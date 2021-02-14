Зеленський запропонує ОАЕ "спільно розширити можливості в космічній галузі"
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В України з ОАЕ склалися традиційні сфери співпраці, але поступово товари, які мають високу додану вартість, мають почати переважати в структурі торгівлі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Emirates News Agency WAM, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Справді, Україна може і стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі у всьому світі, ми - серед світових лідерів з експорту пшениці, кукурудзи, ячменю", - повідомив він.
Водночас, за словами глави держави, Україна прагне, "щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість", почали переважати в структурі торгівлі.
"Для цього ми готові запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися на проєктах спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. В Україні є відповідні технології, і за допомогою інвестицій із боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для поставки на ринки третіх країн.
Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда "Надія", і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ "Південне", можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу", - упевнений Зеленський.
Також, за його словами, Україна готова переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, поновлюваних джерел енергії, в питаннях розвитку інфраструктури.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув з офіційним візитом в ОАЕ.
Будь ласка, зачекайте...
- Сделаем Вову эмиром и заживём, как в Эмиратах.
- Та ладно. Вову 43 года назад сделали евреем, но у нас тут на Израиль как-то не похоже.
части телаконторе доверия нет
Кокаино-ЗЕгероино.да а аа а.
из сегодняшних пишущих точно никто не доживет,,,
количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице,
покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали
перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то
вонючее, убивали под лестницей кошку - и непереносимо, отвратительно
галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось
переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые
передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома
мочой и гречневой кашей.
- Вот так, - обернувшись, сказал Копченов. - Отдали детям. Дети -
наиважнейший участок, а бывает порой и самым узким.
Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах
неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с
прозрачными запотевшими забралами.
- Это кто? - полюбопытствовал Валерка.
- Эти-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь
Дворец пионеров, а внизу - еще детский сад и ясли.
- А зачем они в шлемах?
- Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.
У кацапов этого добра валом
И оно им помогло?
К нефти с газом еще и голову надо. И совесть.
А може вже час нарешті припинити красти та навести порядок у себе в країні? Здається під час передвиборчої кампанії хтось заповзято обіціяв це - навести лад, подолати бідність, тощо.
Чи все, на що спромоглася нинішня влада, це відкрити купу безнадійних справ проти Порошенка та раз-пораз відкривати та закривати дурну судову тяганину навколо "Ротердама+"...?
В Україні падає виробництво продуктів харчування
Кому не интересно или лень туда ходить вот частичный копипаст:
Обсяг виробництва молока в Україні в 2020 році склав 9,25 млн тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
При цьому господарства населення скоротили виробництво молока на 6,2%, а підприємства збільшили на 0,8%.
За даними Держстату, виробництво яєць в країні за рік зменшилося на 2,9% - до 16,194 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.
Виробництво м'яса в Україні за звітний період скоротилося на 1,1% - до 3,45 млн тонн. При цьому виробництво м'яса на підприємствах скоротилося менш ніж на 1%, тоді як населення скоротило виробництво на 3%.
Короче, если честно критически проанализировать статью, то ее можно охарактеризовать одним словом НИОЧЕМ. Видимо именно поэтому Олег Карпов и не дал ссылку на саму статью, ограничившись копипастом скриншота на заголовок.
Ведь в планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года.
Зеленский улетел в Эмираты для тайных переговоров с Москвой - эксперт 14 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Когда год назад Зеленский помчался в Оман на встречу с россиянами, то Помпео позвонил «не лоху» и сделал серьёзное предупреждение. Новая американская администрация, похоже, не будет делать внушение Зеленскому…
Поездка Зеленского в Эмираты - импровизации в он-лайн режиме.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
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Как я уже писал, блокировка каналов Медведчука - это спонтанная инициатива лично Зеленского, его нервная реакция на резкое падение рейтинга и страх досрочных выборов и потери реальной власти. США за этим не стояли.
Американцы сдержанно похвалили нашего Президента, но намекнули, что Медведчука и других лидеров ОПЗЖ надо преследовать по закону, доказав их финансирование со стороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и доказав их работу на интересы России в публичном суде.
Тогда же я предположил, что за блокировкой каналов Медведчука не будет никаких последующих шагов. Каналы будут работать в you tube режиме, в судах ничего не будет рассматриваться, никаких репрессий против руководства ОПЗЖ не будет и стороны будут совместно искать пути выхода из сложившейся ситуации, которые позволят всем сторонам сохранить лицо.
В сущности, так и произошло.
И в Эмиратах стороны приступили к первому раунду переговоров.
Сейчас в действиях Зеленского уже нет никакой логики. Да и раньше не было! Он просто рефлексирует на развитие событий, что называется импровизирует в он-лайн режиме, стараясь выкрутиться с минимальными потерями из того дерьма, в которое он сам себя загнал.
С точки зрения государственной ответственности поведение Зеленского безумное. Впрочем, оно всегда было таковым, просто сейчас это стало уже очевидным.
Но почему собственно «дерьмо»?
Потому что не было смысла блокировать каналы Медведчука, если ты не обладаешь желанием и волей, чтобы начать уголовное преследование лидеров ОПЗЖ. Если ты говоришь А, но не говоришь Б, то всегда проигрываешь. И Зеленский уже начал проигрывать.
Кстати, когда год назад Зеленский помчался в Оман на встречу с россиянами, то Помпео позвонил «не лоху» и сделал серьёзное предупреждение. Новая американская администрация, похоже, не будет делать внушение Зеленскому.
В тему:
- Зеленский из Омана поговорил по телефону с Помпео. В Госдепе об этом сообщили, в ОП - молчок
- Помпео звонил Зеленскому в Оман с целью узнать, что он там делает - Елисеев
Почему?
Думаю, команда Байдена ожидает, когда Зеленский окончательно облажается с этим «кейсом Медведчука», потому что Путин никогда не пойдет ни на какой компромисс с Зеленским, потому что считает его клоуном, каковым, собственно, он и является.
Ну, а затем американцы надиктуют условия, при выполнении которых Зеленский получит кредиты от МВФ и получит короткую аудиенцию у Байдена.
Будет больно.
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Вчерашняя информация в СМИ дает основания предполагать, что в Эмиратах состоятся тайные переговоры Зеленского с представителями Москвы:
Совместный завод по производству самолётов АН уже построили?