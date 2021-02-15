В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов
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В Україні ймовірно з'явиться новий орган, який зможе перевіряти обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
"У Верховній Раді є два законопроєкти – 4403 і 4404. Їх ухвалення дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр у відносинах між споживачем і виконавцями послуг, позитивний результат від якого передусім відчує кінцевий споживач", – зазначив він.
Олексій Чернишов пояснив, що інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і стежити за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.
Крім того, серед обов’язків Державної житлово-комунальної інспекції буде об’єктивна оцінка технічного стану мереж та системи комунальних об’єктів. Її інспектори робитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями громадян.
Також Чернишов наголосив, що сьогодні ніхто не оцінює правильність нарахувань монополістами розміри плати за комунальні послуги. Тому він сподівається, що парламент проголосує за створення інспекції.
Поки ж було підписано Меморандум, який передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні.
Також очікується, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції на газ.
Будь ласка, зачекайте...
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ - ИЗЛИШКИ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО РЫНОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.
Я сам знаю, как - мне не нужно смотреть куда то,..
Например... Хлеб имеет множество сортов... Так вот нормативно закрепить, какой именно хлеб - является "стратегическим", например: хлеб их белой муки высшего сорта весом не менее 600 гр. за 1 буханку (по госту такому то)... Другие виды хлебов - в свободном рыночном ценоопределении. Но конкретно ЭТОТ хлеб - обязателен к выпечке и своевременной поставке в места реализации во всех хлебобулочных комбинатах не менее столько то % от общего кол-ва всего хлебобулочного товара ими выпускаемого с ценой не превышающей такую то...! Запретить поставку и реализацию ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И "УСЛУГ" с привлечением какой-либо промежуточной "организацией" , только путем прямых поставок производитель - конечный реализатор- конечный пользователь ! (допускается, производителю самостоятельно реализовывать ... - минуя "конечный реализатора"). Конечный реализатор (или производитель при самостоятельной реализации конечному пользователю ) не может выставлять цену конечному пользователю выше такой то конечной цены !
Тоже самое и метал и т.д.
- потому, что речь идёт о стратегическом виде товара ! Государство и население не может и не должно зависит от не предсказуемости "рынка" ! Рынок - это всё что "больше" чем необходимое для жизни. Хочечь сладкий хлеб - рыночная цена... Хочешь торт - рыночная цена... И т.д.
"плановая экономика" - нет это не "плановая экономика" , это стратегическое обеспечение жизнедеятельности государства ! А что касается "планирований", так она существует и в рыночной экономике...
"в цене газа 60% составляют налоги" - не думаю.. Я думаю, что львиная доля цены - на посредниках и на з/пл премиях, так называемых топ менеджеров"...
Нужно параллельно увеличить ДОЛЮ нашего газа в общем объема потребленного газа ! Но этому противятся барыги, которые мутят на непонятных формулах, якобы импортного газа... Им чем больше доля импорта - тем более можно хапнут и обмануть...
"не хотели заниматься"... - ну понятно... именно поэтому это должно быть прописано нормативно... Хочешь выпекать- вот тебе такие правила !
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже
Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки