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В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов

В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время форума "Украина 30.Платежка" сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В Верховной Раде есть два законопроекта — 4403 и 4404. Их принятие разрешит создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Это будет арбитр в отношениях между потребителем и исполнителями услуг, положительный результат от которого прежде всего почувствует конечный потребитель, - отметил он.

Алексей Чернышев объяснил, что инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, обращением с бытовыми отходами и управлением многоквартирными домами.

Кроме того, среди обязанностей Государственной жилищно-коммунальной инспекции будет объективная оценка технического состояния сетей и системы коммунальных объектов. Ее инспекторы будут делать как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям граждан.

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Также Чернышов отметил, что сегодня никто не оценивает правильность начислений монополистами размеры платы за коммунальные услуги. Поэтому он надеется, что парламент проголосует за создание инспекции.

Пока же был подписан Меморандум, предусматривающий, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать в этом отопительном сезоне.

Также ожидается, что Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения на газ.
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Топ комментарии
+6
То есть он своими словами подтвердил о сознании нового никчемного госоргана,
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 3213 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 1010 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 744
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15.02.2021 11:59
+3
Еще одно корыто, не нажрутся никак
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15.02.2021 12:04
+3
"В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги".

Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки
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15.02.2021 12:07
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Инспекцию создадут, тарифы повысят. И всем будет прекрасно.
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15.02.2021 11:56 Ответить
еще один отряд чиновников)) лучше создайте прозрачный, конкурентный рынок.
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15.02.2021 11:58 Ответить
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОГО "РЫНКА" НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И "УСЛУГИ" ! ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННСОТИ И ПО УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВА.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ - ИЗЛИШКИ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО РЫНОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.
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16.02.2021 21:46 Ответить
стратегическими ресурсами является и нефть, зерно, железо и другие ископаемые, где хлеб по гривне и метал по 2000 грн за тонну? почему только газ ?)))))
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17.02.2021 07:46 Ответить
А НЕ ТОЛЬКО газ - на ВСЁ ! Я писал : "НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И "УСЛУГИ" " !!!
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17.02.2021 19:05 Ответить
а нефть и железо это не стратегические?)))) не включай дурака. все должно стоить столько сколько оно стоит везде.
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17.02.2021 19:15 Ответить
" везде" ? - Это ГДЕ ?!
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17.02.2021 19:30 Ответить
у всех соседей, биржи и т.д . покажи например какой дурак топит помещения газом в польше или германии, или норвегии (где своего газа очень много а цена для населения 1300 уе за 1000 м3)
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17.02.2021 19:39 Ответить
Не нужно манипулировать... На биржу идут излишки ПОСЛЕ того. как государство "забронирует" для своих нужд стратегический обьем запасов !
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17.02.2021 19:43 Ответить
посмотри сколько палят газа поляки и сколько мы. но у них экономика больше нашей в 5 раз
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17.02.2021 19:49 Ответить
Слушай..., я тебе уже сказал, что мой дом в Германии отапливается газом... Зачем мне смотреть ещё куда то... ?
Я сам знаю, как - мне не нужно смотреть куда то,..
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17.02.2021 19:52 Ответить
Кстати ..., у меня дом в Германии отапливается газом ! В келлере стоит установка...
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17.02.2021 19:44 Ответить
Я чувствую, что вы свой пост написали с подколом...
Например... Хлеб имеет множество сортов... Так вот нормативно закрепить, какой именно хлеб - является "стратегическим", например: хлеб их белой муки высшего сорта весом не менее 600 гр. за 1 буханку (по госту такому то)... Другие виды хлебов - в свободном рыночном ценоопределении. Но конкретно ЭТОТ хлеб - обязателен к выпечке и своевременной поставке в места реализации во всех хлебобулочных комбинатах не менее столько то % от общего кол-ва всего хлебобулочного товара ими выпускаемого с ценой не превышающей такую то...! Запретить поставку и реализацию ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И "УСЛУГ" с привлечением какой-либо промежуточной "организацией" , только путем прямых поставок производитель - конечный реализатор- конечный пользователь ! (допускается, производителю самостоятельно реализовывать ... - минуя "конечный реализатора"). Конечный реализатор (или производитель при самостоятельной реализации конечному пользователю ) не может выставлять цену конечному пользователю выше такой то конечной цены !


Тоже самое и метал и т.д.
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17.02.2021 19:16 Ответить
да от тебя прет совком))) плановая экономика. почему частной пекарне должен чиновник говорить что им печь? они пекут то что пользуется спросом. в цене газа 60% составляют налоги, как и в алкоголе и в сигаретах. если уменьшить налоги (ренту) то и цена на НАШ газ уменьшится, но вырастет дефицит бюджета. так что нужно выбирать или хорошие дороги и сытые пенсионеры или дешевый газ)))) без газа можно прожить а без бюджета нельзя
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17.02.2021 19:24 Ответить
"почему частной пекарне должен чиновник говорить что им печь?"
- потому, что речь идёт о стратегическом виде товара ! Государство и население не может и не должно зависит от не предсказуемости "рынка" ! Рынок - это всё что "больше" чем необходимое для жизни. Хочечь сладкий хлеб - рыночная цена... Хочешь торт - рыночная цена... И т.д.


"плановая экономика" - нет это не "плановая экономика" , это стратегическое обеспечение жизнедеятельности государства ! А что касается "планирований", так она существует и в рыночной экономике...


"в цене газа 60% составляют налоги" - не думаю.. Я думаю, что львиная доля цены - на посредниках и на з/пл премиях, так называемых топ менеджеров"...

Нужно параллельно увеличить ДОЛЮ нашего газа в общем объема потребленного газа ! Но этому противятся барыги, которые мутят на непонятных формулах, якобы импортного газа... Им чем больше доля импорта - тем более можно хапнут и обмануть...
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17.02.2021 19:39 Ответить
тебе от силы лет 15))) это все было 10 лет назад, был социальный хлеб и никто не хотел заниматься этим хлебом)) во всем цивилизованном мире цены и количество регулирует рынок и конкуренция. а на счет газа то погугли хотя бы, не позорься своей демучестью
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17.02.2021 19:45 Ответить
Я тебе высказал свое мнение... Не согласен - твое дело... Но по вогу "газа" , я тебе уже ответил...
"не хотели заниматься"... - ну понятно... именно поэтому это должно быть прописано нормативно... Хочешь выпекать- вот тебе такие правила !
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17.02.2021 19:47 Ответить
вот когда подключают газ человеку то нужно брать гарантии оплаты газа, например дом в залог
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17.02.2021 19:51 Ответить
Глупости...
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17.02.2021 19:53 Ответить
Если заметил, то например маршрутчики не могут выйти на маршрут не подписав с государством контратака в котором на них наложены условия и ограничения..
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17.02.2021 19:40 Ответить
у тебя наверное температура? 70% перевозок в тени))
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17.02.2021 19:53 Ответить
Тем не менее... этот вид деятельности регулируется и регламентируется... И правильно делают...
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17.02.2021 19:55 Ответить
Я его тебе привел как доказательсво того, что "регулируют", и это не мое открытие...
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17.02.2021 19:56 Ответить
То есть он своими словами подтвердил о сознании нового никчемного госоргана,
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 3213 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 1010 В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 744
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15.02.2021 11:59 Ответить
Еще одно корыто, не нажрутся никак
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15.02.2021 12:04 Ответить
"В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги".

Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки
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15.02.2021 12:07 Ответить
Вочевидь не всім кварталівцям і їх знайомим родичам вистачило місць.
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15.02.2021 12:19 Ответить
Опять кого-то из мажоров надо біло пристроить на солидный оклад.
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15.02.2021 12:25 Ответить
Какая ещё на хрен инспекция? Когда у нас уже прокуратур полным полно, а посадить или лишить благ олигархов не могут. Провести экспертизу ценообразования и результаты прямо в прокуратуру. Из прокуратуры дорога прямо в сизо для одного из участников - прокурора, эксперта олигарха. Ищите яйца Фаберже и всё получится пучком.
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15.02.2021 12:28 Ответить
Так уже ж была. Толку с неё, как с козла молока. Сидели бездельники и глазами клипали: мол я не я и хата не моя. Ни один вопрос решить не могли (или не хотели)
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15.02.2021 13:11 Ответить
А вы как не садитесь, но в музыканты не годитесь!
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15.02.2021 14:18 Ответить
Лицензии на управление выдаёт райгосадминистрация и она же должна контролировать,делает ли она это,нет.ЖЭК даже договора не хочет подписывать,ни ремонтов ,ни обслуживания,всё за свой счёт.За что люди платят непонятно.
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17.02.2021 19:33 Ответить
 
 