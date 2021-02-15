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У Раді пропонують прийняти заяву парламенту щодо подій Революції Гідності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді пропонують прийняти заяву парламенту щодо подій Революції Гідності

У парламенті пропонують прийняти заяву щодо подій Революції Гідності з урахуванням рішення ЄСПЛ, в якому європейський суд визнав насильство проти учасників Майдану і зобов'язав Українську державу виплатити заявникам у декількох справах грошові компенсації.

Про це в ході години запитань до уряду заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що на цьому тижні в Україні будемо вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні і 7-му річницю Революції Гідності.

"З огляду на (очевидно, не останнє) рішення ЄСПЛ у справах майданівців, які постраждали від свавілля режиму Януковича, представляється вкрай несправедливою відсутність належної оцінки цих подій Верховною Радою України цього скликання. Торік за участю лідерів монобільшості і керівництва демократичних опозиційних фракцій було напрацьовано проект постанови про заяву Верховної Ради щодо подій Революції Гідності. На жаль, ця постанова так і не була розглянута минулого року. Я переконана, що в цьому році Рада не може стояти осторонь і закривати очі на рішення ЄСПЛ. Тому я закликаю всіх об'єднатися навколо або напрацювати нову редакцію, або прийняти постанову, напрацьовану торік "Постанову про заяву Верховної Ради щодо подій Революції Гідності" з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини", - заявила віцеспікерка.

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За її словами, такий документ може напрацювати Комітет з гуманітарної політики.

"Ми повинні зробити все необхідне, щоб допомогти понад 2,5 тисячам постраждалих і родичів дочекатися справедливості", - сказала Кондратюк.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 21 січня задовольнив низку позовів, що стосуються численних порушень прав людини з боку української влади під час Революції Гідності. Також суд встановив відповідальність держави Україна за смерть щонайменше одного протестувальника.

Автор: Анастасія Потіха
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Начхать на заявления. Где завершённое расследование и посадки, чего по вашим словам не сделал Порошенко, а, зе!лень???!!!
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Єнакуєвський крадун натворив біди, а Україна тепер повинна виплачувати компенсації.
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15.02.2021 12:42 Відповісти
ПР=БПП=ЄС та "слуг"..
))
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15.02.2021 13:09 Відповісти
Ни барыга ни шмаркля не заинтересованы расследовать убийства на Майдане. Их олигархи не для этого ставили в президенты.
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15.02.2021 13:00 Відповісти
Відволікання уваги від тарифного геноциду...
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15.02.2021 13:03 Відповісти
У Раді пропонують прийняти заяву парламенту щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7517
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15.02.2021 13:59 Відповісти
 
 