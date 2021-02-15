В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию, - министр Чернышов
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В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время форума "Украина 30.Платежка" сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
В Верховной Раде есть два законопроекта — 4403 и 4404. Их принятие разрешит создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Это будет арбитр в отношениях между потребителем и исполнителями услуг, положительный результат от которого прежде всего почувствует конечный потребитель, - отметил он.
Алексей Чернышев объяснил, что инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, обращением с бытовыми отходами и управлением многоквартирными домами.
Кроме того, среди обязанностей Государственной жилищно-коммунальной инспекции будет объективная оценка технического состояния сетей и системы коммунальных объектов. Ее инспекторы будут делать как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям граждан.
Также Чернышов отметил, что сегодня никто не оценивает правильность начислений монополистами размеры платы за коммунальные услуги. Поэтому он надеется, что парламент проголосует за создание инспекции.
Пока же был подписан Меморандум, предусматривающий, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать в этом отопительном сезоне.
Также ожидается, что Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения на газ.
Пожалуйста, подождите...
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ - ИЗЛИШКИ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО РЫНОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.
Я сам знаю, как - мне не нужно смотреть куда то,..
Например... Хлеб имеет множество сортов... Так вот нормативно закрепить, какой именно хлеб - является "стратегическим", например: хлеб их белой муки высшего сорта весом не менее 600 гр. за 1 буханку (по госту такому то)... Другие виды хлебов - в свободном рыночном ценоопределении. Но конкретно ЭТОТ хлеб - обязателен к выпечке и своевременной поставке в места реализации во всех хлебобулочных комбинатах не менее столько то % от общего кол-ва всего хлебобулочного товара ими выпускаемого с ценой не превышающей такую то...! Запретить поставку и реализацию ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И "УСЛУГ" с привлечением какой-либо промежуточной "организацией" , только путем прямых поставок производитель - конечный реализатор- конечный пользователь ! (допускается, производителю самостоятельно реализовывать ... - минуя "конечный реализатора"). Конечный реализатор (или производитель при самостоятельной реализации конечному пользователю ) не может выставлять цену конечному пользователю выше такой то конечной цены !
Тоже самое и метал и т.д.
- потому, что речь идёт о стратегическом виде товара ! Государство и население не может и не должно зависит от не предсказуемости "рынка" ! Рынок - это всё что "больше" чем необходимое для жизни. Хочечь сладкий хлеб - рыночная цена... Хочешь торт - рыночная цена... И т.д.
"плановая экономика" - нет это не "плановая экономика" , это стратегическое обеспечение жизнедеятельности государства ! А что касается "планирований", так она существует и в рыночной экономике...
"в цене газа 60% составляют налоги" - не думаю.. Я думаю, что львиная доля цены - на посредниках и на з/пл премиях, так называемых топ менеджеров"...
Нужно параллельно увеличить ДОЛЮ нашего газа в общем объема потребленного газа ! Но этому противятся барыги, которые мутят на непонятных формулах, якобы импортного газа... Им чем больше доля импорта - тем более можно хапнут и обмануть...
"не хотели заниматься"... - ну понятно... именно поэтому это должно быть прописано нормативно... Хочешь выпекать- вот тебе такие правила !
который будет просто наблюдать и фиксировать жалобы граждан...
и вроде антимонопольный же "работает" и прочие слуги тоже
Создание ещё одной бесполезной прокладки для потребителей, но очень нужной для дармоедов кормушки