеленский помчался в Оман на встречу с россиянами, то Помпео позвонил «не лоху» и сделал серьёзное предупреждение. Новая американская администрация, похоже, не будет делать внушение Зеленскому…Читать далее
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14.02.2021 11:21 Відповісти
Ой вэй ,и зачем тем арабам лететь в космос?? При их доходах и и тут не плохо... Вовка чудит ,надо устроить шахматный турнир в Бердичеве.
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14.02.2021 11:24 Відповісти
Круто! Запустим ослика в космос...пущай полетает!
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14.02.2021 14:18 Відповісти
Арабы сегодня на орбите Марса свои спутники юзают.Оно хочет на хвост упасть.Стыдоба - единственная эмоция от всего этого.
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14.02.2021 14:21 Відповісти
 
 