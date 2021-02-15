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В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов

В Україні ймовірно з'явиться новий орган, який зможе перевіряти обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"У Верховній Раді є два законопроєкти – 4403 і 4404. Їх ухвалення дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр у відносинах між споживачем і виконавцями послуг, позитивний результат від якого передусім відчує кінцевий споживач", – зазначив він.

Олексій Чернишов пояснив, що інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і стежити за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.

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Крім того, серед обов’язків Державної житлово-комунальної інспекції буде об’єктивна оцінка технічного стану мереж та системи комунальних об’єктів. Її інспектори робитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями громадян.

Також Чернишов наголосив, що сьогодні ніхто не оцінює правильність нарахувань монополістами розміри плати за комунальні послуги. Тому він сподівається, що парламент проголосує за створення інспекції.

Поки ж було підписано Меморандум, який передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні.

Також очікується, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції на газ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
То есть он своими словами подтвердил о сознании нового никчемного госоргана,
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 3213 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 1010 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 744
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15.02.2021 11:59
+3
Еще одно корыто, не нажрутся никак
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15.02.2021 12:04
+3
"В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги".

Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки
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15.02.2021 12:07
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Инспекцию создадут, тарифы повысят. И всем будет прекрасно.
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15.02.2021 11:56 Відповісти
еще один отряд чиновников)) лучше создайте прозрачный, конкурентный рынок.
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15.02.2021 11:58 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОГО "РЫНКА" НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И "УСЛУГИ" ! ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННСОТИ И ПО УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВА.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ - ИЗЛИШКИ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО РЫНОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.
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16.02.2021 21:46 Відповісти
стратегическими ресурсами является и нефть, зерно, железо и другие ископаемые, где хлеб по гривне и метал по 2000 грн за тонну? почему только газ ?)))))
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17.02.2021 07:46 Відповісти
А НЕ ТОЛЬКО газ - на ВСЁ ! Я писал : "НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И "УСЛУГИ" " !!!
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17.02.2021 19:05 Відповісти
а нефть и железо это не стратегические?)))) не включай дурака. все должно стоить столько сколько оно стоит везде.
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17.02.2021 19:15 Відповісти
" везде" ? - Это ГДЕ ?!
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17.02.2021 19:30 Відповісти
у всех соседей, биржи и т.д . покажи например какой дурак топит помещения газом в польше или германии, или норвегии (где своего газа очень много а цена для населения 1300 уе за 1000 м3)
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17.02.2021 19:39 Відповісти
Не нужно манипулировать... На биржу идут излишки ПОСЛЕ того. как государство "забронирует" для своих нужд стратегический обьем запасов !
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17.02.2021 19:43 Відповісти
посмотри сколько палят газа поляки и сколько мы. но у них экономика больше нашей в 5 раз
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17.02.2021 19:49 Відповісти
Слушай..., я тебе уже сказал, что мой дом в Германии отапливается газом... Зачем мне смотреть ещё куда то... ?
Я сам знаю, как - мне не нужно смотреть куда то,..
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17.02.2021 19:52 Відповісти
Кстати ..., у меня дом в Германии отапливается газом ! В келлере стоит установка...
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17.02.2021 19:44 Відповісти
Я чувствую, что вы свой пост написали с подколом...
Например... Хлеб имеет множество сортов... Так вот нормативно закрепить, какой именно хлеб - является "стратегическим", например: хлеб их белой муки высшего сорта весом не менее 600 гр. за 1 буханку (по госту такому то)... Другие виды хлебов - в свободном рыночном ценоопределении. Но конкретно ЭТОТ хлеб - обязателен к выпечке и своевременной поставке в места реализации во всех хлебобулочных комбинатах не менее столько то % от общего кол-ва всего хлебобулочного товара ими выпускаемого с ценой не превышающей такую то...! Запретить поставку и реализацию ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И "УСЛУГ" с привлечением какой-либо промежуточной "организацией" , только путем прямых поставок производитель - конечный реализатор- конечный пользователь ! (допускается, производителю самостоятельно реализовывать ... - минуя "конечный реализатора"). Конечный реализатор (или производитель при самостоятельной реализации конечному пользователю ) не может выставлять цену конечному пользователю выше такой то конечной цены !


Тоже самое и метал и т.д.
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17.02.2021 19:16 Відповісти
да от тебя прет совком))) плановая экономика. почему частной пекарне должен чиновник говорить что им печь? они пекут то что пользуется спросом. в цене газа 60% составляют налоги, как и в алкоголе и в сигаретах. если уменьшить налоги (ренту) то и цена на НАШ газ уменьшится, но вырастет дефицит бюджета. так что нужно выбирать или хорошие дороги и сытые пенсионеры или дешевый газ)))) без газа можно прожить а без бюджета нельзя
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17.02.2021 19:24 Відповісти
"почему частной пекарне должен чиновник говорить что им печь?"
- потому, что речь идёт о стратегическом виде товара ! Государство и население не может и не должно зависит от не предсказуемости "рынка" ! Рынок - это всё что "больше" чем необходимое для жизни. Хочечь сладкий хлеб - рыночная цена... Хочешь торт - рыночная цена... И т.д.


"плановая экономика" - нет это не "плановая экономика" , это стратегическое обеспечение жизнедеятельности государства ! А что касается "планирований", так она существует и в рыночной экономике...


"в цене газа 60% составляют налоги" - не думаю.. Я думаю, что львиная доля цены - на посредниках и на з/пл премиях, так называемых топ менеджеров"...

Нужно параллельно увеличить ДОЛЮ нашего газа в общем объема потребленного газа ! Но этому противятся барыги, которые мутят на непонятных формулах, якобы импортного газа... Им чем больше доля импорта - тем более можно хапнут и обмануть...
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17.02.2021 19:39 Відповісти
тебе от силы лет 15))) это все было 10 лет назад, был социальный хлеб и никто не хотел заниматься этим хлебом)) во всем цивилизованном мире цены и количество регулирует рынок и конкуренция. а на счет газа то погугли хотя бы, не позорься своей демучестью
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17.02.2021 19:45 Відповісти
Я тебе высказал свое мнение... Не согласен - твое дело... Но по вогу "газа" , я тебе уже ответил...
"не хотели заниматься"... - ну понятно... именно поэтому это должно быть прописано нормативно... Хочешь выпекать- вот тебе такие правила !
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17.02.2021 19:47 Відповісти
вот когда подключают газ человеку то нужно брать гарантии оплаты газа, например дом в залог
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17.02.2021 19:51 Відповісти
Глупости...
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17.02.2021 19:53 Відповісти
Если заметил, то например маршрутчики не могут выйти на маршрут не подписав с государством контратака в котором на них наложены условия и ограничения..
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17.02.2021 19:40 Відповісти
у тебя наверное температура? 70% перевозок в тени))
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17.02.2021 19:53 Відповісти
Тем не менее... этот вид деятельности регулируется и регламентируется... И правильно делают...
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17.02.2021 19:55 Відповісти
Я его тебе привел как доказательсво того, что "регулируют", и это не мое открытие...
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17.02.2021 19:56 Відповісти
То есть он своими словами подтвердил о сознании нового никчемного госоргана,
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 3213 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 1010 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 744
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15.02.2021 11:59 Відповісти
Еще одно корыто, не нажрутся никак
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15.02.2021 12:04 Відповісти
"В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги".

Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки
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15.02.2021 12:07 Відповісти
Вочевидь не всім кварталівцям і їх знайомим родичам вистачило місць.
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15.02.2021 12:19 Відповісти
Опять кого-то из мажоров надо біло пристроить на солидный оклад.
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15.02.2021 12:25 Відповісти
Какая ещё на хрен инспекция? Когда у нас уже прокуратур полным полно, а посадить или лишить благ олигархов не могут. Провести экспертизу ценообразования и результаты прямо в прокуратуру. Из прокуратуры дорога прямо в сизо для одного из участников - прокурора, эксперта олигарха. Ищите яйца Фаберже и всё получится пучком.
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15.02.2021 12:28 Відповісти
Так уже ж была. Толку с неё, как с козла молока. Сидели бездельники и глазами клипали: мол я не я и хата не моя. Ни один вопрос решить не могли (или не хотели)
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15.02.2021 13:11 Відповісти
А вы как не садитесь, но в музыканты не годитесь!
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15.02.2021 14:18 Відповісти
Лицензии на управление выдаёт райгосадминистрация и она же должна контролировать,делает ли она это,нет.ЖЭК даже договора не хочет подписывать,ни ремонтов ,ни обслуживания,всё за свой счёт.За что люди платят непонятно.
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17.02.2021 19:33 Відповісти
 
 