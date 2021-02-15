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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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В Раде предлагают принять заявление парламента относительно событий Революции Достоинства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде предлагают принять заявление парламента относительно событий Революции Достоинства

В парламенте предлагают принять заявление по событиям Революции Достоинства с учетом решения ЕСПЧ, в котором европейский суд признал насилие против участников Майдана и обязал Украинское государство выплатить заявителям в нескольких делах денежные компенсации.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что на этой неделе в Украине будем чтить память героев Небесной Сотни и 7-ю годовщину Революции Достоинства.

"Учитывая (очевидно, не последнее) решение ЕСПЧ по делам майдановцев, пострадавших от произвола режима Януковича, представляется крайне несправедливым отсутствие надлежащей оценки этих событий Верховной Радой Украины этого созыва. В прошлом году при участии лидеров монобольшинства и руководства демократических оппозиционных фракций был наработан проект постановления о заявлении Верховной Рады относительно событий Революции Достоинства. К сожалению, это постановление так и не было рассмотрено в прошлом году. Я убеждена, что в этом году Рада не может стоять в стороне и закрывать глаза на решение ЕСПЧ. Поэтому я призываю всех объединиться вокруг или наработать новую редакцию, или принять постановление, которое было наработано в прошлом году "Постановление о заявлении Верховной Рады относительно событий Революции Достоинства" с учетом решения Европейского суда по правам человека", - заявила вице-спикер.

По ее словам, такой документ может наработать Комитет по гуманитарной политике.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы помочь более 2,5 тысячам пострадавшим и родственникам дождаться справедливости", - сказала Кондратюк.

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Как сообщалось, Европейский суд по правам человека 21 января удовлетворил ряд исков, касающихся многочисленных нарушений прав человека со стороны украинской власти во время Революции Достоинства. Также суд установил ответственность государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.
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Начхать на заявления. Где завершённое расследование и посадки, чего по вашим словам не сделал Порошенко, а, зе!лень???!!!
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15.02.2021 12:36 Ответить
Єнакуєвський крадун натворив біди, а Україна тепер повинна виплачувати компенсації.
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15.02.2021 12:42 Ответить
ПР=БПП=ЄС та "слуг"..
))
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15.02.2021 13:09 Ответить
Ни барыга ни шмаркля не заинтересованы расследовать убийства на Майдане. Их олигархи не для этого ставили в президенты.
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15.02.2021 13:00 Ответить
Відволікання уваги від тарифного геноциду...
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15.02.2021 13:03 Ответить
У Раді пропонують прийняти заяву парламенту щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7517
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15.02.2021 13:59 Ответить
 
 